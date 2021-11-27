Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Nureddin Nebati’yi bir de böyle okuyun

Tarih 7 Kasım 2020… Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı.

Tarih 8 Kasım 2020… Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın, “At izinin iti izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zaman, Cenab-ı Allah sonumuzu hayreylesin'' gibi ifadeleri dikkat çekti. Albayrak'ın istifa kararını iktidara yakın medya hiçbir platformda duyurmadı.

Tarih 10 Kasım 2020… Berat Albayrak'ın istifası ile boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan getirildi.

Tarih 12 Kasım 2020… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sağlık sorunları sebebiyle affını isteyen Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Peki Lütfi Elvan bakan olduktan iki ay sonra ne oldu?

31 Ocak 2021… Resmi Gazete'de cumartesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak döneminde bakan yardımcılığı görevini yürüten Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alındı.

Peki kim görevden alınmadı?

Üç bakan yardımcısından yine Albayrak döneminde göreve getirilen Nureddin Nebati koltuğunda kaldı.

Üç dönem AKP milletvekilliği yapan Nebati, 6 Ağustos'ta Milli Gazete tarafından fotoğraflandı. Nerede mi? İstanbul Süleymaniye'de çekilen fotoğrafta, Berat Albayrak'a, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin eşlik etmesi dikkat çekti.

Peki Nureddin Nebati'yi bu kadar önemli kılan ne?

Avcılar'da konuştu gündem oldu

Tarih 18 Kasım 2021… Merkez Bankası 18 Kasım'da faiz indirimine gitti. Politika faizi 100 baz puan daha indirilerek yüzde 15'e düşürüldü. Dolar/TL kuru ilk kez 13'ü aştı.

Herkes Hazine Bakanı Lütfi Elvan'dan açıklama beklerken…

Tarih 19 Kasım 2021… AKP İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un Avcılar İlçesi'nde düzenlenen “Ekonomi Buluşmaları” toplantısına katılan Lütfi Elvan'ın yardımcısı Nureddin Nebati konuştu: “… Bize öğretilmiş temel bir şey var, ‘Efendim faiz, manşet enflasyonun üstünde olması lazım…' Acaba dünyada bize manşet enflasyonun üzerinde faiz uygulayın diyenler, hangi oranları kullanıyorlar? Enflasyonun üzerinde mi altında mı? Birilerinin uyguladığı, birilerinin öne sürdüğü, ülkenin iç dinamikleri ve dışsal koşulları göz ardı edilerek ortaya koymuş olduğu önerileri adeta bir şartmış gibi, değiştirilmemesi gereken bir kuralmış gibi bize öğretenlere diyoruz ki ‘Biz yeni bir şey söylüyoruz. Bu yeni söylediğimiz şeyin de bir altyapısı var, karşılığı var.' Bizim için önemli olan birilerinin ne söylediği değil.”

Bu açıklamanın ardından kulisler hareketlendi. Bakan Elvan'ın gideceği Nebati'nin geleceği yazıldı, çizildi!

25 Kasım gecesi… Nureddin Nebati bir kez daha karşımıza çıktı. Nebati 11 sosyal medya paylaşımı yaptı ve “… 2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız” dedi. Yani Erdoğan'ın “Faiz sebep enflasyon sonuçtur” tezini destekledi.

Ancak…

Önce Ağbal şimdi…

Bakan Yardımcısı Nebati'nin “2013'ten bu yana düşük faiz politikasına güçlü itiraz oldu” oldu cümlesi Berat Albayrak dönemini karşılamadı! Çünkü… Albayrak, 10 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başladı. Döviz kuru 4.75'ti. Kur, Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Pastör Andrew Brunson üzerinden yaşadığı gerilimle birlikte 7 seviyesini geçti. Eylül ayında Merkez Bankası politika faizini yüzde 24'e yükseltti. Dolar kuru faiz artırımının etkisiyle 6 seviyesinin altına gerilese de ardından gelen faiz indirimleri kuru yeniden yukarı taşıdı. Politika faizi bir yıldan kısa süre içinde yüzde 24'ten yüzde 8.25'e kadar çekildi.

Yani… Bir yıl boyunca faiz indirimine kimse karşı çıkmadı! Buna rağmen ekonomide toparlanma olmadı.

Peki şimdi ne oluyor? Merkez Bankası'nın başına 7 Kasım 2020'de getirilen ve faiz artırımı sonrasında tartışmaya açılan Naci Ağbal ne yaşıyorsa o yaşanıyor! Arşivler ortada… Nasıl mı?

11 Kasım 2020'de, Erdoğan şu cümleleri kurmuştu: “… Önce yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ardından da yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın göreve başlamalarıyla, piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyir, doğru yolda olduğumuza işarettir.”

Önce Ağbal gitti (20 Mart 2021) şimdi…