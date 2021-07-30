“Tilki”nin ortağı Faruk Bayındır

Türkiye'ye gelip teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen ByLock'un lisans sahibi David Keynes (Alparslan Demir) ifadesinde, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ByLock'un tamamen FETÖ için hazırlanmış bir program olduğu kanaatine vardığını ifade etti. İki gündür vaktimin çoğunu “Keynes/ByLock” iddianamesini okuyarak geçirdim… Bir isim ön plana çıktı! Anlatayım:

İddianame 35 sayfa…

13 yerde ismi geçiyor…

“Tilki”nin ortağı…

MHP'ye kurulan ‘seks kaseti' komplosunun merkezinde olan, TARKİM Havacılık'ın bir dönem sahibi Faruk Bayındır'dan bahsediyorum!

Şimdi 10 yıl öncesine gidelim…

Kaset komplosunun mimarı

Tarih 27 Nisan 2011… MHP'ye yönelik seks kasetleri “farklıulkuculer.com” adlı internet sitesinde yayınlanmaya başladı. 10 yönetici üzerinden MHP'ye operasyon çekildi.

Tarih 18 Mayıs 2011… MHP yönetimi, “kaset skandalı”nın arkasında olduğunu tespit ettiği Faruk Bayındır'la ilgili belgeleri, konuyla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na iletti. Savcılığa iletilen dosyada, Bayındır'ın, MHP yönetici ve adaylarının kadınlarla özel ilişkilerini yayımlayan “farklıulkuculer.com” internet sitesinin “domain (sunucu)” ücretini ödediğine dair kredi kartı ekstreleri ve mail yazışmaları yer aldı. MHP yetkililerinin verdiği bilgiye göre Bayındır, söz konusu siteye Aralık 2010'dan başlayarak 15 ayrı ödeme yaptı. Ödemeler, Mehmet Yılmaz adlı kişi adına yapılırken MHP yöneticileri bu ismin “sahte olup olmadığını” bilmediklerini ifade etti. Bayındır adına açılan internet sitesinin, görüntüleri ABD'den servis ettiğinin anlatıldığı dosyada, bu kişi ile ABD'de görüntüleri servis edenler arasındaki yazışmalara ve telefon numaralarına da yer verildi.

Bayındır'ın, ABD'den yayın yapan “farklıulkuculer.com”u hazırlayan gruba gönderdiği bir mailde, “Parayı ödedik, niçin siteyi açmıyorsunuz” diye sitem ettiği de dosyada yer aldı…

Fetullahçılar'ın, CHP lideri Deniz Baykal'dan sonra uygulamaya koyduğu ikinci kaset olayının kilit ismi Faruk Bayındır'dı… 2011'den sonra elini kolunu sallayarak Türkiye'de dolaşan Bayındır, 2016'da ABD'ye firar etti.

Yalçın Ayaslı anlatmalı

Soner Yalçın, 23 Haziran 2021'de, SÖZCÜ'deki köşesinde Faruk Bayındır'ı yazdı: “… Medya adını 2008 yılında duydu. Tarımsal ilaçlama faaliyetleri vermek amacıyla 1994'te Adana'da kurulan Tarkim Havacılık, 2008'de Orhan Air ve Borajet şirketleri yoluyla, havacılık sektörüne hızlı giriş yaptı. Cem Uzan'ın sahibi olduğu Rumeli Havacılık'ı TMSF'den satın aldı. 17 adet jet uçağıyla Türkiye'nin en büyük özel jet filosuna sahip oldu. Milyonlarca dolarlık bu paranın kaynağı neydi? Ortaklarından biri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün avukatlarından olan ve polis okullarında ders veren Halil İbrahim Koca idi. Ortaklardan diğeri, ABD'de yaşayan ve Amerika-Türk Koalisyonu'nun başkanı Yalçın Ayaslı idi. Üçüncü ortağı ise, Çalık Holding yönetim kurulu başkanı Ahmet Çalık'ın eniştesi Abdülkadir Taçyıldız idi.”

Bu kadar bilgiye yeni ek bilgiler önceki gün geldi! ByLock'un lisans sahibi David Keynes'le ilgili hazırlanan 35 sayfalık iddianameden okuyalım:

“… 26 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ın makamında otururken sekreteri Büşra Arık arayarak ByLock ile ilgili adı basında geçen David Keynes isimli şahsın görüşmek istediğini söyledi. Saat 15.30 sıralarında telefon bağlantısı yapıldı. İsminin David Keynes olduğunu belirten şahıs Amerika'dan aradığını ve birtakım bilgiler vermek istediğini söylemesi üzerine gerçek kimlik bilgileri soruldu. Alparslan Demir, (Eyüp Lisesi mezunuyum, İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldum. ByLock denilen programı Atalay Candelen isimli arkadaşım yazdı. Kendisi Porlant State Üniversitesi Bilgisayar Bölümü'nden mezun, bilgisayar mühendisidir ve Faruk Bayındır'ın ortağıdır. Bana, ByLock isimli programı Apple Store'a yükleyelim, dedi ve benim kredi kartı bilgilerimi aldı. Benim bilgilerimle bu program Apple Store'a yüklendi. Ben bu konuyla ilgili birkaç kez Türk yetkili makamlarına bilgi vermek istedim ancak muhatap bulamadım.”

Atalay Candelen yani “Tilki” kimin ortağı? MHP kasetlerinin merkezindeki firari Faruk Bayındır'ın! Bayındır daha önce kimlerle ortak: İngiltere'ye kaçan avukat Halil İbrahim Koca (Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe kumpasında önemli rolü var), Abdülkadir Taçyıldız ve Yalçın Ayaslı…

Peki… Atatürkçü kimliğiyle tanınan Yalçın Ayaslı neden konuşmuyor? Neden Faruk Bayındır'ı anlatmıyor? Merak ediyorum: Ayaslı, Faruk Bayındır ve Halil İbrahim Koca'yla nasıl tanıştı? Kim tanıştırdı? Avukatlarından değil kendisinden öğrenmek istiyorum!

NOT: Yarın, David Keynes soruşturmasında da kilit isim olduğu ortaya çıkan Faruk Bayındır'la ilgili 35 sayfalık iddianamede neler yazıldığını anlatacağım.