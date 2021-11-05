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İktidara dizi önerim: YALAN RÜZGARI

ABD-TÜRKİYE, PKK-YPG'ye karşı ortak mekanizma kuracak!

La casa de papel… İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Dizi, “Profesör” liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu ediniyor! Yani… Darphane, ‘kapitalizmi' temsil ediyor! Dali maskesi takan ve kırmızı tulum giyen soyguncular da ‘kapitalizme' isyan edenler vs… Sosyalistlerin marşı Çav Bella da var düzene karşı çıkış da… Halkın parasını gasp eden devletin parasını çalmak aslında hırsızlık değil mesajıyla harmanlanmış bir dizi La casa de papel!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dizinin final sezonuyla ilgili tanıtım tweetini alıntılayarak “Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef” sözleriyle seçim göndermesi yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'na cevep olarak “Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023'te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin” ifadelerini kullandı.

Bu arada bir dizi daha tekrar yayına girdi. Hangisi mi? YALAN RÜZGARI… Dizi, Türkiye'de ilk olarak 1 Ocak 1990 tarihinde TRT 2'de başladı. 1990'da ABD'de 17 senelik mazisi bulunan dizi, TRT'de 3263. bölümden itibaren yayımlanmaya başladı. TRT, önceleri bu diziyi 65 bölüm olarak satın aldı. Fakat gördüğü büyük ilgi üzerine dizinin daha sonraki bölümlerini de satın aldı ve Türkiye'deki yayın haklarını 31 Aralık 1993 tarihine kadar elinde tuttu. 1040 bölüm yayımlandı TRT 2'de. Entrikalar ve adından da anlaşılacağı gibi ‘Yalan' üzerine kurulmuş bir diziydi!

Peki… Türkiye'yle ne alakası var?

Kirby: PKK-YPG müttefikimiz

Dün… Irak'ın kuzeyinde Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'da okudum. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rudaw'a Suriye'deki misyonlarının değişmediğini ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile koordinasyona devam edeceklerini söyledi. Kirby, “Suriye'deki görevlerinin (misyonlarının) IŞİD ile savaşmak olduğunu ve bu görevde herhangi bir değişiklik olmadığını” belirti ve net konuştu: “Demokratik Suriye Güçleri, Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede ABD'nin müttefikidir. ABD bu ortaklığı ciddiye alıyor…”

Yani… ABD, Suriye'de PKK-YPG'yle ‘müttefik' olduğunu bir kez daha ilan etti. Hatta… Dün, Rojava diye tanımlanan bölgede bulunan Amerikan kuvvetleri, PKK-YPG ile ortak devriye icra etti.

Bu açıklamayı okurken bir haber daha düştü: “Teklif Biden'dan geldi.” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şöyle konuştu: “ABD'nin PKK / YPG ile iş birliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S- 400'lere ilişkin tutumu müttefiklik ruhu ile bağdaşmıyor. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer bu teklif ABD tarafından Biden tarafından geldi.”

Bu kaçıncı ‘çalışma grubu'?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD Başkanı Biden'la yaptığı görüşme sonrası “PKK-YPG konusunda ortak mekanizma kurulacak” demişti! Ancak… “Yalan Rüzgarı” dizisi devam ediyor! ABD'nin terör örgütüne verdiği destek ortada ve hız kesmeden devam ediyor! Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD güçlerine ait konvoyun Haseke kentinin Rimelan bölgesinde (Suriye'de petrolün yüzde 60'ının olduğu yer) yayıldığını bildirdi. Açıklamada, Uluslararası Koalisyon bünyesindeki ABD güçlerinin konvoyunun Haseke ve Deyrizor'da yayıldığı ifade edildi. 40 askeri araçlık konvoyda askeri lojistik malzemelerinin taşındığı belirtildi. Açıklamada, geçen ayın 24'ünde de 25 araçlık ABD askeri konvoyunun Til Temir bölgesinde görüldüğü hatırlatıldı.

Bu arada… PKK ve Suriye'de başka çarpıcı gelişmeler de oluyor. Nasıl mı?

Hamle üzerine hamle

27 Ekim 2021…

Arapça yayın yapan Al Nahar gazetesinin sorularını yanıtlayan terör örgütü PKK yöneticisi Cemil Bayık, “Bizim Suriye'de önerdiğimiz ve doğru bulduğumuz çözüm ABD'nin varlığına değil; Suriye ile özerk yönetimin uzlaşmasına bağlıdır” dedi. “Kürt sorununda devlet ya da devletçik biçiminde bir çözüm arayışımız yok” diyen Bayık, “Biz Türkiye'nin toprak birliği ve siyasi birliği yönündeki kaygıları giderecek bir çözüm üzerinde uzlaşırız. Demokratikleşen bir Türkiye ile uzlaşmamız zor olmaz” diye konuştu.

Bayık bu röportajı verirken önceki gün bir iddia daha ortaya atıldı: PKK-YPG yöneticisi Mazlum Abdi görevden alındı. Abdi'nin şu an sadece PKK-YPG ile Uluslararası Koalisyon arasında koordinatörlük yaptığı bildirildi. Abdi'nin yerine Cemil Bayık'a yakın bir isim olan Mahmud Reş'in göreve getirildiği öne sürüldü!

Yani… Sınırımızda art arda hamleler yapılıyor. İktidar ise, PKK'ya desteğini kesmeyen ABD'yle kurulacak ‘ortak mekanizma'yı konuşuyor! Bu, “Yalan Rüzgarı” değil mi?