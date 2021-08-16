Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altay ve Mesut yetti

BÜYÜK takımlar için ya kapanan rakibin kilidini açmak ya da özgüvenli bir rakibi avlamak vardır. Zaten yıldız oyuncular biraz evvel bahsettiğim maçlarda bir anda sahneye çıkar ve 3 puan için görevini yerine getirir. Geçen sezon eleştirdik, ununu sermiş hatta eleğini asmış dedik ama Fenerbahçe'nin Mesut'u var. Pozisyonu sezdi, deparını attı, topu ağlara gönderdi. Yıldız oyuncular takımın bir parçası olduğu kadar sonuca gitmekte en önemli unsurdur. Pelkas yoksa İrfan Can yok mu? Gole de katkısı var. Maçların kahramanı gol atan olur ama kimse kusura bakmasın kalesinde devleşen bir Altay, Fenerbahçe'nin yıkılmaz duvarı oldu.

PEREİRA'NIN taktik anlayışı, prensipleri Fenerbahçe'nin bu sezon bize göze güzel gelen, ofansif oynayan, kırılgan olmayan bir Fenerbahçe izleteceği yönünde bir izlenim verdi. Tisserand, Szalai ve Novak üçlüsü birlikte oynayarak kendisini daha da geliştirecektir. Altay kalede adeta devleşti. Kritik pozisyonlarda kaleyi kapattı.

FENERBAHÇE başarısız geçen bir sezonun ardından hayli zorlanacak gibiydi Adana Demirspor karşısında. En azından Balotelli, Belhanda gibi yıldızlar Fener'i zorlayacaktı, bu sürpriz olmadı.

ADANA gibi şehir takımlarının bu lige renk katacağı dün bir kez daha ortaya çıktı. Nefis bir ilk yarı izlettiler bize. Karşılıklı ataklar, istek ve arzu bizlere güzel futbol izletti. Top bir o kalede bir bu kalede ve birer top direklerde patladı. Altay çıkardı ama futbol sonuç oyunu.

HAKEM Ali Şansalan maçın genelini iyi idare etse de maçın sonucuna etki edemedi diyemem. Osayi'nin Castro'ya müdahalesine penaltı verebilirdi, VAR uyarmadı. İkinci pozisyonda Nazım futbol kurallarına uygun olarak topa müdahalede bulundu ama Akintola kendini yere attı. Pozisyon temizdi.