ABD, PKK’ya neden toz kondurmuyor?

Dün…

15 Şubat 2021…

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Gara'da yaşanan katliam üzerine şu açıklamayı yaptı: “… Olaydan PKK'nın sorumlu olduğuna dair haberler doğrulanırsa bu eylemi mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktayız…”

Yani… ‘Stratejik ortak', ‘müttefik', NATO üyesi ABD, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatandaşımızı PKK'nın katletmediğini düşünüyor! Bu açıklamayı duyunca 12 yıl geriye döndüm!

Neden mi?

Reşadiye saldırısı ve Taraf

Taraf Gazetesi'ni bilmeyen yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik psikolojik operasyonun merkezi olarak kurulan Taraf'tan bahsediyorum. Gazete, 7 Aralık 2009'da, Tokat Reşadiye'de 7 askerin şehit edildiği saldırıyla ilgili “33 asker şüphesi” sürmanşetiyle yayın yapmış ve “Bu provokasyon, 1993 Bingöl katliamını hatırlatıyor” demişti. Ancak…

7 Aralık 2009'da Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü üyelerinin telsiz konuşmalarını yayımlamış ve saldırıyı PKK'nın yaptığını açıklamıştı. PKK da 10 Aralık'ta saldırıyı üstlenmişti. Buna rağmen inanmayanlar vardı…

O günlerde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Taraf'a yaptığı özel açıklama da şöyle konuşmuştu: “Ne zaman barışa yönelik adım atılsa provokasyon yaşanıyor. 33 erin şehit edildiği süreci düşünün. Hâlâ karanlıkta. Tokat ayrıca bir zamanlar Ergenekon'un üssüydü.”

9 Aralık 2009… Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da ‘şüpheliydi' ve şöyle konuşmuştu: “… Şu ana kadar saldırıyı üstlenmiş bir örgüt bulunmamaktadır. Henüz tam pazılları bir araya getirip tam bir tablo çıkarmış noktada değilim, ama Türkiye'de daha çok ses getirecek, milliyetçi duyguları daha fazla körükleyecek özellikle bu söylem içerisinde siyaset yapan partilerin işini biraz daha kolaylaştıracak bir eylemi çok akıllıca planlamış olabilirler. Türkiye'de son zamanlarda pek çok bilgi ve belgede henüz bir yargı sonucuna ulaşmamış olmakla birlikte kısmen teyit edilen, kısmen inkâr edilen pek çok konuşma, pek çok bağlantı Türkiye'de yapılan eylemlerin belli örgütlere izafe edilmesinde biraz daha dikkatli olmamızı gerekiyor.”

Bitmedi…

Çelik ve Arınç ‘inanmadı'

Telsiz kayıtları yayınladı… PKK saldırıyı üstlendi ama 10 Aralık 2009 tarihinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, “Tokat'ta 7 askerin şehit edilmesinin 3 gün sonra üstlenilmesinin soru işaretleri doğurduğunu” söyledi: “Temenni ederiz ki failler yakalanır, olayın derinlemesine soruşturması yapılır, arka planını daha açık şekilde öğreniriz.”

İnanmak istemiyorlardı…

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da 11 Aralık 2009'da PKK saldırısına inanmadığını şu cümlelerle anlatıyordu: “… Olayı kim yapmıştır, niçin yapmıştır ancak bunları yakaladıktan sonra ortaya çıkabilecektir. Bu eylemin PKK örgütü adına işlendiği bugün için gerçekleşmiştir. Bazı olayların perde arkasını yıllar sonra anlayabiliyoruz.”

Bir de gerçeği görenler vardı…

Ergenekon-PKK ilişkisi!



CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol 10 Aralık 2009'da yaptığı açıklamada, PKK'nın, Tokat'taki saldırıyı üstlendiğini, gerçeğin ortaya çıktığını söyledi: “Ülkeyi yasa boğan hain saldırıyı, ‘PKK yapmadı da bu açılıma engel olmak isteyen bir takım gizli güçler yaptı…' Gizli güçler yaptıysa, kim yaptı? Bunu ispat etmek, ortaya çıkarmak hükümetin görevi değil mi? Ama hükümetin Başbakan Yardımcısı, Sanayi Bakanı, bunları söyleyebiliyor. Daha da ötesi, bunu Türk ordusunun, Ergenekon'un, ordunun kendi askerlerinin yaptığını ima eden, art niyetli insanların, yazar, çizenlerin, bu söylentiyi yayanların, şimdi ne söyleyeceklerini merak ediyorum.”

TRT PROVOKASYONU

Ve o günlerde korkusuzca yazan Milliyet yazarı Melih Aşık'a uzanalım. 15 Aralık 2009'da Aşık “TRT provokasyonu” başlığını atmış ve şu tespitleri yapmıştı: “Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 Aralık 2009 tarihinde yapılan saldırıyı PKK üstlendi. Ancak kimi odaklar saldırıyı TSK'nın üstüne atma çabalarını sürdürdü. 10 Aralık Perşembe günü TRT-1 ana haber bülteninde PKK'nın üstlenmesine rağmen Reşadiye saldırısını askerlerin yaptığına dair çeşitli imalar kullanılıyor. Bir cümle şöyle: (Bu arada Ergenekon sanığı Albay Dursun Çiçek'in de Reşadiyeli olması dikkat çekici ayrı bir husus.) TRT'nin bu dayanaksız ve saptırma haber – yorum ile yaptığı ne midir? Resmen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı provokasyon…

SONUÇ: ABD, 13 vatandaşımızın, PKK tarafından şehit edilmediği algısını yarattı. Çünkü… Stratejik ortakları Suriye'de PKK/YPG! Yani… 2009'da Taraf, AKP'nin o dönem üst düzey yöneticileri ne demişse bugün de Amerika aynısını söylüyor! Yani… PKK ve Fetullah'ın ağabeyi (emperyalizm) böyle buyuruyor!