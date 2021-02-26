AKP mi AMORF, CHP mi AMORF

Amorf : Kendine özgü biçimi olmayan…

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kelimeyi ara ara kullanıyor…

Örneğin….

Tarih 10 Kasım 2017… Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleleri kurdu: “… Ülkemizin ve milletimizin bu önemli değerini (Atatürk) darbecilerin, vesayetçilerin, ruhu faşist, söylemi Marksist ve marjinal çevrelerin tekeline mi bırakacağız. CHP gibi amorf bir partinin Atatürk'ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz, bu da böyle biline.”

Tarih 24 Şubat 2021… Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleleri kurdu: “… Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri tekrarlayan vizyonsuz, ilkesiz bir yapı var. Bir heyula var. Heyula, tek başına bir anlamı olmayan başka yapılarla oluşur. CHP heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır. CHP, süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde adalet yoktur, çünkü vesayetçilerin, darbecilerin hukukundan başka hukuk tanımaz. CHP siyasetteki duruşunu önüne konulan senaryoya göre belirler…”

Gerçek böyle mi?

Her gömleği denedi

Adalet ve Kalkınma Partisi, 14 Ağustos 2001'de, Erdoğan'ın liderliğinde “muhafazakâr demokrat” kimliğiyle sahne aldı. İktidara gelmesinde en önemli etken ‘ekonomik krizler” oldu! Bir de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim ısrarı! 3 Kasım 2002'de yapılan erken seçim dönemin koalisyon ortaklarını (DSP, MHP ve ANAP) yok etti. Meclis'e sadece AKP ve CHP girebildi… AKP yüzde 34 oyla iktidara geldi, TBMM'de ise üçte iki çoğunluğu elde etti.

Amorf mu dediniz…

Bu arada… Milli Görüş kimliğinin iktidara gelmeden çıkarıldığını hatırlatmakta fayda var! O keskin ‘Siyasal İslam'dan, ‘Ilımlı İslam'a yol alındı! Çünkü… Amerika'da yaşanan 11 Eylül 2001 saldırısının ardından Bush ve ekibinin hedefinde ‘radikalizm' vardı! Yine hatırlatmakta fayda var: Erdoğan, 10 Aralık 2002'de, AKP Genel Başkanı olmasına rağmen dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından ağırlandı. Partisi iktidarda, kendisi yasaklı ama Beyaz Saray'daydı!

Amorf mu dediniz…

‘Ilımlı İslam'a yol alan AKP'nin ittifakı kimdi? Fetullahçılar… Büyük Ortadoğu Projesi'nin hayata geçmesini sağlayacak ‘model' ülke de Türkiye değil miydi? Sonuçta ne oldu? Askeri vesayeti kaldıran AKP-cemaat ittifakı, Türk Ordusu'nun genleriyle oynadı! Ergenekon operasyonları açılım süreciyle devam etti!

Amorf mu dediniz… İktidar özellikle 17-25 Aralık 2013'e kadar “Kendine özgü biçimi olmayan” yol haritasıyla hareket etti! Sonra mı? Kendisinin yarattığı canavar kendisini hedef alınca da rota değişmek zorunda kaldı!

Sonuçta… AKP, ilk döneminde Avrupa Birliği ve ABD'yle yürüdü! İkinci döneminde Fetullah'la hareket etti ve ABD'nin net desteğini aldı… Üçüncü dönemde Fetullah'la yollar ayrıldı, Kürt siyasetiyle devam edildi… Dördüncü dönemde ise yol arkadaşı MHP oldu…

Peki ana muhalefet CHP ne yapacak?

CHP karar vermeli

Arşivde duruyor ve uygulanmayı bekliyor…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2020'de Cumhuriyet Gazetesi'ne bir yazı kaleme aldı. “Alçakgönüllü bir uygarlık mümkün” başlıklı yazıda Kılıçdaroğlu 16 maddelik bir yol haritasını paylaştı ve “Korona sonrası yeni dünya” üzerine tespitler yaptı.

Okuyalım:

“… Kovid-19 ezberlerimizi bozuyor… Unuttuğumuz dünyanın varoluşundan bu yana zaten bir köy olduğuydu. Bu köyün neredeyse son 300 yıllık temel iktisadi hayatı, örgütlü, kurumsallaşmış bir ‘minimum maliyet-maksimum kâr' hedefiyle sürdürülüyor. Ulusal ve uluslararası sermayelerin bu hedefine uzun zamandır ‘neo-liberal' politikalar adı altında bizatihi siyasi iktidarlar da katıldı. Sağlık politikaları açısından örneklemek gerekirse; ‘sosyal güvenlik açığı' bahaneleriyle sağlık hizmetlerinin kapsamı daraltıldı, özelleştirme uygulamaları arttı. Büyük ilaç ve medikal şirketleri ile özel sağlık kuruluşlarının kâr hedefine dayalı bir sağlık politikasına geçildi.”

“… 2019 yılında dünyadaki en zengin 2 bin 153 kişinin serveti, en yoksul 4.6 milyar kişinin toplam servetini geçmiş durumda. Salgın nedeniyle en fazla kayıp veren ülkeler listesinde de G20 ülkeleri ilk sıralarda: ABD, İtalya, Fransa, İngiltere, Rusya, Türkiye… Sahip oldukları ekonomik güce rağmen virüsten korunamıyorlar. Çünkü salgın, neo-liberal politikaların yarattığı derin toplumsal ayrımlardan ilerliyor, eşitsizliklerden besleniyor…”

Peki, yeni dünya nasıl olacak, olmalı?

CHP lideri ne dedi:

“Kovid-19 sonrası yepyeni bir uygarlık kurulacaksa bunu ancak ve ancak demokratlar yapmalıdır. Demokratlar, dünyanın Kovid-19 sonrasını, baskıcı ve otoriter iktidarlara, neo-liberal politikaların uygulayıcılarına bırakamaz.”

SONUÇ: CHP'nin yol haritası ‘Kimsesizlerin kimsesi' mi olacak? Ya da…