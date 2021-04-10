Bildiri karmaşası

Gazeteci hakikatin peşinden koşar… Algı operasyonlarıyla değil hakikatle halkı aydınlatır! Bu yazılı kural değil ancak vicdani ve delikanlılık kuralıdır! Neden mi böyle başladım yazıma? Çünkü… Geçen cumartesi günden bu yana Türkiye'de kimse neyin ne olduğunu bilmiyor ve anlamaya da çalışmıyor. 104 emekli amiralin duyurduğu bir açıklama, 3 Nisan gecesi saat 22.54'te Veryansın TV'de yayımlandı. Açıklamada, Montrö vurgusu ve üniformasıyla tarikat toplantısına katılan amiral eleştirisi vardı. Özellikle iktidar cenahında “Yüce Türk milletine” ve “aksi halde” gibi ifadeler nedeniyle duyuruya “darbe bildirisi” denildi. 10 eski amiral sabahın altısında gözaltına alındı… Ancak…

SEMİH ÇETİN'İN AÇIKLAMALARI

Önceki akşam Halk TV'de, Gökmen Karadağ'ın her perşembe canlı yayınlanan programı Açıkça'da, emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan ve avukat Tuba Torun'la birlikte ‘Amiral' olayını masaya yatırdık. Ve… Programa, Balyoz kumpasından hapis yatmış emekli Tümamiral Semih Çetin'in katılması ‘duyuru/bildiri' konusuna yeni bir boyut getirdi. Neden mi? Hemen anlatayım…

“6 NİSAN'DA YAYIMLANACAKTI”

Montrö duyurusunu imzalamayan emekli amiral Semih Çetin, metne son halinin verildiği WhatsApp grubunda yaşanılanları aktardı ve şöyle başladı: “Yayına gelmeden önce sorulara hazırlıklı olmak için bildiriye baktığımda çok enteresan bir şey gördüm. Bildirinin altındaki tarih 6 Nisan 2021 olarak görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 3 Nisan'da basına sızdırıldı.”

Bitmedi…

“YÜCE TÜRK MİLLETİ YOKTU”

Semih Çetin şu çarpıcı bilgiyi verdi: “Emekli Amirallerin bulunduğu WhatsApp grubuna gönderilen son taslakta başlıkta ‘Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve tarih 6 Nisan'dı. Fakat 3 Nisan gecesi basına sızdı. Bir kez daha söylüyorum: 3 Nisan sabahı bana gelen metinde başında ‘emekli amirallerin kamuoyuna duyurusu (Taslak)' yazıyor. 60 isim vardı o metinde. Bana gönderilmesinden sonra değiştirildi mi? Kim ne amaçla değiştirdi bilmiyorum.”

BİDİRİYİ KİM DEĞİŞTİRDİ?

Semih Çetin'in çarpıcı iddialarının ardından ‘amiral/duyuru' olayının boyutu değişti. Çünkü… İki duyuru var. Birisi 3 Nisan sabahı Semih Çetin'le birlikte 60 amirale gönderilen ve başında “Emekli amirallerin kamuoyuna duyuru (Taslak)… 6 Nisan 2021” yazan duyuru. Diğeri de ‘darbe bildirisi' denilen ve 3 Nisan gecesi yayımlanan ve “Yüce Türk Milleti'ne…” diye yayımlanan duyuru! Yani birisi değiştirmiş. Ve… İki metni incelediğimizde bazı kelimelerin de değiştirildiğini gördük!

Devam edelim…

“4 DAKİKADA KİM OKUR?”

Semih Çetin yayından bir gün sonra yani dün sabah şu açıklamayı yaptı: “Bildiriyi imzalayan bir amiralden aldığım bilgiye göre, dün akşam (Perşembe akşamı) yayımladığım belgenin tarihi değiştirilmiş. Yüce Türk Milleti ifadesi eklenmiş hali saat 22.50'de grupta (Amiral Whatssap Grubu) son kez yayınlanmış. 4 dakika sonra da Veryansın TV'de yayınlanmış. 4 dakikada 104 amiralin onayı nasıl alınır.”

