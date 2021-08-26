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5 No’lu CD’deki parmak izi kimin?

28 ŞUBAT DAVASI'NA BİR DE BÖYLE BAKIN…

Tarih 19 Aralık 2011…

Çorlu Devlet Hastanesi'nde çalışan bir doktora MNG kargoyla bir CD gelir…

Kargodan bir de mektup çıkar. Okuyalım:

“… Öncelikle kendimi tanıtarak bu mektuba başlamak isterdim. Ancak geriye dönüp yaşadıklarınızı hatırlamanız neden ismimi vermediğim konusunda haklı gerekçemi açıkça ortaya koyacaktır. Anlayış göstereceğinizi umuyorum. O dönemi yaşamış ve mağduriyetlere tanık olmuş bir kurum çalışanı olarak, uzun zamandır özel arşivimde bulunan bu belgelerin benimle birlikte meçhule bürünmesini istemedim. Zaman zaman imha etmek veya yakmak geçse de içimden, tarihe ve ulusa ihanet olacağını düşündüğümden elim varmadı. Bilemiyorum belki bir kitap çalışması ile toplumsal hafızayı tazeleyen faydalı bir çalışmanın temelini teşkil edecek; bir dönem gizliden gizliye yürütülmüş ve neticesinde bir kartopu gibi büyüyüp devletin bütün katmanlarına sirayet ettirilen ürkütücü bir süreci gözler önüne serecek. Bilemiyorum, belki mağdur edilmiş, gıyabında alınan bir kararla bütün geçmişine, birikimlerine, emek ve gayretlerine bir anda sünger çekilip sıfırlanarak sokağa atılmış birisi olarak ortaya koyacağınız daha farklı bir çalışmaya destek olacak… Ama ne olursa olsun, bende durduğu sürece her geçen gün yıllanmanın ve eskimenin ötesinde bir anlam taşımayan bu belgeler mağduriyeti yaşamış ellerde belki de ete kemiğe bürünecek. Takdir sizin.”

Mektup ve CD'nin yollandığı o doktor Tamer Tatar'dır… 2012'de, 28 Şubat operasyonlarını başlatan 5 No'lu CD'den bahsediyorum…

Yenimahalle'den kargo

Peki o belgeler Tamer Tatar'a nereden ve kim tarafından ulaştırılmıştır? Onu da 18 Haziran 2021'de Odatv'den Müyesser Yıldız'ın (Davaları tek tek takip eden gazeteci) haberinden okuyalım: “… 18 Aralık 2011'de Yenimahalle/Ankara'dan MNG kargo ile Çorlu'daki Tamer Tatar'a bir CD ve bazı belgeler gönderilir. Tatar, bunları eline ulaştıktan (19 Aralık) 1 gün sonra 20 Aralık'ta Çorlu veya Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı'na değil, o dönem tamamen FETÖ'nün eline geçmiş olan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na götürür. Savcılar da CD'nin adli imaj kopyasını almadan, HASH değerini tespit etmeden ve üzerinde parmak izi incelemesi yaptırmadan, hemen ertesi günü 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü oldukları anlaşılan Ankara'daki savcılar Mustafa Bilgili ve Kemal Çetin'e gönderir.”

Tarih 20 Aralık 2011…

‘Adrese teslim' CD gönderilen Tamer Tatar, 20 Aralık 2011'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şu ifadeyi verir:

“… Ben halen Çorlu Devlet Hastanesi'nde ikamet etmekte ve doktor olarak çalışmaktayım. 1997 yılı Aralık ayı Yüksek Askeri Şurası'nda ordudan ihraç edildim. İhraç edildikten sonra da bazı gazetelerde açıklamalarım olmuştu. Tahmin ediyorum ki, bu açıklamalarımı okuyan bir kişi tarafıma 28 Şubat süreci ile ilgili bazı gizli belgeleri gönderdi. Hatta ben bana komplo yapılıyor endişesini de taşıdım. Bu nedenle bu belgeleri savcılığınıza verme lüzumunu hissettim. Bu belgeler bana MNG kargoyla dün, yani 19 Aralık 2011 tarihinde hastaneye geldi. Sekreter bu belgeleri almış. Gönderici olan A.Y. isimli kişiyi ben tanımıyorum. Bu isimde bir tanıdığım ve arkadaşım yoktur. Yine bu belgelerin üstünde ‘Sayın' ile başlayan bir yazı vardı. Bu yazı ile birlikte bana gelen bu belgeleri ve 2 adet CD'yi tarafınıza ibraz ediyorum.”

Tarih 12 Nisan 2012…

Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin talimatıyla 28 Şubat'ın ilk dalga operasyonları yapılır. Yani 28 Şubat'ın ana delili olan “5 No'lu CD”nin Tamer Tatar tarafından ‘özel yetkili' mahkemeye teslim edilmesinden dört ay sonra!

İki farklı ihbarcı

Peki… 28 Şubat'ın ana delili olan sahte “5 No'lu CD”de ne vardı? 28 Şubat dönemine ait olduğu belirtilen 1997 tarihli “Batı Eylem Planı” ve “Batı Harekat Konsepti” adlı belgelerin üzerindeki “Evrak Güvenlik Numarası” uygulamasının 5 Kasım 2002 tarihinde uygulanmaya başlandığı görüldü! Yani CD'yle oynanmıştı, tahrif edilmişti! Ancak… Bugün tutuklanan 14 komutan, 5 No'lu CD'den çıkan sahte ‘Batı Eylem Planı' dijitaline 580 kez, sahte ‘Batı Harekat Konsepti' dijitaline ise 246 kez atıfta bulunularak cezaevine konuldu.

Bitmedi…

5 No'lu CD'nin ihbarcısı Tamer Tatar'ın peşine düşen gazeteci Müyesser Yıldız şu tespiti yaptı: “… Tamer Tatar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, gözaltı ve tutuklamalar yapıldıktan yaklaşık 1 yıl sonra 16 Ocak 2013'te aldığı ifadesinde de İstanbul'daki ifadesinde anlattıklarını tekrarlar, ama bu defa, ‘Bana o belgeleri göndereni şu an hatırlamıyorum' der. İfadesinin ilerleyen bölümlerinde ise, ‘Kargo yoluyla E. K. isimli tanımadığı bir kişinin kendisine bu belgeleri gönderdiğini' söyler. İki savcılık ifadesinde iki farlı ihbarcı ismi; A.Y. veya E.K.”

SORU ŞU: Kim bu Tamer Tatar'a 5 No'lu CD'yi yollayan A.Y. ya da E.K.? 5 No'lu CD'deki parmak izine bakıldı mı?