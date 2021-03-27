FETÖ soruşturması geçirdim, aklandım

Tarih 11 Mart 2021…

SÖZCÜ'deki köşemde “Üçok İkinci Tuğgeneral Serdar Atasoy vakasını açıkladı” başlığıyla çarpıcı iddialara yer verdim. Yazıda, Ahmet Cevdet Kaplan hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma açıldığı ve bu soruşturma devam ederken Kaplan'ın amiralliğe terfi ettirildiği bilgisi vardı. Üçok şu iddialarda bulunmuştu: “… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı, 2019 yılı başında aralarında Deniz İkmal Albay Ahmet Cevdet Kaplan'ın da bulunduğu iki subay on astsubay hakkında FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıyor. Soruşturma numarası: 2019/98670. Hatta YAŞ toplantısının yapılıp Albay Ahmet Cevdet Kaplan'ın tuğamiralliğe terfi ettiğinin Resmi Gazete'de ilan edildiği 2 Ağustos 2019 tarihinden sadece 45 gün önce 17 Haziran 2019 tarihinde Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yazı gönderiyor.”

TERFİDEN SONRA SORUŞTURMA

Bu yazımın ardından Tümamiral Kaplan, avukatı Yiğit Ersoy aracılığıyla bir açıklama gönderdi. Kaplan, terfi ettirildikten sonra soruşturma açıldığını söyledi ve şunları kaydetti: “Devletimizin hain terör örgütü FETÖ ile mücadelesinde özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları açısından son derece titiz bir inceleme süreci yürütülmektedir. Terör örgütü üyelerinin tespitinde kullanılan tüm kriterler çerçevesinde müvekkil (Ahmet Cevdet Kaplan) hakkında da devletin ilgili tüm birimlerince inceleme yapılmış ve 2019 yılında terfi etmiştir. Terfiden yaklaşık 2 ay sonra 19 Eylül 2019 tarihinde başlatılan soruşturma ise 5 Ekim 2020 tarihinde kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararla sonuçlanmıştır.”

TESPİT: Bu açıklama, Ahmet Zeki Üçok'un şu bilgilerini doğruladı: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tuğamiral Ahmet Cevdet Kaplan'ın şüpheli olarak yer aldığı 2019/98670 soruşturma numaralı dosyayı tefrik ederek sanıkları ayırıyor. Kaplan hakkında 2019/145098 soruşturma numaralı yeni bir dosya açıyor. 2020 yılının başlarında da 2020/78488 karar numarası ile takipsizlik veriyor. Karar numarasından da anlaşılacağı üzere soruşturma 2020 yılında sona eriyor.” Yani… Bir soruşturma var ve Üçok da takipsizlik kararı verildiğini söyledi!

‘Kumpasa uğradı, vatansever'

Ahmet Cevdet Kaplan'ın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu noktalar da önemli:

“… Öncelikle ve üzülerek belirtmek isteriz ki böylesine bir iklimde yapılan haberin kamuoyunda müvekkilin bir şekilde FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu algısını oluşturacağı açıktır.Bu vesile ile müvekkil hakkındaki bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve müvekkilin FETÖ/PDY ile herhangi bir iltisakı ve irtibatı olmadığının takipsizlik kararı ile ortaya konduğunu, aksine kumpas davaları döneminde bu hain terör örgütünün mağdur ettiği vatansever bir asker olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu tür yayınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki birlik ve beraberlik ruhu ile savaş ortamında canımızı emanet ettiğimiz silah arkadaşlarımız arasındaki güven duygusunu zedeleyerek hain terör örgütü FETÖ/PDY'nin amacına hizmet etmektedir.”

TESPİT: Gazeteciliğin temel ilkelerine sadık kalarak Tümamiral Ahmet Cevdet Kaplan'ın açıklamaların önemli bir bölümünü sizlerle paylaştım. Şimdi gelelim esas konuya.>

Tasfiye edilenlere bakın

Tarih 20 Ocak 2010… Taraf Gazetesi'nin, “Fatih Camii bombalanacaktı” manşetiyle kamuoyundaki gerekli algı oluşturuldu. O manşetin ardından… FETÖ'cü hakimlerce 16 yıla mahkum olan Tuğgeneral Ali Demir, 3.5 yıl hapis yattı…

15 Temmuz 2016 gecesi… Fetullahçı darbe girişimi başladı ve Jandarma Genel Komutanlığı Cari Harekat Daire Başkanı Jandarma Kurmay Albay Ali Demir, Jandarma Plan Prensip Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Jandarma Kurmay Albay Nurettin Alkan ve Jandarma Kurmay Albay Güven Şağban'ı telefonla arayarak darbe girişiminin olduğunu haber verdi… Jandarma Kurmay Albay Aziz Yılmaz'ın da katılımıyla bahse konu komutanlar, Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı kışlasını ele geçiren darbecilerle sabaha kadar çatıştılar… Demir, 2016 yılında tuğgeneral oldu ve 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle emekli edildi! Aynı yılın YAŞ'ında ise Fetullahçı olduğunu itiraf eden, teğmen rütbesini Fetullah Gülen'in taktığını söyleyen Serdar Atasoy tuğgeneralliğe terfi etti! Yine Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Kurmay Albay Güven Şağban, Jandarma Kurmay Albay Aziz Yılmaz emekli edildi…

TESPİT: Terfi edenler ve emekli edilenlere bakın. Yorum sizin!