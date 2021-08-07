Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Pakdemirli’nin şifreleri THK’nın CL-215’leri…

Gözden kaçmasın…

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, bir televizyon röportajında “yangın söndürme işlerinin 2019 yılında özelleştirildiği” iddiasını dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise “özelleştirme” iddiasını 1 Ağustos günü yalanladı. Bakanlık açıklamasında şu yanıtı verdi: “… Ülkemizde yangın söndürme işinin özelleştirilmesi diye bir şey yoktur. Çünkü yangın söndürme ihalesi yapılamaz. Mücadele için sadece araç kiralanır…”

Tartışma bitmedi…

Bakanlık'ın bu açıklamasına “Yaptığınız laf ebeliği…” diye yanıt veren Mollaveisoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle oldu: “Yangın söndürme işini bakanlık ne ile yapıyor? Uçak ve helikopter ile… Nasıl temin ediyor? 2019 yılında THK'yi devre dışı bırakarak özel sektöre ihaleler yolu ile… Yani neymiş gerçek; yangın söndürme işini özelleştirmişsiniz…”

Şimdi… Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamanın şifrelerini çözelim…

“Eski nesil motor” savunması

Türk Hava Kurumu (THK) Gökçen Havacılık'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye'de yangın söndürme uçak filosunda 11 adet M-18 Dromader, 9 adet de Canadair CL- 215 model yangın söndürme uçağı bulunuyor.

Bekir Pakdemirli'nin yönettiği bakanlık diyor ki: “…CL-215 amfibik uçaklar 1960'lı yıllarda kullanılmaya başlanan ve o yılların teknolojisine göre üretilmiş, piston motorlu eski nesil motora sahip uçaklardır. Özellikle 1990'lı yılların başlarına kadar etkili bir şekilde kullanılmıştır. Daha sonra benzer bir uçak olan CL-415 tipi turboprop motorlu yeni teknoloji uçaklar devreye girmiştir. Bakanlığımız teknolojiye uygun olan turboprop veya turbofan motorlu uçaklar kullanmaktadır.”

Yani… Bakanlık, eski model olduğunu iddia ettiği piston motor değil turboprop motor (CL-415) ya da turbofan motorlu uçak kullandığını ilan ediyor.

Can alıcı noktaya gelelim.

Bakanlık açıklamasında şu cümleleri kuruyor: “… 2020 ve 2021 yılında kiralama yoluyla hizmete alınan uçakların su kapasitesi 5 bin değil, 12 bin litredir. Ayrıca uçakların piston motorlu değil turboprop veya turbofan motorlu olma şartı bulunmaktadır.”

Yani… Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uçak kiralama ihalesindeki şartnamede ne yazıyor: “… Kiralanacak uçaklar piston motorlu olmayacak.”

Peki… THK'nın elinde bulunan CL-215 model uçağın motoru ne: Piston! O zaman THK ihaleye nasıl girsin?

“THK, ağzıyla su taşısa bile devre dışı”

Bu süreçte görüşlerine sık sık başvurduğum Hava Pilot Beyazıt Karataş'ın şu tespitleri önemli: “… Bakanlığın açıklamasına göre… Özellikle THK'yı almamak için hazırlanmış bir şartname gördüm. CL-215'ler pistonlu motora sahip. Şartname, turboprob ve turbofan motor istiyor. Yani olmaz diyor ve baştan THK'yı elimine ediyor. THK, ağzıyla su taşısa bile devre dışı.”

Beyazıt Karataş şu çarpıcı rakamları da verdi: “… Bu arada Yunanistan'ın elindeki CL-215'lerin üretimi 1974-1979 arasında Türkiye'nin aldığı CL-215'ler daha genç. Halen, Yunan Hava Kuvvetleri CL-215 durumu; biri 1974'te, üçü 1976'da, diğeri 1978'de, diğeri 1979'da, ikisi 1980'de, diğeri 1986'da ve son olarak, sonuncusu 1990'da üretildi. Her uçak, Atina yakınlarındaki Elefsis Hava Üssü'nde bulunan 355 taktik nakliye filosunun (355 MTM) envanterinde listelenmiş.”

Şimdi gelelim gözden kaçmaması gereken bir ayrıntıya daha.

Adrese teslim ihale şüphesi!

Geçen yıla uzanalım… Orman Genel Müdürlüğü, 23 Ocak'ta, 2020 yazında yaşanacak muhtemel orman yangınlarında kullanılmak üzere uçak kiralama ihalesi açtığını ilan etti.

Tarih 18 Şubat 2020…

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAK) çatısı altında faaliyet gösteren Beriyev Uçak Şirketi'nin CEO'su Yuriy Grudinin, Türkiye'nin 4 adet amfibi uçağı için açtığı ihaleye Be-200 amfibi uçağı ile katılacaklarını duyurdu. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da, Havacılık Sanayi Uzman Konseyi'nin toplantısında konuşan Beriyev Uçak Şirketi'nin CEO'su Yuriy Grudinin, “Türkiye, 4 adet jet amfibi uçağı için ihale duyurdu. Jet amfibi uçağı sadece Beriyev Uçak Şirketi'nde var” diye açıkladı.

Yani… Adrese teslim bir ihale değil mi?

Bir not daha verelim: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü uygulayıcı ekiplerinden oluşan heyet, 2019 Eylül ayında Rusya'nın Taganrog kentinde Be-200 uçaklarını incelemişti.

NOT: Yıllık iznimin bir bölümü kullanacağım için sizlerden bir süre ayrı kalacağız.

Bağımsız Türkiye özlemiyle herkese selamlar.