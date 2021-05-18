Hançerde yazan alıntı: İsrail’in bekçisi uyumaz

Isser Harel…

1930 yılında Rus Yahudisi ailesiyle birlikte İsrail'de ortak kullanılan yerleşim bölgelerine göçtü. 1940'lı yıllarda savunma örgütü Haganah'a katıldı. İç istihbarat örgütü Shin Beth'in ilk başkanı oldu… 1959'da da MOSSAD'ın başındaydı… 1954 yılında Washington'da CIA'nın yeni başkanı Allen Dulles ile yaptığı görüşme, tarihin kırılma noktası oldu. Neden mi? İngiliz yazar Gordon Thomas, “Gideon'un Casusları/MOSSAD'ın Gizli Tarihi” kitabında şu cümleleri kurar: “… Harel, deneyimli casusa üzerine mezmurlardan (Zebur sureleri) bir alıntının bulunduğu görkemli bir hançer hediye etti: İsrail'in bekçisi uyumaz… Dulles şöyle cevap verdi: Sizinle birlikte uyanık kalacağıma güvenebilirsiniz. Bu sözler, MOSSAD ile CIA arasında bir oraklığın başlamasını sağladı.”

8 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırılarının ardından “MOSSAD, Filistin meselesi” başlıklı okumalarıma tekrar başladım…

Ve en çarpıcı cümle: İsrail'in bekçisi uyumaz…

Biden dostları okuyun!

Tarih 13 Mayıs 2021… ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamayı okuyalım: “Biden, İsrail'in güvenliği ve İsrail'in sivilleri

korurken kendini ve halkını meşru müdafaa

hakkına sarsılmaz desteğini iletti.”

Tarih 15 Mayıs 2021… Biden, İsrail ve Filistin liderleriyle telefon diplomasisi gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya “terörist gruplara karşı kendilerini savunma hakkını desteklediğini” söylerken, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a “Hamas roketlerinin son bulması gerektiğini” vurguladı.

Çocuklar, İsrail saldırılarıyla öldürülürken, bir halk 1948 yılından bu yana ‘soykırıma' uğrarken Biden çok net! Türkiye net mi?

Terörün kaynağı ABD

İsrail'in 8 Mayıs'ta, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye saldırısının ardından AKP iktidarı “Bu bir devlet terörü açıklaması” yaptı… O gün bugündür de İsrail saldırılarıyla ilgili diplomasi trafiği yürütüyor! Zaman zaman sokaklarda “Kahrolsun İsrail ya da Mehmetçik Kudüs'e” sloganı atıldığını da not edelim! Peki… 14 Haziran'da Brüksel'de gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesinde ABD'ye ve Biden'a yönelik sert bir açıklama var mı? Yok!

Çünkü…

Tarih 26 Nisan 2021… Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleyi kurdu: “ABD Başkanı Biden ile haziran ayında kararlaştırdığımız görüşmede bu konuları yüz yüze değerlendirerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum. Sayın Biden'e şunu hatırlatmak istiyorum; birbirimize yabancı değiliz, sağ olsun evimize kadar gelip rahatsızlığımızda bizi ziyaret etme nezaketini de göstermişlerdir. İki ülke ilişkilerini zehirleyen konuları bir kenara bırakarak bundan sonrasına yönelik nasıl adımlar atacağız buna bakmamız gerekiyor.”

Erdoğan'ın dediği gibi, “ABD ile Türkiye ilişkilerini zehirleyen konular” arasına bir kez daha Filistin girdi…

Yafa portakalı ve analar

Yafa… 1515 ile 1918 arasında Osmanlı egemenliğindeydi… İsrail'in 1948'de Filistin'i işgaliyle bugün Tel-Aviv'in bir parçası olarak kabul ediliyor… Filistin bölgesinin uluslararası ticaretini yönlendiren en önemli limanı! Yafa portakalı… Tatlı ve çekirdeksiz… Filistin'de üretimin sembolü! İşgalden sonra artık İsrail'in portakalı oldu!

Geçen yıl yazmıştım…

Korkusuz Gazetesi yazarı Hüsnü Mahalli'nin “Filistin Benimdir/Ortadoğu'nun Kanlı Tarihi” kitabının arka kapağındaki “Yafa portakallarımız çiçek kokacak. Unutma bunları sen söylemiştin bana. Analar yalan söylemez çocuklarına” cümlesi kalbimi titretti! İsrail'e karşı direnişe katılan Filistinli bir genç öldükten sonra annesine verilmek üzere bir mektup yazmış ve arkadaşına vermiş. Mektubu alan annesi hiç ağlamadan okumuş: “… Anacağım; bir insanı kendi toprağından söküp atabilirler ama o insanın yüreğinden vatan sevgisini yok edemezler çünkü vatan anadır. Yani sensin. Anacığım; vatanımı kurtarmadan öldüğüm için sakın kızma bana. Çok yakında babam ve dedemle birlikte mezarlıktaki herkesi örgütleyerek önce toprağın altını sonra yukarı çıkıp üstünü de kurtaracağız. Çok yakında zeytin ağaçlarımız özgür olacak. Yafa portakallarımız çiçek kokacak. Unutma bunları sen söylemiştin bana. Analar yalan söylemez çocuklarına. Sen söyledin ben inandım çünkü sen anasın, çünkü senin adın Filistin. Ben ölmedikçe sen sonsuza dek yaşayacaksın.”

SONUÇ: Analar yalan söylemez! Herkes söyler ama o söylemez! Ve… İnsan yaşadığı yere benzer… ‘Yafa portakallarımız çiçek kokacak' cümlesini Filistinli bir ana kurar… Çünkü… O ana, yafa portakalıyla doğmuş, büyümüş ve ölmüştür!