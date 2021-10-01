Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Meclis, SÖZCÜ’nün FETÖ haberlerini raporunda kaynak olarak kullandı

Tarih 4 Ekim 2016… TBMM FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu kuruldu ve çalışmalarına başladı. Komisyon, 4 Ocak 2017'de çalışmalarını bitirdi. Rapor, Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından 12 Temmuz 2017'de dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu. Ancak rapor Meclis'te okunmadı ve tartışmaya açılmadı. CHP ve İYİ Parti'nin raporun TBMM gündemine alınması konusundaki ısrarlı talepleri üzerine TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, “Yetkinleştirilerek başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Böylece, raporun kayıp olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz Komisyonu'nda CHP üyesi olarak görev yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aytun Çıray, “Devlette belge kaybolmaz” dedi ve ‘kayıp' denilen 634 sayfalık raporu ortaya çıkardı.

(26 Eylül 2019/Saygı Öztürk/SÖZCÜ Gazetesi)

Tam 634 sayfa… AKP'den MHP'ye, CHP'den HDP'ye 15 vekil Fetullahçı kalkışmayla (15 Temmuz 2016) ilgili tanıklıklara başvurdu, siyasetçi, asker, bürokrat, gazeteci dinledi… Sonra rapor açıklanmadı! Ancak… Sonuçta ortada 634 sayfalık rapor hazırlandı.

Peki raporun bugüne kadar konuşulmamış hangi yönü vardı? Üç gündür hafızamı tazelemek için raporu okuyorum ve çarpıcı bir detayla karşılaştım. Anlatayım…

Tarih 19 Mayıs 2017… Yıllarca ABD destekli bu örgütle savaşan, birileri ‘Hocaefendi' derken Fetullah Gülen'in Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı odak olduğunu anlatan

SÖZCÜ'ye “Fetullah'a yardım” iddiasıyla operasyon yapıldı. Bu operasyonun adı ‘sindirme operasyonu'ydu. Ancak… Gazetenin sahibi Burak Akbay başta olmak üzere Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yöneticileri ve yazarları ‘sinmedi'! Şu anda dosyası Yargıtay'da olan bazı cezalar verildi… Buna rağmen ne Fetullah ne PKK-YPG ne de diğer terör örgütleriyle ilgili SÖZCÜ Gazetesi yayımlarında geri adım atmadı, iktidarın hatalarını eleştirdi, gerçekleri yazmaya devam etti, halkın sorunlarını manşetlerine taşıdı, etkili gazeteciliğini sürdürdü… Sürdürüyor ve sürdürecek!

Peki… TBMM FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı 634 sayfalık raporun SÖZCÜ Gazetesi'yle ilgisi ne?

SÖZCÜ'NÜN 16 KASIM 2016 TARİHLİ HABERİ:

“Yargıtay üyeleri için hocaefendiye danışıldı”

Üç gündür tekrar tekrar okudum ve şu gerçeği bir kez daha gördüm: TBMM'nin hazırladığı raporun kaynakçasında örgüte yardım suçlamasıyla ceza alan SÖZCÜ'nün haberleri ve köşe yazarları da yer almış! Yani… SÖZCÜ'nün haberleri, ABD destekli bu örgütle mücadelede önemli bir yer bulmuş! İlginç değil mi? Ya da şaşırtıcı. Ve ‘birileri' raporun Meclis'e teslim edildiği 4 Ocak 2017'den dört ay sonra gazeteye operasyon yaptı. Hem de 19 Mayıs günü…

Şimdi gelelim rapora ve SÖZCÜ'nün haberlerine.

Raporun 199'uncu sayfası: “… Örgüt üyelerinin yargıya sızma girişimlerine dair faaliyetlerinin daha da iyi anlaşılabilmesi için bir kısım eski HSYK üyelerinin beyanlarına yer vermek faydalı olacaktır. Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici medyaya yansıyan ifadesinde özetle 2010 yılında yapılan HSYK seçimleri sırasında Fetullah Gülen cemaati mensuplarının artık kendilerini gizleme gereği duymadıklarını, 2010 Anayasa referandumunda Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda tüm cemaat mensuplarının…” diye süren bir haber… SÖZCÜ'nün 16 Kasım 2016 tarihli haberine atıfta bulunulmuş. Haberi yazan muhabir Asuman Aranca ve haberin başlığı “Yargıtay üyeleri için hocaefendiye danışıldı”…

Devam edelim…

Raporun 338'inci sayfası: Saat saat 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece anlatılıyor. SÖZCÜ'nün 16 Temmuz 2016 tarihli “Dakika dakika kabus gibi gece…” başlıklı haberine atıf yapılıyor: “Türkiye tarihinde görmediği şekilde bir askeri darbe girişimiyle karşılaştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde doğal afet ve uçak kazaları dışında şehitlerimizle bir gecede en çok insanı kaybettiğimiz 12 saati yaşadık. Boğaziçi Köprüsü'nü kapayan darbeci askerler vatandaşların üzerine tankla ateş açtı. Belki de bir yıla sığacak olağanüstü olayların hepsi bir gecede yaşandı. Kabus gibi geçen 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece olan gelişmeleri derledik.”

