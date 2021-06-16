2 milyarlık ihale davetle

Memlekette gündem ne olursa olsun, birçok yatırımcı kamu kuruluşu, yüksek tutarlı ihaleleri davet usulüyle yapmayı sürdürüyor. Hem de olanca hızla. Son birkaç haftadaki büyük ihaleleri bir arada görmek mümkün olsa, “açık usul” diye bir yasa maddesi yokmuş zannedebilirsiniz.

Okurken fark edeceğiniz gibi, bugün İSKİ'nin davetli ihalelerine ayıracağım yer daha fazla. Ama TCDD'nin, 7 Haziran'da, ondan kat kat fazla tutardaki bir ihaleyi bir defada yaptığını öğrenince önce onu paylaşmak istedim.

Adı: “Alayunt- Afyon- Konya Elektrifikasyon Sinyalizasyon Telekomünikasyon Yapım İşi”

Yaklaşık maliyet: 1.960.113.699,00 TL



En uygun teklifi vermiş görünen Yapı Merkezi'nin, Avrasya Tüneli ve (Limak ile de) Çanakkale Köprüsü gibi büyük projelerde olduğunu anımsatalım.

İSKİ ihalesinde çelişki

İSKİ'nin mayıs sonunda acil olduğu gerekçesiyle 21/b usulüyle yaptığı ihaleyi daha önce yazdım.

“Avrupa Bölgesi 6.Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı işi” adlı ihalenin yapılışından kısa süre sonra iptalini de buradan duyurdum.

Gerekçe neydi? İBB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, uygun teklifi veren şirketin indirimi yeterli bulunmamıştı.

Dönelim tekliflere ve indirime:

İhalenin yaklaşık maliyeti 304.758.870,88 TL'ydi.

Altı şirketin davet edildiği ihalede dört firma teklif vermişti.

GAP İnşaat adlı şirketin verdiği “en uygun teklif” de 297.712.000,00 TL'ydi.

★★★

İşte en uygun görünen teklifteki yüzde 3 indirim oranı, bu ihalenin iptal gerekçesi oldu. Ama resmen açıkça duyurulmadı. İBB yetkilisine sorduk ve verilen yanıtı duyurduk. Aynı günlerde benzer nitelikteki Asya bölgesi için yine 21/b usulüyle yapılan ihaleyi sorduğumda değerlendirmenin sürdüğü belirtilmişti.

Peki.

Şimdi o “Asya” ihalesine bakalım “Bakalım” desem de açık kaynaklardan bilgiye erişmenin mümkün olmadığını belirteyim. Oysa bir çok proje gibi bu da İSKİ'nin yatırım programlarında var. Ama nedense ihale baştan sona kapalı götürüldü. Ulaşabildiğim bilgileri (eksiği olabilir) paylaşıyorum.

Yine mayıs sonunda yine 21/b usulüyle yapılan bu ihalenin adı:

“Asya Bölgesi 9. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmur suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı”.

Yaklaşık maliyeti: 208 milyon TL,

Kaynaklarım, bu ihalede de dört firmanın teklif verdiğini, iki teklifin geçerli sayıldığını belirtti. Geçerli tekliflerden biri 204 milyon diğeri de 196 milyon TL. İhalenin 196 milyon teklif veren Hera İnşaat Ltd.'de kaldığı ihalenin onaylanarak sözleşmenin de imzalandığı bilgisini aldım.

Peki “sadece iki firmanın teklif verdiği bir ihalede rekabet sağlanmış mıdır, yaklaşık yüzde 6 indirim, kamu için iyi bir indirim midir” gibi sorular havada asılı duruyor.