Ayasofya… Peker… BİZ BİR AİLEYİZ

“… Alexander, ‘Biz bir aileyiz' dedi çocuklarına. Bir ailenin sadakati her şeyden ve herkesten önce gelmelidir. Birbirimizden haberdar olmalıyız, birbirimizi korumalıyız ve en önemlisi de birbirimize bağlı olmalıyız. Çünkü eğer bu sorumluluğu şerefimizle yerine getirirsek, asla mağlup olmayız. Ama eğer bu sadakatte bir tereddüdümüz olursa, hep beraber mahvoluruz…”

Mario Puzo'nun, Sedat Peker videolarıyla tekrar gündeme gelen kitaplarından AİLE'de (8. video) Papa VI. Alexander bu cümleleri kurar! Kitap, 15. yüzyıl dini ve siyasi arenasında etkili olmuş olan Borgia Ailesi'nin hayatını, o dönemin siyasi entrikalarını anlatıyor. Borgia Ailesi İspanya'daki Aragon Krallığı'na bağlı Valensiya kenti kökenli. 15. yüzyılın hem dini hem de siyasi arenalarında oldukça etkili olan Borgia ailesi, bu dönemde içlerinden iki papa çıkarmayı başardı. Bunlardan ilki Papa III. Callistus (Alfonso), ikincisi ise VI. Alexander'dı (Rodrigo). Papa VI. Alexander, döneminde (1492-1503) saltanat, yoğun yolsuzluk, cinayet, adam kayırma, hırsızlık, tecavüz, ensest ve zehirleme iddialarıyla gündeme geldi. (Meraklısına: The Borgias, İrlanda, Kanada ortak yapımı olan 2011-2013 yılları arasında yayınlanan televizyon dizisini izleyin)

Neden AİLE?

Çünkü… Muhalefet, son dönemde zenginleşen 5-6 aileden her fırsatta bahsediyor ve Sedat Peker de en ‘zayıf' yerden iktidara mesajını veriyor! Ki… Biz bu aileleri sadece 19 yıllık iktidar döneminde yaşamadık! Her dönemin ‘güçlü' ve iktidarı zayıflatan ‘aileleri' vardı! Bugün etkisiz olduklarını düşünmeyin!

Emin Saraç'ın evindeki toplantı

Sadece görünürde ihale alan ‘aileler' değil mesele! Örneğin… Ayasofya'da ikinci skandala imza atan, kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ‘zalim' diyen İmam Mustafa Demirkan olayına bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen bir isim… Demirkan'ın hocası da aynı zamanda dünürü olan Emin Saraç…

Hatırlayın…

Refah Partisi 16 Ocak 1998'de kapatıldı. Kurulan Fazilet Partisi, Milli Görüş'ü çatısı altında topladı. Bu arada Fazilet Partisi (FP) hakkında da bir kapatma davası açıldı. 14 Mayıs 2000'de yapılan FP 1. Kongresi'nde ‘gelenekçi-yenilikçi' bölünmenin sonucu iki adaylı kongre yaşandı. Abdullah Gül ve Recai Kutan'ın yarıştığı bu kongrede Kutan genel başkan seçildi. Ancak… Fazilet de 22 Haziran 2001'de kapatılınca… . Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan, 20 Temmuz 2001'de Saadet Partisi'ni kurdu. AKP ise “Biz Milli Görüş gömleğini çıkardık” dedi ve 14 Ağustos 2001'de siyasete girdi. Milli Gazete yazarı İsmail Hakkı Akkiraz'dan o döneme ait şunları öğrenmiştik: “… Bu süreçte Erbakan Hocamız ile R. Tayyip Erdoğan arasında Emin Saraç hocanın ricası üzerine onun evinde gerçekleşen görüşme önemlidir. Milli Görüşü bitirmek isteyen çevreler 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Refah Partisi'nin karşısına nasıl ANAP'ı koymuşlarsa, 28 Şubat darbesinden sonra da Saadet Partisi'nin karşısına AKP'yi koymuşlardır…”

Yani… Siyasal İslam geleneğinde de ‘aileler' önemli. Neden mi? Mustafa Demirkan'ın hayat hikayesinin anlatıldığı ‘www.beseriyet.com' adlı sitede Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın için de övgüler var. Boynukalın'ın da portresi genişçe yer alıyor!

Bitmedi…

Robert Merton'un mafyası

Amerikalı sosyolog Robert K. Merton' un çarpıcı tespitlerini okuyalım: “Resmi yapıların işlevsel yetersizlikleri, mevcut ihtiyaçlara etkin bir şekilde yanıt vermek için alternatif (resmi olmayan) yapıları ortaya çıkarmıştır. Tipik olan, ekonomik büyümenin çalkantılı yürüdüğü ve devletin, bu yüzden ortaya çıkan problemlere karşı mücadelede yetersiz kalabildiği toplumsal koşullarda mafyanın etkili olmaya başlamasıdır. Mafya, bu tür problemleri kısa vadede çözme iddiası ile ortaya çıkar. Bir yandan ortaya çıkan tekil sorunları çözerken, diğer yandan kazançlarının devamı için mevcut problemlerin devamından yanadır. Çünkü problemlerin varlığı onun kazanç kapısıdır. Bu nedenden dolayı mafya uzun bir zaman dilimi içinde ele alındığında daima tutucudur ve sorunların köklü çözümüne de karşıdır. Bu aynı zamanda ahlaki bir sorundur. Organize suçlar, suç işlemeye eğilimli insanların var olduğu koşullarda ortaya çıkar.” Türkiye'nin Mafyası/Frank Bovenkerk, Yücel Yeşilgöz/İletişim Yayınları/Sayfa 54)

Bugün ekonomik büyüme çalkantılı değil mi? İktidar, bu sorunlarla mücadele ederken zorlanmıyor mu? Yetersiz kalmıyor mu? Ve… ‘Aileler' üzerinden yürüyen bir ekonomik sistem yok mu? Hepsinin yanıtı evet!