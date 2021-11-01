Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

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Tünelin ucu

ŞAMPİYONLUĞUN son derece önemli olduğu gerçeğini göz önüne alırsak hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada galip gelmek önemsenmeli. Yeni takım kurmak gerçekten zor, geleceği inşa etmek de… Fatih Terim eleştiriliyor ama haklı değil mi?

EZELİ rakiplerinin kaybettiği haftada kazanmak her zaman zor olmuştur. Hele ki Gaziantep gibi kapanarak hata kollayan bir Anadolu ekibi varsa, galibiyet altın değerindedir. Attığın her gol seni hedefe götürür. Belki Galatasaray 3 puan kaybetti ama Beşiktaş karşılaşmasında Fatih Hoca, Cicaldau golünden sonra yardımcısı Selçuk İnan'a dönüp, “Tıpkı senin gibi attı” demişti. Bu hafta da Morutan, hani o Hagi'vari (!) golünü atarak adeta eski günlere götürdü bizi. Oyuna sonradan giren Feghouli'nin harika asisti sonrası Kerem'in attığı gole ne demeli? Kimse “Galatasaray kötü oynadı” diyemez.

GALATASARAY için 3 puandan daha önemli olan tek gerçek var ki ‘ÖZGÜVEN' kazanmak. Bu da kazanarak olur. Terim geleceğe yatırım yaptı. Kazanıp, kazanmayacağını sezon sonu göreceğiz. LİG uzun maraton olabilir. Başarı kriteri şampiyonluktur. Galatasaray taraftarının Fatih Terim'e teşekkür etmesi gerekiyor. Risk alıp genç, gelecek vaat eden futbolcularla yola devam ediyor. Diagne, Mostafa gibi isimler yedek. Gençlere yatırım yapan kazanır. Tünelin ucundaki ışık gözüküyor