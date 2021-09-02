Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Ay-Yıldız Projesi’nin temeli 28 yıl önce atıldı

Tarih 30 Ağustos 2021…

O gün iki yeni gelişme oldu. Birinci gelişme:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan şu cümleleri kurdu: “Milli Savunma Bakanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımız 1930'lu yıllarda Kızılay semtindeki binalarda faaliyet gösteriyordu. Artık bize bir müşterek merkez gerekiyor. 12.6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan proje, 15 bin kişiye hizmet verebilecektir. Artık Kızılay'ın içerisinde dağınık Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak.” Ay Yıldız Yerleşkesi, Ankara'nın Etimesgut İlçesi'nde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 2020'de hizmete giren yeni karargahının yakınındaki alanda inşa edilecek ve Türkiye'nin Pentagon'u olarak lanse edildi.

İkinci gelişmeyse…

Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Tebrik Töreni'ndeyiz. Daha önce 52'nci sırada yer alan Diyanet İşleri Başkanı, 40 sıra yükselerek Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının da önüne devlet protokolüne girdi. Diyanet İşleri Başkanı 12'nci sırada yer alırken, Genelkurmay Başkanı 14'inci sırada kendisine yer bulabildi.

Bu gelişmeler ışığında 28 yıl öncesine döndüm…

İslamcı Yeni Zemin'in kadrosu…

Derginin adı: Yeni Zemin…

Derginin Sahibi: Osman Tunç (Zehra Vakfı eski yöneticisi).

Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Metiner (AKP eski milletvekili).

Yayın Danışmanı: Ali Bulaç (Eski Zaman yazarı).

Yayın Kurulu: Kenan Çamurcu, Abdurrahman Dilipak, Davut Dursun (RTÜK Başkanı), Altan Tan (HDP eski milletvekili).

Teknik Müdür: Yalçın Akdoğan (Başbakan'ın eski başdanışmanı, AKP eski milletvekili. Yalçın Akdoğan daha sonra yayın müdür yardımcısı oluyor).

Bu isimlerin çıkardığı dergi önemli! Neden mi? İslamcı Yeni Zemin Dergisi'nin Mart 1993 sayısında ‘SİVİL- ASKER İLİŞKİSİNDE YENİ MODEL' başlıklı bir şema hazırlanmış. Şemaya göre, tepede Milli Savunma Bakanı, altında Genelkurmay, Savunma Komitesi (Bakan, bakan yardımcısı, müsteşar yardımcıları, genelkurmay başkanı ve komuta kademesi, savunma sanayi müsteşarı, diğer asker ve sivil teknisyenler), Askeri Şura, onların da altında ‘Parçalı Komuta Modeli' yani Savunma Bakanı'na ayrı ayrı bağlı Kara Kurmay, Hava Kurmay ve Deniz Kurmay Başkanlıkları bulunuyor!

28 yıl önce ‘asker-sivil' ilişkisinin temelleri Yeni Zemin'de atılmış.

TSK'nın siyasallaşması

Bu konuyu o dönem (2011) basın danışmanlığını yaptığımı Yurt Partisi Genel Başkanı ve İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan gündeme getirmişti. Tantan'la o dönem Yeni Zemin'i incelemiş, ‘Kürt meselesi' ‘Yeni Anayasa ve ‘Sivil Genelkurmay' konularında pek çok yazı kaleme alındığını not etmiştik. Tantan, 3 Haziran 2011'de basın açıklaması yapmış ve Erdoğan'ın “A Takımı”nın 1990'lı yıllarda ‘ulus-devlet' anlayışını karşısında olduğunu, ‘sivilleşme' adı altında TSK'yı siyasallaştırmayı hedeflediğini iddia etmişti.

Peki ya bugün?

TSK'nın siyasetin emrinde olmasına kimse karşı çıkmıyor. Ancak… Siyasallaşması tartışılıyor!

ABD'de ve Rusya'da da tek çatı altında toplanan bakanlık ve komutanlıkları herkes biliyor. Ancak… 15 Temmuz NATO'cu darbe girişiminin ardından ‘siyasi otoritenin kadrolaştığı' TSK kaygısını unutmamak gerekiyor!