İzmir’e bayrağı ilk çeken TEĞMEN

Kabirin taşında şu yazıyor:

“İzmir'e ilk bayrak çeken teğmen…”

104 amiral açıklamasının tartışmaları sürerken geçen hafta başladığım bir kitap beni 99 yıl önceye götürdü… Gazeteci-yazar Yaşar Aksoy'un “İstiklal Süvarisi/İzmir'in Kurtuluşu/Ali Rıza Akıncı'nin Hatıratı/Kırmızı Kedi Yayınevi” kitabını okurken ‘vatan' üzerine bir kez daha düşündüm!

Sonra…

9 Eylül'de Hükümet Konağı'na bayrak çeken Teğmen Hamdi Yurteri geldi… 9 Eylül 1922'de Sarıkışla'ya bayrak çeken Yüzbaşı Zeki Doğan da peşinden hücrelerime doğru ilerledi… Üsteğmen Fikret Yüzatlı, Milis Yüzbaşısı Abdurrahman Özgen, Kadifekale'ye bayrak çeken Teğmen Besim Kurter, Üsteğmen Zekai Kaur vs… Zaman tünelinde devrime yolculuk gibi! Teşekkürler Yaşar Aksoy…

Süvari Teğmeni

Ali Rıza Akıncı… Konya'da doğdu! İstihkam Yüzbaşısı Halil Bey'in oğlu. Asteğmen olarak orduya katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Arabistan, Gazze ve Filistin-Kudüs cephelerinde çarpıştı. Şam bozgunundan sonra Konya'ya döndü. Osmanlı İmparatorluğu parçalanırken Konya'da Hapishane Müdürü olan Ali Rıza Bey, ülkesinin içine düştüğü esarete dayanamadı ve ulusal direniş çetelerine katıldı. ‘Yeşil Ordu' saflarında düşmana karşı mücadeleye başladı. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı milli mücadeleye TBMM Orduları'na katıldı. Yeni görevi: Süvari Teğmeni… Büyük Taarruz'a katıldı… 1 Eylül Uşak'ın kurtuluşundan itibaren düşman pençesinden kurtulan Batı Anadolu şehir ve kasabalarına en önde giren bir süvari olarak parladı.

Fahrettin Altay Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu'na bağlı Albay Zeki Soydemir komutasındaki 2. Süvari Tümeni 4. Alay 2. Takım Komutanı'ydı. O şanlı günde, 9 Eylül 1922'de, İzmir'e ilk giren öncü süvarilerin en başındaydı. Takımından Antalyalı Hakkı, Nevşehirli Ahmet ve Akşehirli Mehmet isimli üç askerini Halkapınar'da şehit verdikten sonra, Konak Meydanı'na ilk ulaşan Türk subayları arasında bulundu. Bölük Komutanı Yüzbaşı Şerafettin, Teğmen Hamdi'yle birlikte Türk Bayrağı'nı Hükümet Konağı'na çektiler.

Sonra mı?

Onu da kitaptan okuyun ve devrimcilerin vatan topraklarına bağlılığını anlayın!