Sözcü İbrahim Kalın Sözcü Wayne Marotto

9 Mart'ta yazıma şu başlığı atmıştım:

“İbrahim Kalın'ın temsil ettiği çizgi…”

Ve şu tespitleri yapmıştım:

“Aklıma gelen ilk soru: Beştepe civarında, Amerika, Rusya gibi esas konularda iki çizgi mücadelesi mi var? Neden mi? Çünkü, Biden'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından, iktidarın Beyaz Saray'la görüşmek için uğraş verdiğini herkes ayan beyan görüyor! Örneğin… Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın dün (8 Mart) Bloomberg'e verdiği röportaja bakın. Okuyalım: … (Biden'ın birçok iç politika konularıyla meşgul olduğunu iyi biliyorum. Biz meslektaşlarımızla temaslarımızı kurduk ve iyi bir başlangıç yaptık, muhakkak iki başkan da görüşeceklerdir… ABD ile ilişkimiz, birbirimizi karşılıklı olarak güçlendirebileceğimiz ve ortak sorunları veya endişeleri birlikte ele alabileceğimiz çok yapıcı bir şekilde işleyebilir.) Kalın ve onun gibi düşünenler, Amerika'yla konuları yapıcı bir diyalog yoluyla çok şeffaf ve samimi olarak konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz düşüncesinde…”

Bu yazımın ardından iktidara yakın bazı kalemler bana yönelik ‘ultra ulusalcı yazar' eleştirisi yapmıştı! Zamanın kimi doğruladığı ortada. Nasıl mı?

“ABD'den beklentilerimiz var”

Dün… 12 Mayıs 2021… Sözcü İbrahim Kalın, Hürriyet Gazetesi'ne röportaj verdi. Anlaşılan, 14 Haziran'da Brüksel'de gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesinde iç ve dış kamuoyuna yönelik hazırlıklar hızlandı. Kalın'ın sözleri “Beştepe'den 5 mesaj” diye duyuruldu gazetede: “ABD'ye F-35 teklifimizi yeniliyoruz. S-400 konusunu müzakere yoluyla çözebiliriz. NATO Zirvesi'nde Biden'la görüşme için hazırlık yapıyoruz. Libya'da anlaşmalara bağlıyız. Dünya İsrail zulmüne ‘dur' demeli. Suriye'de Esad'la görüşme söz konusu değil. Avrupa Birliği konusunda top tamamen onların sahasında…” Ve Kalın'ın kritik cümleleri: “Özellikle PYD ve FETÖ konusunda ABD'den beklentilerimiz var… (F-35) İki müttefik ve stratejik ortaksak, müzakere yoluyla çözebiliriz. Şartlar uygun olursa, S-400'lerin yanında Patriotları da alabiliriz.”

SORU ŞU: ABD, FETÖ ve PKK/YPG konusunda yıllardır beklentileri karşıladı mı? Tam tersi bir durum yok mu? İki örgütü de büyüten… Örgütün liderini Türkiye'ye vermeyen… YPG'ye silah dolu TIR'ları göndermeye devam eden kim?

“PKK/YPG istikrar demek”

Daha yeni…

24 Nisan'da iktidarı değil bir devleti ‘soykırımcı' ilan eden ‘müttefik', İsrail'in Filistin'e yaptığı ‘soykırıma' ses çıkarmayan ‘müttefik', 14 Haziran'da nasıl bir değişime uğrayacak ve ‘kapı aralayacak'! Örneğin… Türkiye'nin tezlerinin doğru olduğunu ilan mı edecek? Suriye'de terör örgütüne verdikleri desteği çekecekler, hatta liderlerini bize mi verecek? Fetullah Gülen'i Pensilvanya'dan mı çıkaracaklar? Bunlar olmayacak! İktidar yine ve yeniden NATO Zirvesi'ne kadar mesajlarını vermeye devam edecek. Tam bu cümleleri kaleme alırken bir röportaj önüme düştü. Dün gece, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Suudi Al Hadath TV'ye konuşan ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto şu cümleleri kurdu: “Koalisyon tarafından desteklenen SDF (PKK/YPG), Peşmerge, bölgenin istikrarı ve güvenliği için gereklidir.”

Albay Marotto çok net değil mi? Ki… Bu netliğini 7 Mart günü de şu cümleleriyle anlatmıştı ABD'li Sözcü: “Kuzeydoğu Suriye'deki IŞİD hücrelerine bir darbe daha. SDF, IŞİD tehdidini caydırmak ve koalisyonun bölgede, barış ve istikrar çabalarını desteklemek için güvenlik operasyonlarına devam ediyor. Birlikte kalıcı olmaya kararlıyız.” Ve bu paylaşımın altında da bir fotoğraf vardı: YPG yani PKK bayraklı askeri kamuflaj giymiş SDF üyeleri!

SORU ŞU: İki sözcü… Birisi İbrahim Kalın… ABD'yle kapı aralamaya çalışan iktidarın önemli bir ismi! Diğeri Wayne Marotto… Türkiye'yi değil PKK/YPG'yi ‘müttefik' gören ABD'li albay. Net olan da Marotto. Çünkü, Türkiye'yi dost değil düşman görüyorlar.