Savcı, FETÖ’cü generale NEDEN takipsizlik verdi? 

“Bu adamı kim korudu”… Soruyu 4 Şubat günü manşetinde ilk soran Yenişafak Gazetesi'ydi…Sonrasında… SÖZCÜ'de bu köşede okudunuz ve 5 Şubat'ta “15 Temmuz'a direnen subaylar emekli edildi, FETÖ'cü general oldu” başlıklı yazımda rakamlarla olayı anlattım… Yine 5 Şubat günü Yenişafak “Daha kaç Atasoy var” manşetiyle çıktı… Hürriyet Gazetesi de “Radardan nasıl kaçtı” sorusuna yanıt aradı 5 Şubat günü… 6 Şubat'ta da SÖZCÜ'deki yazımı şu soruyla bitirdim: “Tuğgeneralliğe hatta Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na kadar terfi ettirilen o FETÖ'cüyü son ana kadar kimin koruyup kolladığı açıklık kazandı mı? Salı günü yazacağım…” 2020 Yüksek Askeri Şurası'nda (YAŞ) tuğgeneral olan Serdar Atasoy olayında iki soru da doğru: Kim korudu, radardan nasıl kaçtı…

Dün, SÖZCÜ'de Asuman Aranca'nın özel haberini okudunuz, bunu biraz daha açmak gerekiyor.

Şimdi iki yıl öncesine gidelim…

2020 YAŞ'ında Kara Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı yapılan ve itirafçı olan… “Teğmenlik rütbemi Fetullah Gülen taktı, ben de onun elini öptüm” itirafını yapan Atasoy'a FETÖ soruşturmasında nasıl ve neden takipsizlik verildi?

Tarih 1 Nisan 2019…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Serdar Atasoy'la ilgili şu tespitleri yapmış ve kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş:

“… Şüphelinin yurt dışı görevinin sonlandırılmasına müteakip Türkiye'ye geri döndüğü, hakkında adli işlemler yapılmasının önüne geçmeyi gerektirici herhangi bir durumunun bulunmadığı… Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı… Şüphelinin halen bağlı bulunduğu askeri birlikte görevine devam ettiği… Kurum açısından risk teşkil eden bir durumunun tespit edilmediği… 22 Eylül 2007'de, Kars ilinde ‘mahrem imamla' telefon görüşmesi, kamu davası açmaya yeterli delil ve emare olarak değerlendirilmemiştir… ”

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ

Ancak… İtirafçı Serdar Atasoy'la ilgili ‘kovuşturmaya yer olmadığına' karar veren savcılık, soruşturmanın ‘neden' başladığını anlatırken aldığı kararla çelişkiye düşmüş. Neden mi? Okuyalım:

“… Bangladeş Dakka Askeri Ataşeliği'nde Askeri Ataşe olarak yurt dışı görevde bulunan yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheli hakkında… Darbe girişimine ilişkin şüphelinin de içinde yer aldığı Sinan Sürer tarafından kurulmuş ‘Ataşeler' isimli Whatsapp grubunda darbe gecesi yapılan paylaşımlarda şüpheli Serdar Atasoy'un önce ‘emredersiniz komutanım' şeklinde ordunun yönetime el koyduğu bilgisinin muhataplara iletilmesi yönündeki gayrı resmi emre karşılık verdiği… Daha sonra Dakka büyükelçisi izinde olduğundan ikinci katibe bilgi verildiği yönünde aynı grupta ilerleyen aşamada paylaşımda bulunduğundan hakkında soruşturma işlemlerine başlanıldığı anlaşılmıştır…”

Yani… Serdar Atasoy, darbeci komutanından gelen emri uygulamaya hemen geçmiş hatta büyükelçiliğe bilgi verdiğini de Whatsapp grubunda paylaşmış…

Yani… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı, Atasoy'un darbe girişiminin içinde olduğundan dolayı soruşturma açıldığını yazmış…

SORU ŞU: Peki nasıl oldu da kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi? Savcılığın kararına göre… Genelkurmay'dan veya diğer kurumlardan Atasoy'la ilgili bir delil gönderilmedi? Neden

Bitmedi…

Kurumlarda bilgi yok!

1988'de, İzmir Atatürk Lisesi'nde örgüte katıldığını anlatan Serdar Atasoy, 1991'de Harp Okulu'nu kazanıyor… 1995'te mezun oluyor ve Siirt, Lüleburgaz, Kars, Kuzey Kıbrıs, Dakka Ateşeliği'nde görevlerde bulunuyor… (Bu arada 2003-2005 arasında Kara Harp Akademileri sınavını kazanıyor ve eğitim görüyor. 2008 yılında Harp Akademilerinde bulunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne Plan Subayı olarak atanıyor.) 2016'da kısa Süre Ankara'da Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı'nda bekliyor. Buradan 3. Ordu Komutanlığı Erzincan iline tayini çıkıyor. 2017 Ağustos atamaları ile 2. Ordu Komutanlığı Malatya iline Harekat Başkanı olarak atanıyor. 2020 yılı Askeri Şura kararları ile tuğgeneralliğe terfi ediyor. Ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başlıyor. 2 Kasım 2020 yılında emekli oluyor…

Yani… Serdar Atasoy 22 yıl boyunca önemli görevlerde bulunmuş… Ancak… Sadece… 2007'de… Kars'ta bulunan 14. Mekanize Piyade Tugayı'na Mekanize Piyade Bölük Komutanı görevindeyken FETÖ'nün ‘mahrem imamıyla' sabit hattan görüştüğü tespit edilebiliyor! İfadesinden de anlıyoruz ki 1998'de ‘ankesör' görüşmelerine başlamış!

SORU ŞU: Neden görev yaptığı tüm iller tespit edilip buralardan sabit hat aranması olup olmadığına bakılmadı? Ya da… Ülke genelinde, 2017'de kurulan ve sabit hat havuz (ankesör, büfe vs…) verilerini içeren Emniyet Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı havuzundan neden faydalanılmadı? Savcılık neden bu konunun üzerine gitmedi?

Devam edeceğim…