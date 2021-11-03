Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’li generalin fotoğrafı!

Tarih 16 Şubat 2018… Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde bir açıklama duruyor: “Türkiye-ABD Stratejik Ortaklığı Hakkında Ortak Açıklama…”

Okuyalım: “… Türkiye Cumhuriyeti ve ABD, müttefik ve stratejik ortak olarak, birbirlerinin güvenliklerine ve savunmalarına karşılıklı ve tartışmasız bağlılıklarını teyit ederler. İki taraf, sonuç odaklı bir mekanizma oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu mekanizma en geç mart ayı ortasına kadar hayata geçirilecektir. Türkiye ve ABD, DEAŞ, PKK, El Kaide ve diğer tüm terör örgütleri ve bunların uzantılarıyla mücadele konusundaki kararlılıklarını tekrarlarlar. İki taraf, iki ülke halkını doğrudan hedef alan terör tehditlerine karşı meşru müdafaa hakkını tanırlar.”

Bu açıklama üzerinden üç yıl geçti…

Ne ‘sonuç odaklı mekanizma' kuruldu; ne de ABD'nin PKK-YPG'ye desteği kesildi.

İki gün önce…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da, Biden görüşmesinin ardından, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği silahlarla ilgili şu cümleleri kurdu:

“… Operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabii ki operasyon yapılır. Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bunu zaten biz kendilerine her zaman söyledik ve söylüyoruz. Yine aynı şekilde bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin temel önceliklerinden olan bu meselede beraber çalışmamız gerektiği hususunda bugün de mutabakata vardık. Ayrıca güvenlik, savunma, ticaret, terörle mücadele ve bölgesel konular başta olmak üzere aramızdaki bütün konularla ilgili ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldık, anlaştık.”

Üç yıl sonra… 1 Kasım 2021'de Erdoğan yine “ortak mekanizma kurulacak” dedi. Yine, “PKK-YPG konusunda ABD'yle mutabakata vardık” cümlelerini kurdu!

Peki gerçek ne? Gerçek 26 Ekim'de medyaya yansıyan fotoğraf: ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı General Frank McKenzie, Suriye'nin doğusunda YPG'nin kontrolündeki bölgeleri ziyaret etti ve zırhlı araçların önünde poz verdi!

Peki gerçek ne? General McKenzie'nin PKK-YPG'li Mazlum Kobani'nin elini sıkması!

177 milyon dolar ve mektup

Tarih 25 Eylül 2021…

YPG'ye binlerce TIR dolusu silah gönderen ABD, terör örgütüne 5 adet Bradley tipi zırhlı araç verdi. YPG, ABD'nin hibe ettiği Bradley tipi zırhlı araçlara bayraklarını asarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kenti civarında devriye attığı görüntüleri paylaştı.

Tarih 26 Eylül 2021…

ABD Temsilciler Meclisi, terör örgütü YPG/PKK'ya 177 milyon dolar yardım yapılmasını da öngören 778 milyar dolarlık 2022 savunma bütçesi tasarısını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi internet sitesinden PKK-YPG'ye verdiği askeri eğitimi yayımladı. Eğitimler Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda veriliyor. Bilgilere göre Amerikan ordusu yılın başından bu yana 880 teröriste savaş eğitimi verdi, örgüte silah ve lojistik malzeme yüklü binden fazla TIR gönderdi. Örgüt üyelerine havadan indirme, sızma, ağır silah kullanımı gibi savaş teknikleri öğretildiği belirtildi. Pentagon, YPG'liler için şu tanımı yaptı: “IŞİD'e karşı savaşan anti-terör güçleri…”

Tarih 6 Ekim 2021… ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye için ilan edilen acil durum halinin 14 Ekim 2021'den sonra da devam edeceği ifade edildi. Biden, Suriye'deki acil durumun bir yıl daha uzatılmasını öngören kararı hakkında, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye mektup gönderdi. Biden mektubunda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri saldırı eylemlerinin, IŞİD ile mücadeleye zarar verdiğini, sivilleri tehlikeye attığını öne sürdü.

Rota yeniden Washington!

Tarih 22 Nisan 2021… ABD askerleri Suriye'de PKK-YPG'yi ziyaret etti. Fotoğraflar, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayımlandı! Dokuz kare fotoğraf paylaşılırken şu ifadeler kullanıldı:

“ABD Ordusu Askerleri… Alpha Bölüğü… 1. Tabur, 6. Piyade Alayı, 2. Zırhlı Tugay Savaş Ekibi, 1. Zırhlı Tümen… Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanındaki Suriye Demokratik Kuvvetleri eğitim ve operasyon tesisini ziyaret etti… Askerler, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Harekat Yapısal Çözüm (CJTF-OIR) görevini desteklemek için Suriye'de bulunuyorlar. CJTF, IŞİD'in kalıcı yenilgisini sağlamak için ortaklarımızla ve onlar aracılığıyla çalışmaya kararlıdır. Fotoğraflar: Çavuş Torrance S…”

İfadenin netliğine bakın: ABD, ortaklarıyla çalışmaya kararlıdır! Yani… PKK-YPG ile çalışmaya kararlı bir ABD'den bahsediyoruz…

Tarih 7 Mart 2021… IŞİD'e Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve şu cümleleri kurdu: “Kuzeydoğu Suriye'deki IŞİD hücrelerine bir darbe daha. SDG, IŞİD tehdidini caydırmak ve koalisyonun bölgede, barış ve istikrar çabalarını desteklemek için güvenlik operasyonlarına devam ediyor. Birlikte kalıcı olmaya kararlıyız.” Ve paylaşımın altında bir fotoğraf var: YPG yani PKK bayraklı askeri kamuflaj giymiş SDG üyeleri!

SORU ŞU: İktidar, ABD'nin PKK-YPG'yle mücadele edeceğine neden inanıyor? Rota tekrar Washington'a mı çevrildi?