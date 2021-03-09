İbrahim Kalın’ın temsil ettiği çizgi

Hakan Altun, ‘Bir telefon' şarkısında ne diyordu?

“… Telefonun başında çaresiz bekliyorum/Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum/Hala beni seviyorsun/Bunu sen de biliyorsun/Niye beni aramıyorsun”

Kaç gündür, S-400, YPG okumaları üzerinden iktidarın nasıl bir tutum içinde olduğunu anlamaya çalışıyorum! ‘Bir telefon' şarkısı beynimin kıvrımlarında! Aklıma gelen ilk soru: Beştepe civarında, Amerika, Rusya gibi esas konularda iki çizgi mücadelesi mi var? Neden mi? Çünkü, Biden'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından, iktidarın Beyaz Saray'la görüşmek için uğraş verdiğini herkes ayan beyan görüyor! Ki… PKK/YPG'nin arkasında oldukları net, silah dolu TIR'lar Suriye'ye gidiyor, Fetullah meselesinde pozisyonları aynı, Türkiye için ‘sözde müttefik' diyen bir anlayış vs… Buna rağmen iktidar ‘Bir telefon' uzağında! Örneğin… Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın dün Bloomberg'e verdiği röportaja bakın. Okuyalım: “… Biden'ın birçok iç politika konularıyla meşgul olduğunu iyi biliyorum. Biz meslektaşlarımızla temaslarımızı kurduk ve iyi bir başlangıç yaptık, muhakkak iki başkan da görüşeceklerdir… ABD ile ilişkimiz, birbirimizi karşılıklı olarak güçlendirebileceğimiz ve ortak sorunları veya endişeleri birlikte ele alabileceğimiz çok yapıcı bir şekilde işleyebilir.”

Aklıma gelen ilk soruyu bir kez daha yineliyorum: Beştepe civarında, Amerika, Rusya gibi esas konularda iki çizgi mücadelesi mi var? Bir soru daha ekliyorum: İbrahim Kalın hangi çizgiyi temsil ediyor?

Foreign Policy'i okudunuz mu?

Obama, Trump ve Biden dönemlerine bakın! İbrahim Kalın'ın dediği gibi: “Türkiye ve ABD'yi bölen en temel 3 konu; ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği destek, S-400'ler ve CAATSA yaptırımları. Ayrıca FETÖ elebaşının ABD'de kalmasına izin verilmesi. Ne yazık ki şu ana kadar bu konularda herhangi bir ilerleme olduğunu ve adım atıldığını görmedik.” Ancak… Telefon gelse, görüşme yapılsa sorunlar çözülecek gibi konuşan bir Cumhurbaşkanı Sözcüsü var! Mesele “İbrahim Kalın'ın temsil ettiği çizgide” gizli! Çünkü… Kalın ve onun gibi düşünenler, “Amerika'yla konuları yapıcı bir diyalog yoluyla çok şeffaf ve samimi olarak konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz” düşüncesinde. Böyle mi? Değil! Çünkü, 5 gün önce ABD dış politikasına yöne veren Foreign Policy'de şu analiz yayımlandı: “Eğer Ankara eylemlerini hızlıca değiştirmezse, bu soğukluk devam edecek ve ABD'nin Türkiye'ye tavrı daha da sertleşecek. ABD Başkanı'nın sessiz mesajı bunu gösteriyor.”

Kalın, Altaylı'yla ne konuştu?

Bu yazıyı kaleme alırken 2 Mart'ta, VeryansınTv'de gazeteci Erdem Atay'ın “Kod adı ‘Umut' ile ‘TR326' ne görüştüler?” yazısını okudum. Çok çarpıcı iddialar var! Hatırlayın: Milliyetçi cenahın etkili isimlerinden Enver Altaylı hakkında, ‘FETÖ yöneticiliği' ile ‘siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Gazeteci Atay yazısında şu tespitleri yapmış: “Kod adı: Umut. Kendisi bunu kabul ediyor ve şöyle söylüyor: ‘Benim MİT'teki kod ismim, doğrudur, yani sen milletin umudusun demiştir Fuat Doğu (Eski MİT Müsteşarı).' Umut kod adlı kişi eski İstihbaratçı Enver Altaylı'dan başkası değil. Altaylı hakkında mütalaa geçen hafta verildi. 74 sayfalık mütalaayı inceledim. İlk hissettiğim şey, aslında hala birçok gerçeğin ortaya çıkmadığıydı. Bütün ayrıntıları yazmanın bir anlamı yok burada… Ama kafa karıştıran bazı konuların aydınlığa kavuşturulması için soru sormamız, sorulara da yanıt almamız gerekiyor. Bakın, Enver Altaylı'nın bilgisayar ve cep telefonu dökümlerinden çok önemli raporlar, istihbari bilgi notları, gizli bilgiler ve yazışmalar ortaya çıkıyor. Çıkan raporlar bizlere gösteriyor ki, Altaylı'nın hedefleri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan var.”

İlginç bir bilgi de şu…

Enver Altaylı mahkemede diyor ki: “Rasim Bölücek ile yaptığım görüşmeler var. Muhsin Yazıcıoğlu ile de Mahir Ünal'la da görüştüm. İbrahim Kalın ile de telefon görüşmelerim var. Ancak bunlardan bahsetmeyip Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Bölücek ile görüşmelerimi iddianamede yazıyorlar. Neden? Bunu kullanmak için. Ben kendimi kullandırmam!”

Gazeteci Erdem Atay da şu soruya yanıt istiyor: “Enver Altaylı, İbrahim Kalın'la ne görüştü, ne görüşüyordu? Neden bu konuda en ufak bir bilgi paylaşılmadı? Erdoğan'ın bundan haberi var mıydı? Samimiyetleri ne düzeydeydi?”

Hakan Altun'un şarkısını mırıldanıyorum: “… Telefonun başında çaresiz bekliyorum/Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum/Hala beni seviyorsun/Bunu sen de biliyorsun/Niye beni aramıyorsun”

NOT: Erdem Atay'ın GAFLET kitabında (PANKUŞ yayınları) Enver Altaylı hakkında çarpıcı bilgiler var.