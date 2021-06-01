Marina dışında petrol, restoran ve muayene istasyonu şirketi var

Tarih 2 Mayıs 2021… Mehmet Ağar'a seslenen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Sen hiçbir şeyken, tüm itibarın bitmişken, seni yanına aldı. İtibar verdi. Para verdi. Ve sen, gidip bazılarıyla anlaşıp, FETÖ'cü diye adamı içeri attırdın. Mübariz; FETÖ'cülük. Ya buna deliler bile inanmaz ama yapıldı bu ülkede. Adamın, Bodrum'daki milyar dolarlık yerini aldınız, el koydunuz” diye konuştu. Ağar yanıt verdi ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'a canlı yayında çağrıda bulunarak “Sayın Ağar'ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum” demişti. 28 Mayıs'ta da marinadan yapılan açıklamada “Mehmet Ağar'ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşırız” denildi. Mehmet Ağar ve oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar'ın Yalıkavak Marina'da yöneticilik yaptığını ticaret sicil kayıtlarıyla ortaya çıkaran CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ağar Ailesi'nin röntgenini SÖZCÜ'ye çekti.

MUĞLA'DA BAŞLAYAN TİCARET

CHP'li Başarır'ın ilk tespiti ‘Araç Muayene İstasyonları'yla ilgili: “Kamuoyunun da bildiği gibi 2007 yılında, tüm Türkiye'deki muayene istasyonlarının işletme hakkının özelleştirilmesini 613.5 milyon dolar karşılığında AKFEN-Doğuş-TÜVSÜD Ortak Girişim Grubu, 20 yıllığına aldı. Grup bazı yerlerin işletme haklarını pazarlıkla taşeron şirketlere devretti. Bunlardan Muğla ve 12 ilçesinin işletme hakkını da Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar, 20 yıl için 30 milyon dolar karşılığında aldı. (2008) Tolga Ağar bunun için, 4 Mart 2008 tarihinde, İstanbul'da 500 bin TL sermayeli şirket kurdu.”

EMEKLİ MAAŞI 17 BİN LİRA

Ali Mahir Başarır ‘paranın izini sürdüğünü' ve nelere ulaştığını da şu cümlelerle anlattı: “Tolga Ağar Elazığ Milletvekili ama Muğla'daki araç muayene istasyonlarının sahibi. Bodrum'da Yalıkavak Marina'da yönetim kurulu üyesi. Babası, birkaç gün önceye kadar Bodrum Yalıkavak Marina'da yönetim kurulu başkanı idi. Paranın izini sürdüğümüzde, takip ettiğimizde Türkiye'de hep iktidara yakın isimler karşımıza çıkıyor. Hiç ticaret yapmamış, para kazanmamış biri iş dünyasına 30 milyon dolar ile nasıl girebilir? Emekli maaşı 17 bin civarı olan Mehmet Ağar mı vermiş 30 milyon doları? Mehmet Ağar'ın babası memurdu, kendisi önce memur sonra siyasetçi, hayatında hiç ticaret yapmamış. Oğlu Zülfü Tolga Ağar ise 33 yaşındayken 2008 yılında Muğla ve 12 ilçesinin Taşıt Muayene İstasyonları işletme hakkını 20 yıl için 30 milyon dolara alıyor. Parayı takip ettiğimizde karşımıza yine AKP çıkıyor.”

PETROLDEN RESTORANLARA…

CHP'li Başarır'a, “Tolga Ağar'ın yönetim kurulu üyesi olduğu tek yer Bodrum Yalıkavak Marina mı?” diye sordum: “Petrol şirketlerinden, restorantlara kadar çoğu şirketin yönetim kurulu üyesi. Yalıkavak Marina'da, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirketin yönetim kurulunun; Tolga Ağar, Meclis'e girdikten sonra, 27 Eylül 2018'de toplandığını gösteriyor. Toplantıda, baba Ağar ve oğlu 27 Eylül 2021 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçiliyor. İTO kayıtlarında baba Ağar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu görülüyor. Ben de bu bilgileri kamuoyuyla 12 Mayıs 2021 tarihinde paylaşmıştım. Bir tek Marina değil… Baba-oğul Ağar'lar MAG Petrolcülük ve İstasyon İşletmeciliği A.Ş.'yi (2013) de birlikte yönetiyorlar. Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre, Mehmet Ağar, burada da yönetim kurulu başkanı. Oğlu Tolga Ağar da yönetim kurulu başkanvekili. Ayrıca, Tolga Ağar, TAO Grup Restoran Hizmetleri A.Ş.'nin de ortağı. Firmanın adresi Üsküdar'da. Yine Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre; Tolga Ağar, 7 Mayıs 2018'den bu yana KAB Restoran Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibi.”

“Ağar'ın Meclis karnesi: Kanun teklifi, araştırma önergesi yok, üç kez konuştu”

Ali Mahir Başarır, Tolga Ağar'ın “Meclis karnesini” de şöyle açıkladı: “Ticaret karnesi gördüğünüz üzere epey başarılı. Tolga Ağar'ın TBMM karnesine baktığımızda ise ticaret hayatından halkın iradesine zaman ayıracak vakit bulamamış gibi gözüküyor. Meclis sayfasından baktığınızda sizler de kolaylıkla görebileceksiniz. İlk imza sahibi olduğu kanun teklifi sayısı 0, verdiği soru önergesi sayısı 0, verdiği Meclis araştırma önergesi sayısı 0, TBMM'de ant içme haricinde toplam 3 kez konuşmuş. Madem çalışmayacaksın neden milletvekili oluyorsun? Bunun cevabı da yukarıdaki şirketlerde gizli. Bağlantısını kullanmak için halkı kullanıyor, milletvekili unvanı ise göstermelik.”

“Yalıkavak Marina'nın cirosu: 30 milyon dolar”

“Bodrum Yalıkavak Marina'yı Mehmet Ağar yönettiği günden bu yana cirosu 30 milyon dolar… Yemek restoranları, mağazalar, kafeler, barlar dahil olmak üzere hepsini tek tek inceledim. 25 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin dolar arası aylık kiraları var buraların. 100'ün üzerinde dükkan var, tek tek hesapladım. Yatların kiraları, onlara verilen hizmetler bambaşka. Yalıkavak Marina'ya ip bağlama ücreti metrekare başına 125 Euro. 50 metrekarelik bir tekne için burada ücret, yıllık 70 bin TL yapıyor. Marina aynı anda 80 Mega Yat bağlayacak kapasitede. Toplam 550 yat ortalama boyları 18-20 metre, 80 adet de boyları 40 ile 80 metre arasında iki tane de 100 metre üzeri tekne bağlanıyor. Buradan baktığımızda da marinaya, 630'a yakın tekne bağlanabildiğini söyleyebiliriz. Yalıkavak Marina, iyi işletildiği takdirde, yat bağlama ve karadaki AVM kiralarından yıllık yaklaşık 30-35 milyon dolar ciro yapabilir, 20 milyon dolar civarında kar elde edebilir. Bunu da Türk Lirası'na vurduğumuz zaman yıllık 300 milyon TL ciro demek.”