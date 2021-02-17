Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı Pekin: Türkiye, YPG’ye giden ABD TIR’larını vurmalı

Önceki gün… Irak'ın kuzeyinde, Erbil yakınlarında ABD'ye ait askeri üs yakınına düzenlenen roket saldırısında bir sivil çalışan hayatını kaybetti, aralarında bir Amerikan askeri olmak üzere sekiz kişi de yaralandı. Saldırının sorumluluğunu Saraya Evliya el Dam adlı grup üstlendi. Iraklı yetkililer örgütün İran'la bağlantılı olduğunu bildirdi. Hatırlatalım… Geçen yıl ocak ayında ABD'ye ait İHA'larla Bağdat'ta düzenlenen bir saldırıda, İranlı Devrim Muhafızları komutanlarından Kasım Süleymani öldürülmüştü.

ABD'nin Erbil Üssü'ne saldırının ardından aklıma bir soru takıldı:

ABD stratejik ortağı PKK/YPG'ye Suriye'de TIR'larla silah gönderiyor. Peki bu TIR'lar PKK'nın Suriye kolu YPG'ye nasıl ulaşıyor? ABD'nin gönderdiği bütün askeri lojistik malzemeleri, 2014'ten bu yana örgüt içinde İngilizcesi çok iyi olan 5 kişi teslim alıyor. Ancak…

Tarih 1 Haziran 2017… Terör Örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye daha önce resmi olmayan yollarla zırhlı araç, anti tank füzesi, bomba atar ve silah gönderen ABD, ilk kez IŞİD'e yönelik Rakka operasyonu için silah gönderdiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, Türkiye'nin tepkisine rağmen ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) içerisindeki Kürt unsurlara silah sevkiyatının başlatıldığını duyurdu.

Ve o günden bu yana… TIR'lar gözümüzün önünde YPG'ye doğru yol aldı. AKP iktidarı döneminde sadece sert açıklamalar yapıldı ama ABD vazgeçmedi… Türkiye ise bu silah dolu TIR'lara müdahalede bulunmadı! Türk basınında sadece SÖZCÜ'nün manşetine taşıdığı TIR'ların güzergahı önemli.

ABD'nin Erbil Üssü'nden Suriye'ye silah taşınıyor

Genelkurmay İstihbarat eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin'e sordum: “ABD silah ve mühimmatını nereye indiriyor? Sonra nasıl dağılıyor?” Emekli Korgeneral Pekin şu yanıtı verdi: “Amerika mühimmatı Erbil'deki üssüne getiriyor… Burada şirketlere ait TIR'lara yükleniyor. TIR'lar, PKK terör örgütünün kontrol ettiği Peşhabur (Semelka) Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriyor. Kamışlı'dan Haseke'ye silahlar YPG'ye ulaştırılıyor…”

BİDEN'IN TIR'LARI

İsmail Hakkı Pekin'le konuşurken, 11 Şubat 2021'de yani daha 6 gün önce Milliyet'te Namık Durukan imzalı haberi hatırladım: “… Joe Biden'in 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana ABD, Irak üzerinden Suriye'nin kuzey ve doğusuna silah, asker ve lojistik malzeme sevkiyatını artırdı. ABD'ye ait 2 ayrı konvoydan oluşan 59 araç Irak üzerinden Suriye'ye geçti. 45 askeri araç ve tankerlerden oluşan konvoyun biri, Semelka Sınır Kapısı'ndan terör örgütü DSG/YPG ile ABD kontrolündeki bölgeye doğru hareket etti. Araç konvoyunun Kamışlı bölgesine geçiş yaptığı belirtildi. İkinci konvoyun lojistik ve askeri teçhizat kapasiteli 14 araçtan oluştuğu ve Tanf Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzey doğusuna geçtiği bildirildi. Yerel kaynaklara göre, geçtiğimiz ay da 40 TIR'lık araç konvoyu ile bölgeye silah ve lojistik teçhizat taşındı. 200 ABD askerinin ise helikopterle Haseki'ye nakledildiği ifade edildi.”

“İsrail, İran ve Irak'ı vuruyor”

Peki bu TIR'ları durdurmak mümkün değil mi? Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'in yanıtı çarpıcı: “… İsrail İran'a, Irak'a, Lübnan'a saldırıyor. Uçak kaldırıp İran hedeflerini, malzeme taşıyan araçlarını, depolarını vuruyor. Türkiye de bunu yapabilir. Çünkü… Terörle mücadele ediyoruz ve PKK/YPG'den Türkiye'ye saldırılar yapıldığını dünya biliyor. İsrail, tehdit nereden geliyorsa vuruyor… Terör TIR'larını vurabiliriz.”

Pekin'in bu tespitinin ardından hemen arşive baktım… 2011 yılından bu yana Suriye'deki İran hedeflerini vuran İsrail, 2018 yılından itibaren bu saldırılarını daha da artırdı. İsrail ordusu 2018 yılı başından 2020 Eylül'üne kadar İran destekli güçlere tam 79 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda, aralarında binalar, cephanelikler, karargahlar ve askeri araçlar olmak üzere 250'den fazla hedef imha edildi. 479 kişi öldü. Bu saldırıları İsrail Ordusu resmen açıkladı!

Peşhabur-Semelka hattı

Şimdi size Irak Bölgesel Yönetimi Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'dan bir haberi paylaşacağım. 9 Kasım 2020'de yayımlanan haberi okuyun: “Rudaw muhabiri, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) ait askeri araçların, bugün (9 Kasım 2020) öğlen saatlerinde Rojava'ya (Suriye'nin Kzueydoğusu'nda PKK/YPG'nin özerk bölgesi) sevkiyat gerçekleştirdiğini aktardı. Muhabirimiz, Peşhabur-Semelka Kapısı'ndan Rojava tarafına geçen konvoyda askeri teçhizat ve zırhlı araçların bulunduğunu kaydetti. Sevkiyat, ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından gerçekleşen ilk takviye olarak dikkat çekti. CENTCOM geçtiğimiz eylül ayında da Rojava'ya Sentinel tipi radar ve Bradley sınıfı zırhlı araçlar sevk etmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, ABD Kuvvetlerinin üzerinde savaş uçağı devriyelerini artırmak üzere Sentine radar ve Suriye güvenlik bölgesindeki ABD askerlerine destek amaçlı Bradley Zırhlı Muharebe Araçları sevk ettiğini belirtmişti…”