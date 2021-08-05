Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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2012’de THK’dan 14 uçak kiralanmış 2020’de sadece 2!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 31 Temmuz günü yaptığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “… Bakanlığımızın Türk Hava Kurumu ile herhangi bir sorunu bulunmamaktadır. 2020 yılında 2 uçak, 2021 yılında 3 uçak ve 18 helikopter orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi'nin içinde bulunduğu ortaklıklardan kiralanmıştır. Kamuoyunda tartışılan uçaklar, THK'ya ait CL-215 tipi eski teknolojiye sahip uçaklardır. Bu eski tip, piston motorlu uçakların kullanmış olduğu yakıttan dolayı (piston motorlu uçakların kullanmış olduğu avgas yakıtı havaalanında bulunmamaktadır) sıklıkla ikmal sorunları ile karşılaşılmaktadır. Bu uçaklar yangınlarda etkili ve verimli olarak çalıştırılamadığından dolayı yangınlara müdahalede zafiyet oluşturmaktadır.”

Bakanlık, THK ile sorunu olmadığını iddia etti bu açıklamasında…

Bu açıklamayı okuduktan sonra arşive girdim. Orman Bakanlığı'nın faaliyet raporlarını okudum…

9 yıl önce 20 uçaktan oluşan filo!

2012'de: “Orman yangınlarını havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere; 23 adet helikopter, 14 adet Türk Hava Kurumu uçağı (THK) ve 6 adet amfibik uçak kiralanmış…”

Yani… THK'dan 14 uçak ve 23 adet helikopter kiralanmış.

2014'te: “…2014-2016 yıllarına kapsayan 3 yıl süreli 15 adet ve 2014 yılı 9 adet olmak üzere 24 adet helikopter ve 2015-2016 yıllarını kapsayan 2 yıl süreli 9 adet helikopter kiralanmış, ayrıca 2009-2015 yıllarını kapsayan 7 yıl süreli kiralanan 4 adet amfibik uçağa ilave olarak 2 adet amfibik ve 1 adet genel maksatlı uçak kiralama sürecine devam edilmiş…”

Yani… 7 adet yangın söndürme uçağı ve 24 helikopter kiralanmış…

2016'da: “…2014-2016 yıllarına kapsayan 3 yıl süreli 15 adet ve 2015-2016 yıllarını kapsayan 2 yıl süreli 9 adet helikopter kiralanmış, ayrıca 2016-2018 yıllarını kapsayan 3 yıl süreli kiralanan 5 adet amfibik uçak ve 1 genel maksat uçağı yangınla mücadele çalışmalarında kullanılmıştır…”

Yani… 6 yangın uçağı ve 24 helikopter kiralanmış…

2017'de: “… 2017-2021 yıllarına kapsayan 5 yıl süreli 12 adet ve 2017-2023 yıllarını kapsayan 7 yıl süreli 12 adet helikopter kiralanmış, ayrıca 2016-2018 yıllarını kapsayan 3 yıl süreli kiralanan 5 adet amfibik uçak ve 1 genel maksat uçağı yangınla mücadele çalışmalarında kullanılmıştır. Yangına birinci derecede hassas bölgelerde ise ilk müdahale süresi ortalama 15 dakika olarak sonuçlanmıştır.”

Yani… 6 yangın söndürme uçağı ve 24 helikopter kiralanmış…

2018'de: “… 2017-2021 yıllarını kapsayan 5 yıl süreli 12 adet ve 2017-2023 yıllarını kapsayan 7 yıl süreli 12 adet helikopter kiralanmış, ayrıca 2016-2018 yıllarını kapsayan 3 yıl süreli kiralanan 5 adet amfibik uçak ve 6 adet yönetim helikopteri yangınla mücadele çalışmalarında kullanılmıştır.”

Yani… 5 yangın söndürme uçağı ve 24 helikopter kiralanmış…

2019'da: “… 1.650 adet ilk müdahale aracı, 25 adet arazöz, 12 adet dozer, 6 adet treyler, 23 adet greyder, 1 adet sayısal telsiz sistemi ve muhtelif makine teçhizatın alımı gerçekleştirilmiş; orman yangınlarını havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere 30 adet helikopter kiralanmış, 50 saat İnsansız Hava Araçlarından (İHA) faydalanılmıştır.”

Yani… Yangın söndürme uçağı yok, 30 helikopter kiralanmış…

2020'de: “… 34 adet yangın yönetim aracı, 191 adet arazöz, 5 adet su ikmal aracı ve muhtelif makine teçhizatın alımı gerçekleştirilmiş; orman yangınlarını havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere 27 adet helikopter, 2 adet amfibik uçak ve 1 adet insansız hava aracı kiralanmıştır.”

Yani… 2 yangın söndürme uçağı ve 27 helikopter kiralanmış…

Depreme karşı uçak filosu şart

Şimdi dönelim başa… Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Temmuz'da ne demişti: “…. Bakanlığımızın Türk Hava Kurumu ile herhangi bir sorunu bulunmamaktadır. 2020 yılında 2 uçak, 2021 yılında 3 uçak ve 18 helikopter orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi'nin içinde bulunduğu ortaklıklardan kiralanmıştır.”

Peki… 2012'de, THK'dan 14 yangın söndürme uçağı kiralayan bakanlık, 2020'ye gelinen süreçte neden 2 uçağa düştü? Hatta… 2019'da THK'dan hiç uçak kiralanmamış!

Son sözü bu konunun uzmanı emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'a bırakıyorum:

“…Ormanlar, olası İstanbul depremi, petrol rafinerileri, silah ve mühimmat üreten savunma sanayisi tesisleri, yapımı süren nükleer santral, savaş durumu düşünülerek planlama yapılmalı ve çekirdek ‘Yangın Söndürme Uçak Filosu' her zaman hazır olmalıdır…”