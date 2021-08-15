Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

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4 Büyükler gazetecileri böyle cezalandırdı: TSYD Kupası’nda yokuz

FELAKETLER yakamızı bir bıraksa da şöyle gerile gerile maçları izlesek diyeceğim ama bir yandan ormanlarımız kül oldu, diğer yandan mahallelerimizi sel bastı, pandemi hayatımızı değiştirmişken bunca felaket sonrası mal neyse de can kayıplarımız oldu. Bu durumda ne kadar keyif alırsak tabii… Madem yeni sezon başlıyor biraz sizi eskilere götüreyim istedim.

SEZON AÇILIŞI KARNAVALI

GELENEKLERİMİZDEN git gide uzaklaşıyoruz. Yaşları müsait olanlar bilir. Eskiden sezon açılışları olurdu. Hele sezonu şampiyon bitirdiyseniz statlar gelin gibi süslenir, kurbanlar kesilir, yeni transferler tanıtılır, sezon içinde alınan kupalar sergilenir, konserler verilir ve taraftar yeni sezon tezahürat provalarını yapardı. Tabii ki bir de Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası olayı var ki evlere şenlik… Aziz Yıldırım, Mustafa Denizli, Fatih Terim, Özhan Canaydın el birliğiyle tarihe gömdüler.

KULÜPLER ŞİRKETLEŞTİ…

GLOBALLEŞEN dünya dediler, kulüpleri şirketleştirdiler ama ülke ekonomisine bir canlılık getiremediler. Emekli yıldızları ülkemize getirip göz boyadılar, taraftarlardan bir imzayı, fotoğraf çektirmeyi esirgediler. Ah bu kulüpler yok mu? Şimdi ‘abartıyorsun' diyenler olacaktır. Biz, o imza posterlerini artık veremiyoruz çünkü kulüpler izin vermiyor. Tamam, çuvaldızı kendimize batıralım. Medyanın da suçu vardır elbet…

GAZETECİNİN İŞİ ELEŞTİRMEK

TSYD, Türkiye'nin en önemli basın kuruluşlarından birisidir. Bakanlar Kurulu kararıyla adının önüne Türkiye ibaresini almıştır. Spor muhabiri, yazarı, foto muhabiri, televizyoncusu, internet yazarları, kameramanı ile güçlü bir meslek kuruluşudur. Türkiye çapında 1700 üyesi, 11 şubesi ve 81 il temsilciliği bulunmaktadır. Spor müsabakalarında akreditasyonu yapan tek kuruluştur. Gazetecilerin işlerini yapabilmesi için her türlü organizasyon ve girişimi yapar. Stadyumlardaki basın tribünlerinin kontrolü TSYD'dedir. Dernek, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve federasyonlar ile tam bir uyum içinde çalışmaktadır. Aynı zamanda AİPS'in (Uluslararası Spor Basını Birliği) Türkiye'deki temsilcisidir. Doğal olarak işi eleştirmek olan spor gazetecilerinin çatı örgütüdür. Gelin görün ki büyük kulüpler sezon başı hazır olmadan büyük maça çıkıp eleştirilmekten korktukları için bu büyük organizasyondan çekildi.

ÇIKIN OYNAYIN, İZLEYELİM

İNSANIN en kötü hikayesini en sevdikleri yazarmış. Yahu biz sizleri seviyoruz. Çıkın, oynayın, biz gazetecilere yeteneklerinizi, yapabileceklerinizi gösterin. Biz de sizi izleyen-izlemeyen ya da imkânı olmadığı için izleyemeyenlerin gözü kulağı olalım. Düşünsenize daha sezon başında bu heyecanı izlemek isteyenler büyük bir ekonomi yaratmıyor muydu? TSYD Ankara Şubesi'nin başını çektiği birkaç temsilcilik hâlâ turnuva düzenliyor ama hiçbiri 4 büyükler kadar etkili olmuyor. Nedeni belli değil mi?

REYTİNGLER PATLAR

KULÜPLER para arıyorlar ya alın size fırsat. Katılın TSYD Kupası'na parayı kapın. Başkan Oğuz Tongsir bana kızmasın derneğin eski yöneticisi olarak bu çağrıyı yapıyorum. Turnuvaya Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor katılsa iyi olmaz mı? Unutmayın 5 yılda 3 kez kazanana ‘Çalenç kupası' da var(!). Galatasaray ve Fenerbahçe 12'şer kez kazanmış hem ilk kazanan rakibinin bir adım önüne geçecek. Hem yıldız kazanın hem de para… Pandemi öncesi Avrupa'da köy takımları ile yaptığınız maçlardan daha değerli olacaktır.