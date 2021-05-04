Bakan Berat Albayrak istifasının bilinmeyenleri

Agaşon…

Balık çağırma sanatı…

Zıpkınla balık avlayanların en çok kullandığı teknik… Anlatalım: Güzel bir şekilde nefeslenen dalgıç nefesini tutar ve dalışa başlar. Dibe vardığında yüz üstü yatar ve balık gelmesini bekler. O bölgede balık varsa mutlaka bakmak için dalgıcın yattığı yere doğru gelir uygun menzile girince dalgıç nişan alır ve atış yapar. Bu arada bir not daha: Gırtlaktan çıkan ve kalp atış ritmine benzeyen bir ses çıkarmak, tekniğin ana öğesi. Sıklıkla tercih edilen seslerden biri de zıpkının tutulduğu elin iki parmağı arasına taş alınarak kabzaya ritmik şekilde vurulması durumu…

Agaşon ve gazeteci ilişkisi…

Gazeteci, elindeki kulis bilgilerini dalgıç gibi etrafa saçar, sorular gönderir, yanıtlarını bekler! Gelen yanıtlar da zıpkınla balık vurmak gibidir!

Gazeteci kitaplarına özellikle de perde arkasını yazan ya da olayın üzerindeyken sonuç alan gazeteci kitaplarına ayrı bir değer veriyorum. Hafta sonu, Halk Tv'de uzun zamandır program yapan gazeteci Can Coşkun'un “Af Talebi/Berat Albayrak istifasının bilinmeyenleri” kitabını okudum. Coşkun'un, 8 Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o meşhur Instagram istifasına giden iki günü soluk soluğa okudum. Çünkü… Gazeteci Can Coşkun, Albayrak istifasını teyit ederek veren ilk gazeteci olmuştu…

İş dünyasında yaptırılan anketler

Tarih 7 Kasım 2020…

Dolar/TL kuru 8.50-8.52 seviyesinde. Sosyal medyada #beratalbayrakistifa tabelası var! O gün bir gelişme yaşandı ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınırken yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı görevinde bulunan, Maliye eski Bakanı Naci Ağbal getirildi!

Sonra…

Gazeteci Can Coşkun haber kaynaklarıyla görüşmeye başlar ve iktidara yakın bir kalemle görüşür. O kaynak şu bilgiyi verir: “Tayyip Bey için kabine değişiklikleri hep geleceğe dair planlama içerir. Boşa çıkartılan isimden nasıl faydalanacağı, kimin kimlerce desteklendiği, parti içerisinde nasıl karşılanacağı daima planlanır. Tayyip Bey bunlar için mutlaka anket yaptırır. Madem olay sıcak, şunu da ilk kez öğreniyorsun: İşte ben o anketlerden haberdar olur ve çıkarımlar yaparım. Şimdi yine yapacağım gibi…”

İktidara yakın Ankara gazetecisi, kabinedeki 4 isim için anket yaptırıldığı bilgisini Can Coşkun'a anlatırken ayrıntının altını şöyle çiziyor: “Kabinede yer almayan isimler için de iş dünyasında yaptırılan anketler önemli.”

Soru şu: Peki Berat Albayrak'la ilgili Erdoğan'ın önündeki ankette ne yazıyordu?

Ağbal ve Elvan, Erdoğan'la ne görüştü?

İktidarın Ankara gazetecisi şu bilgileri veriyordu: “… Berat Bey görev onayında büyük düşüşler yaşıyor. Piyasa anketleri, vatandaş ortalamasından bir tık üstte. Onun nedeni de malum çekingenlik. Cumhurbaşkanı anketlere bakarak getirdiği bir ismi, anketlere bakarak görevden el çektirir mi? Bence el çektirirse, nedeni farklı olur. Kaynayan kazanı duyanlar, Erdoğan'la görüşmeler yaptılar zira.”

Erdoğan'la kim ya da kimler görüştü? Erdoğan'la görüşenler, iş dünyasına sordurulan anketlerde sorulan isimler: Naci Ağbal ve Lütfi Elvan!

Tarih 8 Kasım 2020…

Berat Albayrak'ın istifa ettiği gün! Can Coşkun saat 17.43'te AKP'li eski bir milletvekilinden mesaj alır: “Berat Albayrak ailesiyle görüşmüş. Dün gece… En ufak bir kulis yok başka…”

Ailesi… Hangisi? Yanıtı hemen gelir: Trabzon… Babası Sadık Albayrak.

Agaşon avı devam ediyor!

Saat 19.04… Ve o istifa metni… Instagram'da yayımlanan metin: “… Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım… At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştı böyle çetin bir zamanda… Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın. Sonumuzu hayreylesin…”

Ortalık toz duman olur! Herkes teyit peşindedir ve gazeteci Can Coşkun, Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber'e ulaşır… İlk duyuran Halk Tv olur ve gazeteci Coşkun Gökmen Karadağ'ın özel yayınına bağlanır…

SONUÇ: Agaşon… Güzel bir şekilde nefeslenen dalgıç nefesini tutar ve dalışa başlar. Dibe vardığında yüz üstü yatar ve balık gelmesini bekler. O bölgede balık varsa mutlaka bakmak için dalgıcın yattığı yere doğru gelir uygun menzile girince dalgıç nişan alır ve atış yapar.

SORU ŞU: “At izi it izine karıştı, Allah sonumuzu hayreylesin” cümlelerinin yanıtı hala yok! Berat Albayrak nerede ve ne zaman bu sorulara yanıt alacağız?

Ağbal'ın sesini kim kaydetti?

30 Nisan'da Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erdal Sağlam önemli bir kulise imza attı ve hâlâ ses yok. 128 milyar dolar rezervin erimesine neden olan döviz satışı fikrini eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a veren teknisyenin kim olduğu tartışılırken Sağlam, Merkez Bankası'nda görev yapan bir yöneticiyle ilgili şu iddiayı gündeme getirdi: “… Söylentilere göre bu yönetici, Naci Ağbal'ın araştırma birimine talimatı verdiği sırada (128 milyar doları araştırın) aynı ortamda bulunuyormuş ve Ağbal'ın talimatını telefonuyla kaydedip bu kaydı Cumhurbaşkanlığı'na iletmiş.”