İngiltere’nin elinde Osmanlı arşivi vardı ama delil bulunamadı

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a geçtiğimiz günlerde “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama” suçlamasıyla dava açıldı. Suçlama nedeni olarak, İlker Başbuğ'un “Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi” serisinin üçüncü kitabı için 4 Ocak 2021 günü bir gazetede yayımlanan “tanıtım söyleşisi”nde yaptığı bazı değerlendirmeler gösteriliyor. İlker Başbuğ'un bu kitap serisi neredeyse 1500 sayfaya yakın. Çarpıcı bir araştırma ve analizlerin ürünü. Üçüncü kitapta, 1961-1980 dönemi “o günün şartlarında” ve “o günlerde gelişen olaylar” çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu çerçevede yapılan bir söyleşiden gerçekten bir suç unsuru çıkartılması ve yaratılması inanılır gibi değil. Davanın açılması üzerine, İlker Başbuğ'u aradım ve ne düşündüğünü sordum. Bir cümle ile bana cevap verdi: “Kendi adıma değil, ülkem adına üzülüyorum.”

ÖNCELİKLİ SORUN HUKUK

Şimdi… Başbuğ'dan ‘Ülkem adına üzülüyorum' cümlesini açmasını istediğimde ise şunları söyledi: “Dünya Adalet Projesinin Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde, Türkiye 2020 yılında, 128 ülke arasında 107. sırada yer almıştır. Bu, Türkiye'ye yakışan bir durum değildir. Hukuk ve yargı konusu, Türkiye'nin birinci öncelikli sorunudur, konusudur. Maalesef, 2021 yılında hukuk ve yargı alanında yaşanılanlar insanları daha da ümitsizliğe sevk ediyor. Bu nedenle gerçekten her şeyden önce ülkem adına üzülüyorum. Hukukun üstünlüğü konusunda bir ilerleme ve iyileştirme gerçekleştirilemeden, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözebilmesi zordur. Enerjimizi ülkemizin sorunlarına çözümler arama üzerinde harcamalıyız. Bu nedenle de açılan dava üzerinde fazla zaman harcamaya da pek gerek olmadığını düşünüyorum.”

STRATEJİNİN İKİ AYAĞI

Başbuğ'a, “ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan 2021 günü sözde ‘Ermeni soykırımı'nı resmen tanıdığını açıkladı. Türkiye sizce, bu konuda nasıl bir strateji izlemelidir? Ne yapmalıdır?” sorusunu yönelttim. Aldığım yanıt net: “Türkiye'nin takip etmesi gereken stratejinin iki temele dayandırılmasını düşünüyorum. Birincisi; Türkiye konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerini ‘hukuki gerçeklere' dayandırmaya çalışmalıdır. İkincisi; stratejinin uygulanmasında mutlaka ‘kurumsallaşma' öne çıkarılmalıdır.”

KİMSE ‘SOYKIRIM' DİYEMEZ

İlker Başbuğ, “Hukuki gerçekler” ile neleri kastediyor: “Soykırım terimi; ‘Soykırım suçunun' önlenmesine ve cezalandırılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 12 Ocak 1951'de yürürlüğe girişi ile uluslararası hukuka girdi. TBMM de bu sözleşmeyi 23 Mart 1950'de onayladı. Şimdi burada önemli olan husus şu: Sözleşmeye göre uluslararası bir suç olarak isimlendirilen soykırım suçlamasının ancak ‘mahkemeler' tarafından yapılacağı gerçeğidir. Yetkili mahkemeler dışında hiçbir kimse, kuruluş, parlamentolar yaşanan bir olaya soykırım deme hakkına sahip değildir. Bu şekilde atılan adımlar, resmen Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin hiçe sayılmasıdır. Hukuki açıdan bakıldığında, Soykırım Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği 1951 yılından önceki olaylara yani geriye yürütülmesi de mümkün değildir.”

