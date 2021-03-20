İstiklal Marşı, ANT ve Ayasofya İmamı

Tarih 18 Mart 2021… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit yakınları ve gazilere yönelik Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu: “…Milli andımız olan İstiklal Marşı niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamızı anlatıyor.”

Bu açıklamadan bir gün öncesine döndüm.

SÖZCÜ yazarı Soner Yalçın'ın 17 Mart'ta köşesinde kaleme aldığı yazının çarpıcı bölümünü okudum: “… Türkiye'de Andımız konusunda yapılan tartışmalar ‘Türküm' sözünden kaynaklanıyor. İnsan ister istemez düşünüyor; ‘Türküm' yerine ‘Müslümanım' denseydi Danıştay böyle karar alabilir miydi? Alamazdı.”

Sonra döndüm emperyalizmi yenilgiye uğratan, mazlum milletlerin önderi olan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 1921'de kabul ettiği Mehmet Akif Ersoy'un İSTİKLAL MARŞI'nı okudum. Millet, ırk, yurt ve Hakk kelimelerinin şiire nasıl hakim olduğunu gördüm: “…O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak… Kahraman ırkıma bir gül… Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal…”

Bir daha ANDIMIZ'a baktım: “… Türküm, doğruyum, çalışkanım… Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!”

İstiklal Marşı da Andımız da bu ulusun değil mi? Bağımsızlık mücadelesinin ürünleri değil mi? Ancak…

İmam Boynukalın'ı sahiplenmek

Mesele, 2023 seçimleri! Yüzde 50+1'e ulaşma meselesi! Görünen o ki… Cumhur İttifakı'nın iktidarı temsil eden kanadı yani AKP, DEVA-Gelecek-Saadet'e giden oylarını “Siyasal İslamcılık” üzerinden geri almayı planlıyor. Aynı zamanda da tabanını tutuyor!

Örneğin… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Refah Partisi'nin belediyeleri kazandığı 1994 ruhuna vurgu yaptı, partide Milli Görüş'e yakın isimler öne çıktı, Saadet Partisi'nin manevi liderlerinden Oğuzhan Asiltürk ziyaret edildi vs…

Örneğin… Tarih 6 Mart 2021… AKP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (Milli Görüş'ten gelen ismi) Yeşilay Haftası kapsamında, gençlerle Ayasofya'da namaza kıldı ve Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'ne birlikte yürüyerek gitti.

Örneğin…

24 Temmuz 2020'de ibadete açılan ve yeniden cami statüsü alan Ayasofya'nın baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşım tartışmalara yol açtı. 8 Mart'ta sosyal medya hesabından “Sürekli ‘kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır” paylaşımı yapan Boynukalın devam etti: “Kadın veya erkek diye ayrım yapmadan masum bir insanı öldürenin cezası kısas yani ölüm olmalıdır; Kur'an'ın hükmü budur.” Tartışma 12 Mart'ta alevlendi. Haber Global'de 12 Mart günü bir programa katılan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, programın sunucusunun Boynukalın'ın ifadelerini okuması ve “Siz ne düşünüyorsunuz bu tweet ile alakalı?” diye sorması üzerine Zengin, “Yanlış buluyorum” yanıtını verdi: “…Ben bu kadın-erkek meselesine dair özellikle dini de referans yaparak katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum.”

Bitmedi… Programdan bir gün sonra Boynukalın bu kez “Herkes işini yapsın. Sen imamsın, namazını kıldır, başka bir şey söylemeye hakkın yok zihniyetine karşıyım” dedi.

Bitmedi… Fatih Altaylı, Kübra Par gibi Habertürk yazarları Özlem Zengin'i destekledi ancak… Siyasal İslam'ın önemli isimlerinden Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından “Siyaset, Ayasofya Camii başimamı ve fıkıh profesörü Mehmet Boynukalın Hoca'ya ayar vermeye kalkışırsa, her şeyin ayarı bozulur” paylaşımı yaptı. Sonuçta, AKP içinde ‘Siyasal İslamcılık' bir kez daha hamle yaptı. Çünkü… “Yeni anayasada referans İslam” olmalı diyen, AKP'nin etkili isimi Özlem Zengin'i eleştiren İmam Boynukalın'a şu ana kadar ‘işlem' yapılmadı!

Peki ya MHP kanadı…

Hangi çılgın bana zincir…

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ise uzun zamandır “HDP kapatılsın” kampanyası yürütüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, perşembe günü kurultayda “HDP bir daha açılmamak üzere kapatılmalı. Fezlekelerin önü millet, arkası devlet” dedi. Andımız konusunda da iktidarı yıpratmadan Danıştay üzerinden duruşlarını bozmadı ve “Türklük” konusunda geri adım atmadı. Bu da yüzde 50+1'in “milliyetçi' hamlesi olarak karşımıza çıktı!

Görünen o ki… AKP ile MHP, 2023'e kadar tabanlarını ‘Siyasal İslam' ve ‘Milliyetçilik' üzerinden tutup Millet İttifakı'na hamle yapacak. O zaman Mehmet Akif Ersoy, Reşit Galip Bey'in dediği gibi: “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım… Ne mutlu Türküm diyene…”