Raporun 365'inci sayfası: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolcu uçağı kodu olan THY 8456 kodunu kullanan TC-ATA uçağı ile Atatürk Havalimanı'na inmiş ve bir basın açıklaması yapılmıştır” deniyor. Yine SÖZCÜ'nün 16 Temmuz 2016 tarihli haberi referans olmuş…

Raporun 369'uncu sayfası: “Darbe girişimi, devlet ile milletin topyekun müdahalesi ile bastırılmıştır. Adli makamlar darbeci unsurlara karşı gerekli adli işlemleri derhal başlatmış, güvenlik kuvvetleri zaman kaybetmeden fiili müdahalede bulunmuş, halk meydanlara dökülerek darbecileri engellemiş, siyaset kurumu bir bütün olarak darbeye karşı bir duruş sergilemiş, kamu kurum ve kuruluşları ellerindeki tüm imkanları darbe girişiminin bastırılması doğrultusunda kullanmış ve medya organları da darbe karşıtı bir habercilik yapmıştır.” Rapor bu tespitini yapmış ve ‘Kaynakça'da da 16 Temmuz 2016 tarihli SÖZCÜ'nün “TBMM'de tarihi gün… 4 partinin ortak bildirisi okundu” haberine yer vermiş: “Askeri darbe girişiminde bombaların hedefi olan TBMM Genel Kurulu'ndaki özel oturum, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, İstiklal Marşı'nın diğer kıtalarını da okudu. Kahraman'a milletvekilleri hep bir ağızdan eşlik etti ve alkışladı. Ardından AKP, CHP, MHP liderleri birer açıklama yaptı. HDP Eş Genel Başkanı'nın bulunmadığı oturumda, İdris Baluken, HDP adına açıklamayı yapan isim oldu.” (16 Temmuz 2016/SÖZCÜ)

Bitmedi…

Soner Yalçın'ın yazısı da raporda

Raporun 49'uncu sayfası: “1970'li Yıllar: Örgütün Temellerinin Atılması” başlıklı bölümde şu iddialara yer verilmiş: “Fetullah Gülen 1971 Askeri Muhtırası sonrasında Askeri Sıkıyönetim Mahkemesi'nin 54 sanıklı Nurculuk davasında laik devlet düşüncesine aykırı faaliyetleri nedeniyle yargılanmış, hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş olsa da 1974 affı nedeniyle dava düşürülmüştür. 1971 yılında Vehbi Koç'un evinde bir toplantı düzenlendiği ve bu toplantıya Fetullah Gülen, Vehbi Koç, dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür ve aralarında TSK mensubu olan önemli isimlerin katıldığı iddia edilmiştir.” Peki atıfta bulunulan isim kim? SÖZCÜ yazarı Soner Yalçın'ın 22 Temmuz 2016 tarihli SÖZCÜ Gazetesi'ndeki köşe yazısı!

SÖZCÜ HEP GERÇEKLERİ YAZDI

SÖZCÜ kurulduğu tarihten bu yana Feto'nun Türkiye için tehlikeli olduğunu yazan tek gazete oldu. Bu haberler dolayısıyla Feto, terör örgütünün şemsiyesi altındaki şirketler, üniversiteler ve basın grupları SÖZCÜ aleyhine yaklaşık 30 tazminat ve ceza davası açtı. Yayın hayatına atıldığı ilk günden bu yana Atatürk ilkelerinden sapmayan, Türkiye'nin en dürüst Atatürkçü yazarlarını bünyesinde toplayan, her nüshasında Türkiye Cumhuriyeti'ni, özgürlükleri ve ulusal birliğimizi savunan SÖZCÜ ile FETÖ arasında bir bağlantı kurmaya çalışıldı. Ancak… Güneş balçıkla sıvanmıyor… Meclis'in kurduğu komisyon raporunda da SÖZCÜ'ye ‘sindirme' operasyonu yapıldığı, iftira atıldığı bir kez daha ortaya çıktı.

SONUÇ: SÖZCÜ mahkeme aşamasında savunma yapmadı. Gerçekleri anlattı… Çünkü… Gerçekleri arşiv yazar!