ÖZETLE NE OLDU?

Emekli amiral Semih Çetin son noktayı da şu cümlelerle koydu: “Özetle… Belgenin bana gönderildiği zaman 3 Nisan 2021, saat 10.44… Yüce Türk Milleti ifadesi yok. Yayınlanma tarihi 6 Nisan 2021. Bunun üzerine tarih, başlık değiştirilerek gruba onay için gönderilmesi 3 Nisan 2021, saat 22.50… Veryansın TV'de yayın tarihi 22.54… Hıza bakın.”

NOT: Semih Çetin, metni imzalamaması gerekçesini “Bildiri bana da geldi ancak bildiride ismi olan bazı kişilerin Balyoz sürecindeki vefasızlıkları nedeniyle imzalamadım” sözleriyle açıkladı.

Bitmedi… Peki yayına bağlanan ve Ergenekon, Balyoz döneminde Fetullah kumpasına ortak olduğu iddia edilen gazeteci Zihni Çakır Halk TV'de ne anlattı?

Zihni Çakır: Bu metin benden önce kabinede bir bakana gönderildi

Semih Çetin'in yayında anlattıklarının ardından programda ismi geçen Avazturk adlı internet sitesinin yöneticisi Zihni Çakır, Halk TV'ye bağlandı. Çünkü… Zihni Çakır, o duyuruyu ilk yayınlayanın kendisini olduğunu ve talimatla emniyete ifade verdiğini söylemişti. Biz de gazeteciler olarak Ergenekon kumpasları döneminde ‘kirli propaganda' yapan gazeteciler kervanında yer alan Çakır'dan bahsettik.

“BEŞTEPE'YE YAKIN BİRİSİ…”

Veryansın TV'de duyurunun saat 22.54'te yayımlanmasının ardından saat 23.27'de Zihni Çakır da kendi internet sitelerinde duyuruyu yayımladıklarını açıkladı. Barış Pehlivan, Zihni Çakır'a şu soruyu yöneltti: “Duyuruyla ilgili siz AKP'den ya da Saray'dan birilerine ulaşmaya çalıştınız mı?” Çakır şu yanıtı verdi: “Cumhurbaşkanlığına yakın birilerine bu konuyu aktardım. Bana bu metni gönderen kaynağım benden önce de şu anda kabinede olan bir bakana gönderildiğini söyledi. Ben zaten o bakana gönderildiğini düşündüğüm ve bu ifade bana kullanıldığı için bekledim. Acaba sosyal medya hesabından bu konuda bir uyarı yapar mı yapmaz mı? Ama hiçbir hamle gelmeyince, teyit alınca da aktif ettim haberi. Bu metni bana gönderen kaynağım bu metni bir bakana da gönderdiklerini de söyledi diyorum. Hangi bakana gönderdiğini söyledi ama ismi açıklamıyorum. İsmi söyledi bana.”

Peki Zihni Çakır'a duyuru metnini gönderen kaynağı kim? Çakır, Halk TV'de kaynağını şu cümlelerle tarif etti: “İstanbul Askeri Casusluk döneminde tanıştığım bir emekli amiral.”

Sonuç: Artık gözaltında olan amirallerin ifadelerinin ortaya çıkmasını beklemek gerekiyor! O bakanın kim olduğunu Zihni Çakır'ın yargıya açıklaması önemli. Bir nokta da şu: O duyuruya imza atanların 20'sinden fazlası Ergenekon-Balyoz kumpasını yaşadı. Gözaltında olanlardan 6'sı da Fetullah'la mücadele eden, Atlantik'le kavgalı, Mavi Vatan'ı savunan, FETÖ-PKK-YPG konusunda net tavırları olan ve hapishanede 3 ila 4 yıl yatmış amiraller!