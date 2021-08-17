Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Stoper misin, sokak dövüşçüsü mü?

SEZONUN ilk maçında rahat bir galibiyet alacakken genç bir futbolcuya üstelik takım arkadaşına sokak serserisi gibi bir kafa iki yumruk sallayan bu takımda oynamamalı. Neymiş ‘sus' işareti yapmış. Ben Terim'in yerinde olsam onu uçağa dahi almam. Hakemin dün gece verdiği en doğru karar Marcao'ya kırmızı kart göstermesi oldu, o da ‘VAR' marifeti ile.

HAKEM Erkan Özdamar gelecek vaat eden bir hakem ama dünkü yönetimiyle bu imkansızlaştı. G.Saray maçlarında dikkatli olmasıyla tanınan Mete Kalkavan VAR'da olmasa ‘yandı gülüm keten helva'. Aynı zamanda ‘zumba' eğitmeni olan hakem unutmuş olabilir. Bayrak geç kaldırıldığı için Muslera'nın ayağı kırılmıştı Rize'de… Bariz ofsaytı ‘tereddüt etti' diye bayrak kaldırmayan yan hakeme bu ligde maç verilmez, suç da orta hakeme kalır. İlk penaltıyı dışarıda gibi gördüm. İkinci pozisyona penaltı çalmayan hakeme ise maç vermem, ofsayt bile zannetse. Hüsamettin'in kırmızısı ise tartışılmaz. Gözünün önünde Babel'in kaval kemiğine taban basıyorlar görmüyorsun.

G.SARAY'IN rakipleri işin kolayını bulmuş, baskıyı Luyindama'nın üzerinde yoğunlaştır ve hata yapmasını sağla. zaten Galatasaray'ın topu yarı alanından çıkarmak noktasında geçen sezondan bu yana ciddi problemleri var.

GOLE kadar vasatın üstüne çıkamadı sarı-kırmızılılar. Taylan öyle bir pas verdi ki Feghouli ‘mecburen' kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı (!) Dönen topu ise ‘şanslı' Diagne tamamladı.

GİRESUN, her ne kadar lige yeni çıksa da Galatasaray'ın zaaflarını iyi ezberlemiş. Gücü de bir yere kadar tabii. Gelelim kaleci Okan'a… Penaltı kurtardığı için sosyal medyada ezeli rakiplerin linçinden yırttı (!)

MARCAO'YU, Fatih Hoca kadro dışı bırakmazsa yönetim kurulu hemen bu oyuncuyu göndermeli. Hiç kimse genç bir futbolcunun abisi yaşındaki meslektaşı tarafından dövülmesini izlemek istemez. Fatih Hoca'nın olduğu yerde böyle şeyler olmazdı ama bir maç izleyelim dedik, o da keyfimizi kaçırdı.