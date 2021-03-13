Edip Başer’in elindeki CD!

Önceki akşam… Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ acı haberi duyurdu: “Genç rütbelerden beri beraber olduğumuz, kendisini tanımaktan her zaman onur duyduğum, değerli komutanım, sevgili ağabeyim, emekli Orgeneral Edip Başer'i kaybettik. Üzüntümüz çok büyük…” Bu haberle birlikte tarih önümüze düştü ve yaşananlar ete kemiğe büründü bir kez daha!

Edip Başer…

2002'de Kara Kuvvetleri komutanı olması beklenirken sürpriz bir kararla emekli edildi. 2006 yılında PKK ile mücadelede ABD'yle pazarlık için ‘özel temsilci' sıfatıyla Türkiye-Irak-ABD arasında kurulan ‘Üçlü Koordinasyon' içinde yer aldı. Dokuz ay sonra AKP hükümeti tarafından apar topar görevden alındı. O dönem Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Gül'dü. Aslında o dönem Türkiye'nin, Amerika tarafından nasıl oyalandığı ortaya çıktı. Ancak iktidar sahipleri bu durumu görmezden geldi.

Nasıl mı?

Edip Başer yaşadıklarını “Kanatsız Uçmak” kitabında anlattı: “… Bir keresinde Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'a, ABD'nin PKK ile mücadele konusunda atadığı Özel Koordinatör emekli Hava General Joseph Ralston'la birlikte gittik. Orada kendisine, Kuzey Irak'ta görevli elemanlarımızca çekilip CD'ye kaydedilmiş görüntüleri izlettik. Bölgedeki PKK kamplarından birinin giriş yerindeki bir hareketi kapsıyordu görüntüler.”

“CD'Yİ RALTSON'A VERDİK”

Peki görüntülerde ne vardı?

Söz Başer Paşa'da: “… Peşmergeler, piknik tipi araçtan çuval ve paketlerle erzakları, mühimmat sandıklarını, içme suyu damacanalarını indirerek yığıntı taşlarla nizamiye havası verilmiş giriş yerinin dışına bırakıyorlar. Kamera aniden pikap aracının şoför mahalline odaklanıyor. Burada kıyafeti ve görünümünden Amerikan askeri olduğu anlaşılan biri oturuyor. General Ralston da bu görüntüleri ve özellikle Amerikan askerinin görüntüsünü hayretle izledi. Kendisinden bu Amerikalı asker görüntüsü konusunda inandırıcı bir açıklama beklediğimizi söyledik. CD'nin kopyasını verdik. ABD tarafından bir açıklama yapılmadı.”

GÜL'E NE DEDİ?

Peki, o dönem Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Gül'le, Edip Başer arasında neler yaşandı? Başer, KDP lideri Mesud Barzani'nin Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne destek verdiğini her fırsatta Amerikalı yetkililere anlattığını ifade ediyor. Bu yüzden de Barzani'yle görüşmenin bir yarar getirmeyeceğini belirtiyor. Söz yine Başer'de: “… Dışişleri Bakanı Abdullah Gül bana birkaç defa ‘Barzani ile görüşmenin yararlı olacağı' yönünde telkinlerde bulunmuştu. Ben, bir eliyle PKK'nın elini tutan ve bölgesinde örgütün her türlü gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olan bir kişiyle görüşmenin hiçbir güvenilir sonucu olmayacağı inancında olduğumu, bu nedenle söz konusu şahısla görüşmeyeceğimi bildirmiştim kendisine.”

Barzani'nin haritası

Tarih 22 Eylül 2014… Edip Başer, Hürriyet Gazetesi'nde Cansu Çamlıbel'e konuştu. Başer'in tespitleri netti: “Büyük Kürdistan'a doğru gidiyoruz evet. Önce Türkiye Kürdistan'ını da içine alacak bir Kürdistan, ondan sonra da Büyük Kürdistan. Biliyorsunuz, Büyük Kürdistan dedikleri, Kars'tan başlıyor, Erzurum-Erzincan, Sivas ve Malatya'yı içine alıyor, Mersin'e iniyor. Mersin de dahil olmak üzere bir harita. Amerika artık Boğazları elinde tutan bir Türkiye'ye, petrol bölgelerine hakim ve İsrail'in güvenliği açısından hayati olan bir Kürdistan'ı mutlaka tercih eder.”

PKK'YA VERİLEN GÖREV

Orgeneral Başer, “PKK'ya bu süreçte nasıl bir rol tasarladıklarını düşünüyorsunuz?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “… PKK mevcut haliyle Türkiye'yi mümkün olduğu kadar meşgul eden, başka işlerle meşgul olmaktan alıkoyacak bir meşgale olarak kalsın gibi bir düşünce mi var, bilemiyorum. Elimde bir belge yok ama düşüncem o. Kuzey Kürdistan'ı yani Türkiye ile ilgili olan bölümünü oluşturmak için PKK'ya çok önemli görevler verildiği kanısındayım. Barzani'nin ve diğerlerinin bu görevi verdiği, Amerika'nın da bunu desteklediği kanaatindeyim. ‘Büyük Kürdistan' tam olmasa bile bir Kürdistan, İsrail'in güvenliği açısından çok önemli bir işlev yerine getirebilecektir.”

SONUÇ: Tarih 6 Haziran 2008… Edip Başer, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi tarafından Harp Akademileri Komutanlığı'nda düzenlenen sempozyumun ikinci gününde “Bölgedeki Güvenlik Sorunlarının Türkiye'ye Etkileri” konulu sunum yaptı. Başer'in şu vurgusu önemliydi: “Orta Doğu'daki sorunların temelinde emperyalist ülkelerin bencil politikalarının neden olduğu çatışmalar var.”