6 kritik soru

CHP, O FETÖ'CÜ GENERALİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

İki hafta boyunca hem merkez medyada hem de iktidara yakın medyada şu sorulara yanıt arandı: “O general radardan nasıl kaçtı? Kim terfi ettirdi? Kim korudu?”…

Kimden mi bahsediyorum? FETÖ'cü olduğu tespit edilen Tuğgeneral Serdar Atasoy'dan… Ve… Dün önemli bir gelişme yaşandı! İtirafçı Atasoy'un 2020 YAŞ'ında terfi ettirilmesi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanması hem araştırma hem de soru önergesi ile artık TBMM gündeminde! CHP'li 20 milletvekilinin imzasıyla, Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi verildi. CHP, araştırma önergesinde “FETÖ ile mücadelede zaaflar mı yaşanıyor, devlet mekanizması içinde FETÖ'yü koruyan bir yapı mı var?”sorularına yanıt istedi! Serdar Atasoy olayının TBMM tarafından araştırılmasını istedi. Artık top, 15 Temmuz gecesi NATO destekli örgüt tarafından bombalanan Gazi Meclis'te…

CHP'li Kılınç takipte

Peki… Milli Savunma Bakanlığı'na verilen soru önergesinde hangi sorulara yanıt arandı? CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve 24 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Albay Serdar Atasoy, tuğgeneralliğe terfi ettirilmiş, aynı kararlar çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanmıştır” dedi ve… CHP'li Kılınç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan altı soruya yanıt istedi. Bu altı soru, tarihe not düşmek için, Fetullah'la mücadelede kimin samimi kimin samimi olmadığını test etmek için önemli… İşte o sorular…

“Siyasi sorumluluk kimin”

1) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bangladeş'te askeri ateşe olarak görevliyken, darbeci Tuğamiral Sinan Sürer tarafından “Ataşeler” adıyla oluşturulan WhatsApp grubunda yer alan… Gruba gelen darbe emrine “Emredersiniz komutanım” diyerek yanıt veren… Darbeci Cemil Turhan'ın Cumhurbaşkanlığı yaver adayı listesinde 10. sırada yer alan Serdar Atasoy'un… Yüksek Askeri Şura'da terfi ettirilmesi ve ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı gibi kritik göreve atanması YAŞ teamüllerine uygun, olağan ve normal midir?

2) Serdar Atasoy'un, 2007 yılında Kars ilinde bulunan 14. Mekanize Piyade Tugayı Mekanize Piyade Bölük Komutanı görevindeyken… FETÖ'nün ‘mahrem imamı' ile ankesörlü arama ve ardışık arama yöntemi ile irtibat kurduğuna yönelik Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 26/10/2018 tarihinde şüpheli açısından delil mahiyetinde evrak düzenlenmesi ve söz konusu yazının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/58327 numaralı soruşturma dosyasında bulunmasına rağmen YAŞ öncesi Serdar Atasoy hakkında neden ayrıntılı ankesör araştırması-soruşturması yapılmamıştır?

3) 24 Temmuz 2020 tarihinde tuğgeneralliğe terfi eden Serdar Atasoy'un şüphe üzerine İstihbarat Başkanlığı görevine başlatılmadığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından basın mensuplarına açıklanmış ve söz konusu açıklamalar 9 Şubat 2021'de çeşitli medya mecralarında yer almıştır. Atandığı göreve başlatılmayacak derecede şüphe duyulan Serdar Atasoy hakkında soruşturma neden emekliye ayrıldıktan sonra başlatılmıştır ve soruşturma için neden 1 Şubat 2021 tarihine kadar beklenmiştir?

4) Serdar Atasoy'un terfi ettirildiği Yüksek Askeri Şura'nın yapıldığı 23 Temmuz 2020 tarihinde Atasoy hakkında devam eden herhangi bir soruşturma bulunmakta mıydı? Bulunmakta idiyse neden soruşturmanın sonucu beklenmeden terfi ve ataması yapılmıştır?

5) 1996 yılında teğmen rütbesi FETÖ elebaşı tarafından takılan… Meslek yaşamının tamamında FETÖ'nün mahrem imamlarının kontrolünde bulunan… 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci generalin kurduğu WhatsApp grubunda yer alan… 2017 yılında FETÖ üyeliği suçlamasıyla soruşturma geçiren… FETÖ mahrem imamı ile irtibat kurduğuna dair hakkında düzenlenen savcılık evrakı mahkeme dosyasına giren Serdar Atasoy'un… 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen terfi ettirilmesi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı gibi çok kritik göreve atanmasından dolayı Milli Savunma Bakanı olarak sorumluluk duymakta mısınız?

6) Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na bir FETÖ mensubunun atanmasında siyasi yönlendirme olmuş mudur? Serdar Atasoy'un terfi ve atama kararlarının siyasi sorumluluğu kime ya da kimlere aittir?

SON: Emperyalizmin terör örgütü PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşımızın ailelerine sabır diliyorum.