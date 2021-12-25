Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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O geceden 18 gün önce

Tarih 2 Aralık 2021… Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yerli yatırımcılar ve ekonomistlerle buluştu. Toplantıya katılan ekonomistlerden Işık Menkul Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek ve Şekerbank Başekonomisti Gülay Elif Yıldırım, Başkan Kavcıoğlu'nun “Döviz mevduatlarının TL enstrümanlara geçisini teşvik etmek için yakında düzenleme yapacağız” dediğini aktardı. Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman ise düzenlemeyle ilgili detay verilmediğini belirtti.

Aynı gün Dünya Gazetesi'nden Şebnem Turhan şunları yazdı: “… Kavcıoğlu, TL mevduata dönüşün hala sürdüğünü ve bundan mutlu olduklarını dile getirirken özellikle yastık altından gelen dövizle TL mevduatının 400 milyon TL arttığını ileri sürdü. Kavcıoğlu'nun ters dolarizasyon ve TL enstrümanlara geçişi teşvik etmek için yakında düzenleme yapacaklarını söylemesi ise analistleri şaşırttı. Bu konuda Merkez Bankası'nın bir yetkisi olmadığını Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun yetkili olduğunu söyleyen analistler nasıl bir düzenleme olabileceğine ilişkin ise fikir edinmediklerini dile getirdi.”

O geceden iki gün önce

Tarih 19 Aralık 2021… BloombergHT'nin haberini okuyalım: “… Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin banka genel müdürleriyle 18 Aralık'ta yaptığı toplantıda, yeni ekonomik sistemin parametrelerinin neler olacağına ilişkin bir bilgilerin kısa süre içinde piyasaya aktarılacağı belirtildi. Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre, TL'nin değer kazanımına yönelik olarak bir mekanizma açıklanacağı, kamu bankaları ile ekonomi yönetimi aracılığıyla uygulanacak bu mekanizmaya, özel sektörün de davet edildiği vurgulandı.

Haberden bir gün sonra…

Tarih 20 Aralık 2021… Kabine Toplantısı sona ermesinin ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu cümleleri kurdu: “Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir: İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.”

O gece… Dolar 18.30 seviyesinden aniden düşmeye başladı, 13.60'a kadar indi, 21 Aralık'ta da güne 12.18'den başladı. Akşam saatlerinde 12.89 TL'den işlem gördü. Yani… Erdoğan konuşmaya başlamadan önce 18'lerden dolarını bozduranlar alırken de satarken de kazandı!

Yani… “TL'nin değer kazanımına yönelik olarak bir mekanizma açıklanacağı” biliniyordu!

Kimler kazandı?

23 Aralık'ta yazdım: “Erdoğan konuşurken kimler döviz bozdurdu? Şimdi gelelim esas soruya: Kur olayını artık 84 milyonun kaderiyle birleştiren devlet, 22 Eylül'den 20 Aralık'a kadar geçen sürede kimlerin ne kadar kazandığını bulamaz mı? Bulur! Hem de hemen bulur! Bugün, iktidarın ilk yapması gereken de bu değil mi? Çünkü… 27 Kasım'da, Devlet Denetleme Kurulu'na ‘dövizde manipülasyonla' ilgili talimat veren Erdoğan'a mutlaka veriler ulaşmıştır! Ancak… AKP'ye yakın iş dünyasıyla ilgili gelen veriler açıklanır mı? Ne yanıt vereceğinizi tahmin ediyorum!”

Dün… CHP, son dönemde dövizde yaşanan hızlı yükseliş ve düşüş süreçlerinde, yüklü miktarda alım-satım yapanların incelenmesi, bunlar arasında bakanlar, Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi ve Cumhurbaşkanı'na yakın isimlerin bulunup bulunmadığının araştırılması için TBMM'de komisyon kurulmasını istedi:

“… Son altı aylık dönemde piyasalardan, bankacılık sisteminden ve döviz bürolarından kimlerin yüklü miktarlarda döviz alıp sattığı, bu işlemlere taraf olanlar arasında bakanlar, Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi, Merkez Bankası üst yönetimi, Cumhurbaşkanı'na yakın isimler ve bunların yakılarındaki isimlerin olup olmadığı, bu alış satışların hangi kurlardan yapıldığının araştırılması gerekmektedir…”

Evet… CHP'nin Meclis'te kurulmasını istediği komisyon hakikat için önemli! Çünkü… 2 Aralık'tan bu yana herkes her şeyi biliyormuş!