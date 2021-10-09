Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

PKK, ABD’de anlaşma yaptı

BİDEN'IN MEKTUBU KİMSEYİ ŞAŞIRTMASIN

Tarih 23 Eylül 2021… Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil” ifadesini kullanarak, “Sayın Biden ile iyi başladık diyemem” dedi.

Tarih 29 Eylül 2021… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler, Erdoğan'a, New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısına katıldıktan sonra “Biden'la gidişat pek hayra alamet değil” sözlerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı, 30 Ekim'de Roma'da düzenlenecek G-20 zirvesi ile 1 Kasım'da Glasgow'da yapılacak İklim Zirvesi'nde Amerikan Başkanı'yla görüşebileceğini ifade etti. Erdoğan, “Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz. Oradan da inşallah Glasgow'a gideceğiz. Glasgow'da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor. Orada Sayın Biden'la yapacağımız görüşmenin boyutları nereye ulaşır göreceğiz” dedi.

Peki Erdoğan, Roma ve Glasgow'da Biden'a şimdi okuyacağınız anlaşmayı soracak mı?

Açalım…

ABD Adalet Bakanlığı'nın sitesine bakın

Tarih 29 Nisan 2021…

ABD'deki yabancı kaynaklı ‘gelişmeleri' izleyen Foreign Lobby Report'ta (FLT) yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Cumhuriyetçi lobici James Dornan'ın sahibi olduğu Jim Dornan Strategies ile anlaştı. Lobi şirketi ile anlaşmayı YPG sözcüsü Nuri Mahmut imzaladı. Cumhuriyetçi bir kampanya operatörü ve eski bir kongre çalışanı olan Dornan, örgütün ABD nezdindeki meşruiyetinin artırılmasını hedefliyor. FLT'de yer alan Julian Pecquet imzalı habere göre Cumhuriyetçi Dornan, lobi faaliyetlerini, YPG'nin kadın örgütü YPJ'nin başında bulunan Nevruz Ahmed ile koordine edecek. Dornan, ABD'deki yabancı lobi faaliyetlerini düzenleyen FARA yasası kapsamında yaptığı anlaşma ile terör örgütünün, “çeşitli Amerikalı siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, eğitim ve medya kuruluşları” ile toplantılarını organize edecek.

Bu anlaşma, ABD Adalet Bakanlığı'nın Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası FARA'nın internet sitesinde Suriye devleti bölümünde yer aldı.

Anlaşmadan dört ay sonra…

Tarih 25 Eylül 2021…

YPG'ye binlerce TIR dolusu silah gönderen ABD, terör örgütüne 5 adet Bradley tipi zırhlı araç verdi. YPG, ABD'nin hibe ettiği Bradley tipi zırhlı araçlara bayraklarını asarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kenti civarında devriye attığı görüntüleri paylaştı.

Tarih 26 Eylül 2021…

ABD Temsilciler Meclisi, terör örgütü YPG/PKK'ya 177 milyon dolar yardım yapılmasını da öngören 778 milyar dolarlık 2022 savunma bütçesi tasarısını onayladı. Pentagon'un talep ettiğinden 25 milyar dolar daha fazla olan bütçe, 113'e karşı 316 oyla kabul edildi. Tasarı ile Irak ve Suriye'de IŞİD ile mücadele konusunda eğitim ve destek giderleri için 522 milyon dolar kaynak ayrılırken, bunun 177 milyon doları YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Suriye programına tahsis edildi.

Bitmedi…

“Anti-terör” güçleri ve Biden

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi internet sitesinden PKK-YPG'ye verdiği askeri eğitimi yayımladı. PKK'lılar, IŞİD'le mücadele bahanesiyle eğitilip, silahlandırılıyorlar. Eğitimler Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda veriliyor. Bilgilere göre Amerikan ordusu yılın başından bu yana 880 teröriste savaş eğitimi verdi, örgüte silah ve lojistik malzeme yüklü binden fazla TIR gönderdi. Örgüt üyelerine havadan indirme, sızma, ağır silah kullanımı gibi savaş teknikleri öğretildiği belirtildi. Dün SÖZCÜ'de okudunuz; Pentagon YPG'liler için şu tanımı yaptı: “IŞİD'e karşı savaşan anti-terör güçleri…”

Şaşırdık mı? Hayır…

Tarih 6 Ekim 2021… ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye için ilan edilen acil durum halinin 14 Ekim 2021'den sonra da devam edeceği ifade edildi. Biden, Suriye'deki acil durumun bir yıl daha uzatılmasını öngören kararı hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye mektup gönderdi. Biden mektubunda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri saldırı eylemlerinin, IŞİD ile mücadeleye zarar verdiğini, sivilleri tehlikeye attığını öne sürdü. Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Eylemler, bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor. ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Bu nedenle Suriye'deki ve Suriye'yle ilişkili durum hakkında ulusal acil durumun devamının gerekli olduğuna karar verdim…”

SONUÇ: PKK/YPG, ABD'de lobi yapması için bir şirketle anlaşma yaptı. Anlaşmanın tarihi 29 Nisan 2021… O günden bu yana Türkiye'den ses çıkmadı. Hatta bu anlaşma ABD Adalet Bakanlığı'nın Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası FARA'nın internet sitesinde Suriye devleti bölümünde yer aldı. Peki Roma ve Glasgow'da gidişat ‘hayra alamet' mi olacak?