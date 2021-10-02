Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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PKK-YPG’nin muhatabı

Mesele ‘Kürt sorunu' mu? Meclis'te yapılacak görüşmeler mi?

Kurulacak komisyonlar mı? Ya da çıkarılacak yasalar mı?

Tarih 28 Eylül 2021… PKK-YPG'li Mazlum Kobani, The Times Gazetesi'ne verdiği demeçte, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye'de kendilerini terk etmeyeceklerine dair söz verdiğini söyledi. Kobani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin Afganistan'da olanların aksine; güvence vermek ve Biden'ın sözlerini aktarmak için kendisini ziyaret ettiği bilgisini paylaştı. “Dürüst olalım, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu” diyen Kobani, ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ile de görüştü.

NOT: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (Barzani) yayın organı Rudaw'ın aktardığına göre, ABD, Rojava'da (Suriye'de PKK-YPG özerk yönetimi) 900'e yakın asker bulunduruyor. Britanya'ya bağlı bir özel harekat birliği de bölgede!

Devam edelim…

Tarih 28 Eylül 2021… PKK'nın işgal ettiği Fırat'ın doğusunda kurduğu Demokratik Suriye Meclisi'nin Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed, Washington Enstitüsü forumunda konuştu. Amerika'da üst düzey görüşmelerde bulunduklarını ifade eden Ahmed, yetkililerin ABD'nin Rojava'da kalacağını ve Afganistan'daki gibi bir durumun ortaya çıkmayacağını söylediklerini kaydetti.

Üç yıl öncesinde dönelim…

ABD gitmesin diye taş atanlar

20 Ekim 2018… Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Amerikan askerleri bölgeden ayrılmaya başladı. Kamışlı'dan çekilen ABD askerlerinin bulunduğu zırhlıların görüntüleri yayınlandı. ABD birliklerinin çekilmesini protesto eden terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, ABD konvoyunun önünü keserek pankart açtı. Bir diğer terörist grup ise bölgeden ayrılan zırhlılara taş fırlattı.

Tarih 21 Aralık 2018… ABD'nin bölgeden çekilmemesi için eylem yapan PKK/YPG'liler, Ayn el-Arab'da (Kobani) yürüyüş yaptı. O günlerde… Terör örgütünün siyasi ayağı PYD'nin eş Başkanı PYD Eş Başkanı Hevi Mustafa, Washington Post Gazetesi'nde, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna karşı şu yazıyı kaleme almıştı: “Afrin'de uçuşa yasak bölge uygulanmalı. Ancak Washington acele etmeli. Zaman daralıyor!”

Tarih 23 Aralık 2018… PKK terör örgütünün önemli isimlerinden Murat Karayılan, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararını gözden geçirmesini istedi.

Bir kez daha soralım…

Mesele ‘Kürt sorunu' mu?

Meclis'te yapılacak görüşmeler mi?

Kurulacak komisyonlar mı? Ya da çıkarılacak yasalar mı?

PKK adres gösterdi

Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportaj verdiği belgesel yayınlandı. Kılıçdaroğlu, “… Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı (Öcalan) ile muhatap kıldı. Mesela, İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz” dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına HDP EŞ Genel Başkanı Sezai Temelli, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi: “Unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır.”

Ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Temelli'nin kendi kişisel görüşleri açıklaması yaptı.

Ancak…

HDP Tutum Belgesi'nin açıklandığı 27 Eylül'den bir gün sonra çarpıcı bir açıklama geldi.

Tarih 28 Eylül 2021…

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Devlet ile Abdullah Öcalan arasında 2009 yılında başlayan ve 2015 yılına kadar yapılan müzakereye dikkat çeken Taşçıer şöyle konuştu: “Bizim muhatabımız bellidir, fakat Türkiye tarafından bu sorunun muhatabı belli değildir. Bu sorunun muhatabı Abdullah Öcalan'dır. Bu durumu kriminalize etmeye gerek yok, tartışmaya gerek yok. Çünkü 2015 yılına kadar devlet İmralı'da masa kurdu. Oraya birçok insan gitti. Sorunun bir diğer muhatabı ise Meclis'tir. Çünkü tüm yasal ve anayasal düzenlemeler burada yapılacak. Kiminle görüşülsün ya da görüşülmesin, bu sorunun çözümü için yine Meclis'e gelinecek. Öcalan da Meclis'i işaret ediyor. Bu konular ayrıştırılmayacak konulardır.”

Bitmedi…

HDP'li İmam Taşçıer'in açıklamalarının ardından PKK terör örgütünün Avrupa'da yayın yapan Yeni Özgür Politika gazetesinde dikkat çeken bir yazı yayımlandı. PKK'lı Zozan Sima, “Hâlâ bir muhatap aranıyor” başlıklı yazısında, CHP'yi sert ifadelerle eleştirdi: “…Savaş tezkerelerine onay vermiş, Kürtlere dönük her türlü soykırımı onaylamış, Kürtlüğün inkar ve imhasına dayalı cumhuriyetin kurucusu CHP'nin, dil ucuyla Kürt sorununu çözme iddiasını dile getirmesi, ‘Çözüm yeri parlamentodur' sözünü ‘Kürt tarafında muhatap kimdir' biçiminde manipüle edenler konuyu yanlış biçimde tartışmaktadırlar.”

Yeni Özgür Politika'da yayımlanan bu yazı HDP'ye yönelik bir mesaj!

Çünkü… 22 Eylül'de de Öcalan'ın avukatları da yazılı bir açıklama yaptı ve muhatabın İmralı olduğunu kaydetti!

Gelinen noktada mesele ‘Kürt sorunu' mu? PKK-YPG muhatap olarak ABD-İngiltere'yi alıyor! Ya siz?