MALTA YARGILAMASI'NA BAKIN

İlker Paşa'ya göre Türkiye'nin eli çok güçlü. Neden mi: “Yukarıda anlattığım hukuki gerçeğe rağmen şu soruyu sormalıyız? Ermeni tehciri 1915 yılında gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu olayda Osmanlı Devleti'nin ‘devlet' olarak bir suçu olmuş mudur? Bu konuda, Türkiye inanılmaz güçlü bir durumdadır. ‘Malta Yargılaması', sözde ‘Ermeni Soykırımı' iddialarını her yönüyle boşa çıkarmaktadır. Malta'da tutuklu olan 144 Türk devlet adamı, ‘Ermeni kıyımı, savaş esirlerine kötü davranmak ve mütareke koşullarına uymamak' gibi suçlamalarla karşı karşıya getirildiler. Bu yargılamalar, 1915 Ermeni tehcirinin Ermenileri yok etmek kastıyla yapılmadığını, dönemin İttihatçı Osmanlı hükümetine ve yöneticilerine, ölümler dahil bu gerekçeyle herhangi bir suçlamada bulunamayacağını belgelemekte.”

ABD DE YARDIM ETTİ AMA…

İlker Başbuğ, “Malta'da sorgulamayı İngiliz Kraliyet Başsavcılığı yürütmekteydi. O dönem neler yaşandı?” soruma da şu yanıtı verdi: “Sayın Uluç Gürkan'ın ‘Malta Yargılaması' isimli kitabında açıkça belirtildiği gibi, İstanbul'daki Yüksek Komiser Amiral John de Robeck uzun süren çalışmalar sonrasında Malta tutuklularının cezalandırılması için çuvallar dolusu Osmanlı arşiv belgelerini Londra'ya göndermişti. Unutulmasın, o esnada İstanbul işgal altındadır ve İstanbul'daki İngiliz Komutanı da 18 Mart'ta Çanakkale'yi geçemeyen İngiliz amiralidir. Bu belgeleri inceleyen Başsavcılık, ‘siyasi suçlar' kapsamında bir delil bulamamıştır. Bunun üzerine İngiltere, Amerika'dan yardım istemiştir. Bir süre sonra, İngiltere'nin Washington'daki Büyükelçisi Londra'ya şu raporu göndermiştir: (Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda birçok soruşturma yaptım. Amerikalıların elinde Ermeni tehciri ile ilgili birçok belge var. Ancak bu belgeler olaylara karışmış kişilerle olmaktan ziyade, suçların işlenişi ile ilgilidir. Bu belgelerin, Malta'da tutuklu Türklerin kovuşturulmasında kanıt olarak işe yarayabileceğinden kuşkuluyum. Üzülerek arz edeyim ki, Malta'da tutuklu bulunan Türkler aleyhine kanıt olarak kullanılabilecek, hiçbir şey yoktur.) İngiliz Kraliyet Başsavcılığı, Amerika'dan beklenen belgelerle ilgili umutların tükenmesi üzerine, ‘Malta Yargılaması'na ‘dava açılamaz' diyerek son noktayı koymuştur.”

İngiliz Kraliyet Başsavcılığı: Delil yok… Dava açılamaz

Başbuğ'un, Malta Yargılaması'yla ilgili yaptığı şu tespit de çok önemli: “Unutulmasın ki, İngiltere ve ABD o süreçte bütün Osmanlı belgelerine sahip olmuş ve bunları İngiltere Kraliyet Başsavcılığı'na göndermiştir. İngiltere Başbakanı Lloyd George ve Dışişleri Bakanı Lord Curzon, ‘Ermeni Kırımı' suçlamasıyla dava açılması konusunda çok ısrarcı olmuşlardır. Ama İngiltere Kraliyet Başsavcılığı'nda gerçekten ‘hukukun üstünlüğünü' her şeyin önüne koyan hukukçuların bulunması, her türlü takdirin üstünde olduğu gibi, imrenilecek bir örneği de oluşturmuştur.”

YARIN: İNGİLTERE, AMERİKA VE ERMENİLER HANGİ KİTAPLARLA LOBİ YAPTI?