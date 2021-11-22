Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Dörtlü ya da üçlü değil, doğru tektir!

Fenerbahçe’nin Galatasaray maçında aldığı galibiyetin, bu maçın öncesinde yaşadığı 1 aylık kaos dönemini düşününce 3 puandan daha fazla anlam taşıdığını söylemek yanlış olmaz.

Megafon kriziyle başlayan süreç, Kayseri maçında yönetimin istifaya davet edilmesiyle ve rakip 2-0 öndeyken Fenerbahçe taraftarının “üç” diye bağırmasıyla doruk noktasına ulaşmıştı. Öyle ki, henüz 13. haftada olunmasına rağmen Galatasaray maçında yaşanacak en ufak puan kaybı bile Fenerbahçe’de taşları yerinden oynatabilirdi. Ancak futbol mucizesi 90+4’te vuku buldu.

Ama bu mucize, Kim Min Jae’nin akılalmaz müdahaleleri ve ilk derbisini oynayan 21 yaşındaki kaleci Berke Özer’in üç net gol pozisyonunda devleşmesine borçlu olunduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Daha da önemlisi; haftalardır, Fenerbahçe Başkanı’nın bile dahil olduğu ‘Fenerbahçe üçlü savunma mı, yoksa dörtlü savunma mı oynamalı’ tartışmasının ne kadar boş bir konu olduğunun ortaya çıkmasıydı. Sadece futbolda değil, aklınıza gelebilecek bütün spor branşlarında aslolan mücadele alanında doğruları yapabilmektir. Çünkü doğru tektir!

ÖNEMLİ OLAN DİNAMİK!

Fenerbahçe Galatasaray’ı dörtlü savunmayla oynadığı için değil, doğru oyunu oynayabildiği ve futbolcularının 90+4. dakikada bile dinamik bir oyun sergilemesi sayesinde yenebildi. Mesut Özil’in golündeki 70 metrelik deparı, savunma özelliği için oyuna alınan Crespo’nun takım 10 kişiyken Galatasaray savunmasını dağıtan koşusu, Fenerbahçe’nin ihtiyacı olduğu dinamizme en iyi örneklerdi. Tabii Galatasaraylı futbolcuların harcadığı pozisyonları da es geçmemek lazım.

Pereira’nın hep söylediği gibi. Diziliş sadece maça başladığınız formasyonu gösterir. Ama maç içinde hücum ve savunmada bu tamamen değişkendir. Bu noktada başarının anahtarı, futbolcuların verilen görevi doğru ve eksiksiz şekilde yapabilmesinde yatar.

Fenerbahçe uzun bir süre sonra doğruları yaptı. Dolayısıyla şans da doğrudan yana olanın yüzüne güldü.