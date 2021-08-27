Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Ergenekon ihbarcısı A.Y. 28 Şubat’ın ihbarcısı A.Y.

Tarih 7 Şubat 2013…

Günlerden Perşembe…

“… Sabah bahçemize yandan (A-1/1'den) atılmış bir not bulduk. Not İsrafil Albay'ın (Emekli Albay İsrafil Aydın) kaleminden çıkmış.

Şöyle diyor: … Değerli arkadaşlarım. Dün (6 Şubat 2013), İsmail Hakkı Karadayı'nın savcılık ve mahkeme zaptını okudum. CD ve belgelerin ilk kaynağı: Önce meçhul bir posta ile CD, belgeler emekli subay Tamer Tatar'a gidiyor. Bu kişi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu CD ve belgeleri veriyor. Daha sonra Genelkurmay'dan (doğruysa) belgelerin aslını istiyor. Ancak CD'nin kaynağı, meçhul posta ve emekli subay Tamer Tatar… Bu bilgiyi de Atila'ya vermeliyim…”

Bu cümleleri emekli Albay Alican Türk'ün “28 Şubat/Sincan'dan Tarihe Notlar-2/Alibi Yayıncılık” adlı kitabından aktardım sizlere… Sincan Cezaevi'nde yaşadıklarını günlük haline getiren Alican Türk, Hacettepe Sosyoloji mezunu. Irak'ın kuzeyine düzenlenen “Çekiç 97 Harekatı”nda “Başarı Madalyası” aldı. 28 Şubat Davası'nda 12 Nisan 2012'de tutuklanıp Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Şu anda cezaevinde olan emekli generaller Çevik Bir, Çetin Doğan ve bütün diğer komutanlarla birlikte cezaevinde kaldı ve 14 ay sonra tahliye oldu, beraat etti. Davayı didik didik etti, kitaplar yazdı, yazmaya devam ediyor. Dün kaleme aldığım “5 No'lu CD'deki parmak izi kimin” başlıklı yazımın ardından Türk'le telefonda konuştuk… Bana 8 Mayıs 2020'de Yargıtay'a teslim ettikleri 1734 sayfalık ortak savunmalarını yolladı ve şöyle dedi: “28 Şubat Davası'nın nasıl kumpas olduğunu savunmamızı okuyunca anlayacaksınız…”

Sözde Deniz subayı

18 Aralık 2011'de Yenimahalle/Ankara'dan MNG kargo ile Çorlu'daki Tamer Tatar'a ihbar mektubu, bir CD ve bazı belgeler gönderilir. Göz doktoru Tatar, bunlar eline ulaştıktan (19 Aralık) 1 gün sonra 20 Aralık'ta Çorlu veya Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı'na değil, o dönem tamamen FETÖ'nün eline geçmiş olan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na götürür. Savcılar da CD'nin adli imaj kopyasını almadan, HASH değerini tespit etmeden ve üzerinde parmak izi incelemesi yaptırmadan, hemen ertesi günü 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü oldukları anlaşılan Ankara'daki savcılar Mustafa Bilgili ve Kemal Çetin'e gönderir.

Bu belgeleri TSK'dan atılmış göz doktoru Tamer Tatar'a yollayan ihbarcının adı A.Y.'dir.

16 Ağustos 2007'de Ergenekon'un ilk operasyonu olan Emin Şirin'e gözaltı süreci de A.Y. isimli ihbarının mektubuyla başladı.

Aynı A.Y, 24 Mayıs 2009'da İstanbul Emniyeti'ne “Ergenekon Terör Örgütü” başlıklı bir e-posta yollamış ve kendisini Deniz Kuvvetleri personeli olarak tanıtmış!

Ancak… Bir A.Y. daha var! O da eski MİT mensubu!

Genelkurmay ve MİT tespit etti

Tarih 29 Nisan 2021… MİT görevlilerinin terör suçlarıyla ilgili yargılamasıyla yetkilendirilmiş Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi 16 yıl hapis cezasına hükmettiği MİT mensubu A.Y. hakkında gerekçeli kararını açıkladı. Bu karar ABD destekli ve dini görünümlü örgütle ilgili verilen ilk kararlardan biri olma özelliği taşıyor. Neden mi? Çünkü mahkeme eski istihbarat görevlisinin ‘casusluk' yaptığına hükmetti! Nasıl mı? 19 Nisan 2010'da Mert Akın adında meçhul biri MİT Müsteşarlığı'na 3 DVD gönderir. “DVD'ler içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı merkezli Ergenekon yapılanmasına ait detaylı bilgiler mevcuttur” diye yazar… Mektup ve 3 DVD'yi kargoyla gönderir. Söz konusu ihbar mektubu ve ekindeki DVD'ler, 10 Haziran 2010'da MİT Müsteşarlığı tarafından Genelkurmay'a teslim edilir? DVD'lerin içeriklerinde bin 426 albay, üsteğmen, teğmen ve astsubayın isimleri yer alır. Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) 19 Nisan 2010'da gönderilen “ihbar mektubunu”, ‘cemaatin/FETÖ' MİT içindeki elemanı A.Y.'nin hazırladığı ve gönderdiği Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından tespit edilir. Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'a durum anlatılar. Kodalak da Başsavcı vekili Necip İşçimen'i çağırır! Dosyanın önemi üzerinde iş birliği yapılır! Bu arada ‘parmak izi'nin sahibi MİT'çi A.Y'nin FETÖ bağlantılarını tespit eden MİT Müsteşarı Hakan Fidan başkanlığındaki teşkilat da harekete geçer, teşkilat da ayıklama başlar. ‘Mektupçu' A.Y., 15 Temmuz'dan sonra tutuklanır. Yani… Özellikle 2007'de Ergenekon'la başlayan ‘vatansever', ‘Mehmetçik' vs… rumuzlu ihbar mektuplarıyla ilgili ilk isim tespit edilmiştir! Gerçek bir isim vardır ve bu mektupları ABD destekli FETÖ'nün hazırladığı ilk kez tutanaklara geçmiştir!

SORU ŞU: 28 Şubat operasyonunu başlatan 5 No'lu CD'nin ve ihbar mektubunun mimarı A.Y. ile Genelkurmay ve MİT'in ‘parmak izini' tespit ettiği A.Y. aynı kişi mi?