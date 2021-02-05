15 Temmuz’a direnen subaylar emekli edildi FETÖ’cü general oldu

Temmuz 2020…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yer aldı. 4 general ve 24 albaydan emekli edilen generaller arasındaki iki isim dikkat çekti. FETÖ'nün Balyoz kumpasıyla cezaevinde yatan, çıktıktan sonra da görevinin başına dönen generaller Ahmet Hacıoğlu ve Ali Demir, 15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nı FETÖ'ye teslim etmemek için sabaha kadar mücadele etmişti.

Bu iki general 2020'de emekli edildi…

Peki… 2020'de kim generalliğe terfi etti?

Dün gazetelerin manşetinde olan Serdar Atasoy… “Teğmenlik rütbemi Fetullah Gülen taktı, ben de onun elini öptüm” diyen Atasoy, 2020 Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak atandı. FETÖ irtibatı tespit edildi, ilk önce başka bir dairede görevlendirildi, gözaltına alındı, sonra da itirafçı oldu.

Garip değil mi?

2020'de emekli edilen iki isim: Balyoz kumpasından cezaevinde yatan generaller Ahmet Hacıoğlu ve Ali Demir. Terfi ettirilen ve istihbaratın başına getirilen ise rütbesini Fetullah Gülen'in taktığı Serdar Atasoy…

Bitmedi…

2017 ve 2018 YAŞ süreci

15 Temmuz gecesi…

Darbe girişimini duyan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Kurmay Albay Ali Demir, Jandarma Plan Prensip Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Kurmay Albay Aziz Yılmaz, Albay Nurettin Alkan ile Albay Güven Şağban'ı arayarak darbe girişiminin olduğunu haber verir… Komutanlar, Ankara'daki Hisarcıklıoğlu Camii'nde karargah kurarlar! Korgeneral Arif Çetin'in yanında karargah kuran üç Balyoz mağduru; Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Tuğgeneral Ali Demir ve Albay Aziz Yılmaz'dır. Yanlarında sadece beylik tabancalarını alan 5 komutan sivil kıyafetlerle bir otomobile binip Jandarma Genel Komutanlığı'na gider, nizamiyede yaşanan ilk çatışma sırasında Albay Nurettin Alkan kolundan yaralanır! Takviye gelen timler, Tuğgeneral Hacıoğlu sevk ve idaresinde, sabaha kadar darbecilerle mücadele eder…

Şimdi bir bomba daha geliyor:

O gece direnen Albay Güven Şağban 2017 YAŞ'ında… O gece direnen Albay Aziz Yılmaz da 2018 YAŞ'ında emekli edildi.

Garip değil mi? 2020'de Serdar Atasoy terfi ettirilirken, Fetullah'la mücadele eden komutanlar sırayla tasfiye ediliyor?

Bitmedi…

45 dakikada 720 albay emekli

Emekli Albay Güven Şağban'la terfileri ve emeklilik sürecini konuştum. Şu tespiti yaptı: “45 dakika süren 2020 yılı YAŞ sonucunda, Metin Temel ve Zekai Aksakallı'nın emekli edilmelerini bir kenara bırakırsak, TSK Personel Kanunu'nun 50. ve 54'üncü maddelerine dayanılarak yaklaşık 660 albay, TSK'dan emekli edildi. Bu rakama İçişleri Bakanlığı'nca, J.Gn.K.lığından emekli edilen 60 albayı dahil ettiğimizde emekli eden albay sayısı yaklaşık 720'yi buluyor. Emekli edilen albaylar, nasıl bir değerlendirmeye tabi tutuldular ve hangi kriterlere göre emekli edildiler bilemiyoruz. Ancak emeklilik gerekçesi olarak gösterilen kadrosuzluğun çok doğru olmadığını ifade etmek isterim. Emekli edilen bu albayların ortak özelliği, hemen hemen hepsinin FETÖ ile bağlantısının olmaması ve liyakat sahibi olmalarıydı. 45 dakikada YAŞ yaparsanız ve YAŞ üyelerinin çoğunluğu da sivillerden oluşursa, FETÖ'cü terfi ederken, gerçek liyakat sahiplerinin emekli edilmesini normal olarak görmek gerekir.”

Soru şu: Peki bu tasfiye ya da emekliliklerin, “Orta kademe subaylar rahatsız, darbe yapabilirler” yalanını yazan ABD'nin etkili düşünce kuruluşu RAND CORPORATİON raporuyla ilgisi var mı?