Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Röportajı yarıda kesen bakan kim?

Skai TV'de çalışan Yunanlı gazeteci Eleni Varvitsiotis, Aralık 2012'de, 10 günlüğüne Arjantin'e gider. Çünkü… 2001 ekonomik krizi ve onun ülkesindeki durumla benzerlikleri hakkında bir belgesel çekmek istemektedir. Eski başkan Fernando de la Rua, eski bakan Domingo Cavallo ve Merkez Bankası eski Başkanı Mario Blejer gazeteciyle röportaj yapmaz. Sorularını kabul eden tek hükümet yetkilisi Arjantin Ekonomi Bakanı Hernan Lorenzino olur. Gazeteci Eleni Varvitsiotis neden röportaj yaptıklarını şu cümlelerle anlatır: “2001'de Arjantin'de yaşananlarla pek çok benzerliği olan Yunanistan'daki kriz nedeniyle kendisiyle temasa geçtik. Ve bizim için Arjantin ekonomisinin şu anki durumu, aynı yolu izleyip izlememek bizim için önemli.”

Röportaj başlar…

Gazeteci Eleni Varvitsiotis,”Size bugünlerde çok karmaşık görünen çok basit bir sorum var: Şu anda Arjantin enflasyonu ne kadar?” diye sorar. Ekonomi Bakanı Hernan Lorenzino, “Resmi istatistikler her ay enflasyonu gösteriyor ve bu mümkün olan tek enflasyon” der. Gazeteci, “Ama ne kadar?” diye ısrar eder. Giderek daha da rahatsız olan Lorenzino, “Son 12 aydaki kümülatif enflasyonun yüzde 10.2 olduğunu düşünüyorum; ondalık bir farkla eksik olabilirim” yanıtını verir. Gazeteci daha sonra IMF'nin Arjantin'e yanlış istatistikler çıkardığı için yaptırım uygulayacağı konusunda uyardığını kaydetti. “Bunun hakkında ne yapacaksınız?” diye sorar. Lorenzino, “Bilmiyorum, bilmiyorum. Kamerayı biraz kapatabilir miyiz? Gitmek istiyorum” der.

Bitmedi…

Karşılaşmanın geri kalanı ses kaydına alınır. Lorenzino'nun gazeteciye, “Arjantin'deki enflasyon istatistiklerinden bahsetmek karmaşıktır. … Bunu son söylediğimle bırakıp devam etmemeyi tercih ederim.” Bakan Lorenzino daha sonra ayrıldı ve bir yardımcının gazeteciye: “Arjantin medyasıyla bile enflasyon hakkında asla konuşmuyoruz” dediği duyuldu. Yunan gazetecinin, bakan yardımcısına verdiği yanıt şöyle oldu: “Ancak halk fiyat artışları artık ekonominin ana konusu diye protesto ediyor. Sokakta herkes yüksek enflasyon olduğunu söylüyor. Bunu sormamam mümkün değil. Olmazsa işimi yapmıyorum.”

Enflasyon rakamıyla oynamak!

Tarih 25 Nisan 2013… Associated Press'in Arjantin'den geçtiği haberi okuyalım:

… Yunan muhabirin Arjantin'in gerçek enflasyon oranını açıklamak için tekrarlanan taleplerinden rahatsız olan Ekonomi Bakanı Hernan Lorenzino, konunun araştırılıp bir yardımcıya anlatılamayacak kadar “karmaşık” olduğunu söyleyerek röportajı yarıda kesti.

… Röportajın videosu ortaya çıktı ve kısa sürede Arjantin sosyal ağlarının gündemi haline geldi. Twitter'da (hash) mequieroir ((hash) iwanttoleave) hashtag'i sürekli olarak retweet edildi ve gözle görülür şekilde rahatsız olan bakanın videosu, hükümete muhalif Arjantin televizyon haber kanallarında tekrar tekrar oynatıldı. Hatta biri, Peronist Marşı ile karıştırdı ve müzik videosunu YouTube'da yayınladı. Lorenzino, kendi aleyhine olan karanlık Arjantin mizahına tepki vermedi. Basın ofisi Associated Press'e bakanlığın tepki vermediğini ve Twitter hesabının sessiz olduğunu söyledi.

… Özel ekonomi analistleri, Arjantin'in tüketici fiyatlarının 2012'de yaklaşık yüzde 26 arttığını ve bu artışın, doğruluğu IMF tarafından reddedilen hükümetin enflasyon endeksi tarafından yayınlanan yüzde 10.8'in iki katından fazla olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu daha da güçlendi

Yunanistan ve Arjantin'de ekonomik verilerle oynandığı ortaya çıktı. Bir gazeteci de bunun röportajını yapmak istedi bakan kameraları kapattırdı ve röportajı yarım bıraktı. Ancak… Siz, TÜİK'e ana muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu alsanız da almasanız da pazara çıkan vatandaş canının yandığını hissediyor! Siz, kapılara sürgü de taksanız gerçek doğalgaz, elektrik, su faturalarında… Dün yaşananlar bir gerçeği ortaya çıkardı: İktidar savunmada! Ne yapacağını bilmiyor… Cumhurbaşkanı adayı olmaya çok yakın Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu ziyaret ettiğinde (15 Ekim 2021), TOBB'la görüştüğünde sorun yaşanmadı. Doğalı da bu değil mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “mekan basar gibi” cümlesini kurması ya da terör örgütlerinin adını vererek Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretini anlatmaya çalışması ‘savunmanın' hangi boyutta olduğunu gösteriyor.

SONUÇ: TÜİK'te Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılanlar ana muhalefet liderini daha da güçlendirdi. Ne yazık ki… Devlete güven konusunda bir eşik daha aşılmış oldu. Karl Marx şu tespiti yaptı: “… İnsanlık kendi önüne, ancak çözüme bağlayabileceği sorunları koyar; çünkü yakından bakıldığında her zaman görülecektir ki, sorunun kendisi ancak onu çözüme bağlayacak olan maddi koşulların mevcut olduğu ya da oluşmakta olduğu yerde ortaya çıkar. “(Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, s. 24)” Sorunun kendisinin çözüleceği maddi koşulların yakın zamanda oluşacağı artık daha da netleşti!