Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

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Hızlı ve öfkeli

GALATASARAY kazandı ama adeta ‘öldü öldü dirildi' desek yeridir. Fatih Terim kenarda, taraftarlar tribünde, televizyon başında izleyenler, “Berabere bitecek galiba” diye maç sonunu bekledi. Gol atıp rakibe bu kadar pozisyon vermek şampiyon olmayı hedefleyen bir takımın oyun planı olamaz. Peki bu başlık ne?

KARŞILAŞMANIN ilk çeyreğinde Galatasaray'ı izleyen kim olursa olsun bu maçın farklı biteceğini düşünebilir. Ev sahibi takım önde basıyor, rakibi hataya sürüklüyor, el kadar taraftar baskı oluşturmaya çalışıyor. Ancak her şey gole kadar tabii ki (!) Devamında ne oluyor dersiniz? Galibiyeti korumaya çalışan bir Galatasaray……

FATİH Hoca ne yapsın? Luyindama beklentileri karşılamıyor, Marcao cezalı… Mecburen Alpaslan-Nelsson'a mahkûm kaldı. Yedlin hayal kırıklığı, Van Aanholt eleştiriliyor. Oyunu geriden kuracak kimse yok. İşin kolayı belli baskı kur, misafir takımı hataya sürükle ve golü at. Hatta bu skorun üzerine yat. Taylan-Cicaldau-Morutan üçlüsü baskı yapsın Mohamed gol atsın.

KİMSE kusura bakmasın ama Galatasaray gibi bir takımın direkt oynayan golcüsü kim belli değil. Mostafa tam bir golcü fakat taraftar mücadeleci Diagne'yi istiyor ama Halil de çok egoist öyle değil mi? Duran topları kullanacak isim belli değil. Yedek kulübesindeki Selçuk girse de tribünleri sevince boğsa… Hocam artık karar ver, golcün kim? İkinci yarı, “Ah bu gol kaçtı” diyeceğimiz pozisyon da yok.

SKUBİC kusura bakmasın ama Galatasaray'ın golü tertemiz. Taylan ikinci sarıdan atılmalıydı. Penaltı bekleyen Konyalı kardeşlerim, gerçekten ayıp (!)

HAKEM Arda Kardeşler, ne gördüyse çaldı, göremediğini VAR marifetiyle çaldı. HIZLI ve öfkeli Galatasaray taraftarına sesleniyorum. Aslan golü attı durdu peki siz neredesiniz? Biletler bu kadar ucuz ve gelmiyorsanız siz de durdunuz. Ben artık aşı olmayan bir çoğunluk olduğunu düşünmeye başladım. Nerede renklere olan bağlılığınız? Bu takımın size ihtiyacı var.