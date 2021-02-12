Başbuğ: Fetullah’ın Silivri zindanında da savunma yapmadım

İLKER BAŞBUĞ NEDEN SAVUNMA YAPMADIĞINI SÖZCÜ'YE AÇIKLADI…

7 Ocak 2021'de bu köşede okudunuz. Yazımın başlığı “Düşün yakasından Başbuğ Paşa'nın”dı… Özetle demiştim ki: Gladio'nun kumpasına uğradı… 2 yıl iki ay Silivri Cezaevi'nde zulüm gördü… Terör örgütü yöneticisinin tanıklığıyla hapse atıldı… Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde ‘hukuk' dedi… Cezaevinden çıktıktan sonra bile Fetullah'la mücadeleye devam etti… Hatta… ABD'ye gidip darbeci örgütü anlattı! Ama… AKP'nin İlker Başbuğ nefreti bitmedi! Bitmiyor… Yalanlar üzerinden oluşturulan nefret!”

Neden bu yazıyı kaleme almıştım?

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, 4 Ocak'ta Cumhuriyet Gazetesi'ne son kitabı “1961-1980/Güç Odaklarının Mücadelesi (Kırmızı Kedi Yayınevi)” kitabıyla ilgili verdiği röportajda şu cümleleri kurmuştu: “Eğer Adnan Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu.”

İşte bu röportajdan sonra kıyamet koptu… Başbuğ'un bu sözlerinde “darbe iması” olduğunu iddia eden birçok AKP'li il başkanı 6 Ocak 2021'de savcılığa suç duyurusunda bulundu. İki gün önce de… Şikayet sonrası hakkında soruşturma başlatılan İlker Başbuğ, İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade verdi. Başbuğ ‘savunma yapmayacağını” özetle şu cümlelerle anlattı: “… Hukuk ve yargı konusu Türkiye'nin birinci öncelikli sorunudur, konusudur. Bu suç duyurularına itibar etmiyorum. Bu inançla da bu suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım. Bu davranış anayasaya, hukukun üstünlüğüne ve kendime olan saygımın doğal sonucudur.”

6 Ocak tesadüfü!

Şimdi size iki tarih vereceğim…

İlker Başbuğ, Fetullah kumpasıyla ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamalarından ne zaman tutuklandı: 6 Ocak 2012… Peki… Başbuğ hakkında 9 yıl sonra yapılan suç duyurusunun tarihi ne: 6 Ocak 2021… Garip tesadüf! Neyse diyelim ve… Dün… İlker Başbuğ'la görüştüm… Bana kurduğu cümleleri aktarıyorum:

“Aytunç çok açık… Hukukun üstünlüğünün var olduğu bir ortamda yapılan söyleşiden bir suç unsuru çıkarılamaz. Bu çok net… Her şey çok açık! Bu suçlamalara itibar etmiyorum… Bu suçlamalara karşı savunma yapmak, suçlamalara itibar kazandırır diye düşünüyorum. Biliyorsun… Silivri zindanında, Fetullah kumpasıyla cezaevine girdiğimde, mahkemede savunma yapmadım…”

Başbuğ Paşa'nın son cümlesi çok önemli: “Biliyorsun, Silivri'de de savunma yapmadım…”

9 yıl öncesine gidelim…

Terörist diyemezsiniz

Tarih 27 Mart 2012… İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Yerleşkesi… Söz sırası İnternet Andıcı Davası'nın tutuklu sanığı Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'da: “… Bir Genelkurmay Başkanı'nın böyle iddialarla suçlanmaya çalışılması yetersizliğin komedisidir. Bu iddianameye hiçbir itibarım yoktur. Bana terör örgütü yöneticisi diyenlere şaşarım. Bu suçlama gerçekte şahsım üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de yöneltilen ağır bir suçlamadır. Mahkemenizin beni yargılamakta görevli olamadığını düşünüyorum. Savunma yapmayacağım, hiçbir soruya da cevap vermeyeceğim.”

‘TARİH AFFETMEYECEK'

“Ne yapmalıydım? Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, masumiyet karinesi hiçe sayılarak medyada haksız ithamlarla itibarsızlaştırılmasına sessiz mi kalmalıydım? Türk Ordusu'nun üniformasını onur ve gururla taşıdığım 53 yıl boyunca vatanıma, milletime, devletime ve orduma sadakatle hizmet ettim. Aksini iddia edenleri, bugün benim, yarın ise tarihin affetmeyeceğine inanıyorum. Takdir yüce Türk Milleti'ne aittir. Bu konuşmayı, bir savunma olarak değil, yasal haklarıma dayanarak neden savunma yapmayacağımı açıkladığım bir konuşma olarak kabul edin.”

GAZETECİLERE DÖNDÜ VE…

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki bölümü başlamadan önce basın mensuplarının bulunduğu bölüme doğru gelen Başbuğ, şu açıklamayı yaptı: “Genelkurmay Karargahı'na hiç kimse terörist diyemez. Bu kara bir leke. Bunun izahı yok. Silahlı Kuvvetler'e kimse terörist diyemez.”