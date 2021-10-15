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SADAT’ın konuları

Haberci-likte özet yapmak önem-lidir. Sunulan haberin yalın, okurlar tarafından kolay anlaşılabilir bir dil ve bütünlük içinde olması beklenir. Özetleme, özellikle karmaşık ve hacimli bir konuyu anlatabilmek için zorunlu hale gelir. Çünkü hiçbir medya mecrası, sınırsız bir yere sahip değildir.

Bununla birlikte kritik önem taşıyan ve geniş kamuoyu ilgi alanına giren öyle konular olabilir ki özetlemek yetmez. Toplumun geniş kesimlerinin ilgileneceği önemli bir konuda ortaya çıkan gelişmenin ne anlama geldiğini görebilmek için, ayrıntı sunmak daha iyi olabilir.

DÖNÜP DOLAŞIP GÜNDEMDE

Savunma ve güvenlik alanlarında özel hizmet faaliyetleriyle, Ticaret Sicili'nde kaydı bulunan bir anonim şirket olan SADAT, yıllardır bu kimliğin çok ötesine geçen fonksiyon iddialarıyla tartışılıyor. SADAT meselesi dönüyor dolaşıyor belli fasılalarla gündemimize giriyor. Bu defa da CHP'nin, ardı sıra İYİ Parti'nin açıklama yaptığı, “siyasi cinayetler”in ardından, organize suç örgütü lideri Sedat Peker de “ölüm listesi” iddiasıyla SADAT'tan söz etti

Yanısıra Odatv'de de SADAT kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi ile Gürcan Onat'a atfen 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Harp Okulu mülakatlarına çağrıldığına ilişkin haberler yer aldı.

SADAT'ın bu kadar kritik başlıklar altında gündemimize girmesi, ülkenin sadece bugününü değil, geleceğini de ilgilendiriyor. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, SADAT hakkında cevaplanması talebiyle TBMM Başkanlığı'na dört ayrıntılı soru yöneltti. (Yazının girişinde belirttiğim “özet”lenmese daha iyi olacak konu da bununla ilgili.)

İLGİSİ YOK

Önce sondan başlayalım. Milli Savunma Bakanı Akar, İzmir Milletvekili Bakan'a kısacık bir cevap gönderdi:

“Yazılı önergesinde cevaplandırılması istenilen konuların Bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır. Arz ederim.”

Peki neydi Milli Savunma Bakanlığı ile hiçbir ilişkisi bulunmayan konular ve sorular? Buyrun:

-Türk Silahlı Kuvvetleri, SADAT'tan askeri alanda ve/veya iç güvenlik alanında danışmanlık hizmeti almış mıdır? Aldıysa detayları nedir?

– Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ya da yurt dışında, SADAT'tan askeri alanda ve/veya iç güvenlik alanında eğitim hizmeti almış mıdır? Aldıysa detayları

nedir?

– Türk Silahlı Kuvvetleri SADAT'tan askeri alanda, iç güvenlik alanında ve/veya bakım onarım kapsamında donatım hizmeti almış mıdır? Aldıysa detayları nedir?

– Türk Silahlı Kuvvetleri, SADAT'tan herhangi bir hizmet ve/veya eğitim paketi almış mıdır? Aldıysa detayları nedir?

– Türk Silahlı Kuvvetleri, cephanelik sistemleri, mobil simülasyon sistemleri ya da poligon sistemleri SADAT tarafından geliştirilmiş/tasarlanmış birtakım ürünler almış mıdır? Aldıysa detayları nedir?

-Türk Silahlı Kuvvetleri, cephanelik sistemleri, mobil simülasyon sistemleri ya da poligon sistemleri SADAT tarafından geliştirilmiş/tasarlanmış birtakım ürünleri almış mıdır? Aldıysa detayları nedir?”

Bakan Akar bu sorulara “Hayır, Milli Savunma Bakanlığı, sorduğunuz bu hizmetlerin hiçbirini SADAT'tan almamıştır” cevabını da pekala verebilirdi. Onun yerine SADAT'ın adını anmaksızın, bu konuların bakanlıkla ilişkisinin bulunmadığı cevabı biraz ilginç olmuş hakikaten.

TÜGVA ve kamu kaynakları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı TÜGVA'ya ait (Türkiye Gençlik Vakfı) belgeler, yoğun biçimde tartışılmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla belgeli gazetecilik yapan Metin Cihan'a “içeriden” ulaştırılan belgeler, kapsamı ve hacmi nedeniyle gündem belirledi. Belgelerde TÜGVA'nın kamu kurumlarındaki kadrolaşma üzerindeki nüfuzundan, İBB kaynaklarının vakıf emrine nasıl amade edildiğine ilişkin sayısız bilgi ve iddia tartışmaya açılmış durumda.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, bu belgeler hakkında önce “sahte” açıklamasını yaptı. Ancak Eminoğlu, kısa süre sonra konuk olduğu ardından Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında, “sızdırılan” ifadesini kullanarak belgelerin varlığını kabul etmenin yanı sıra içinde doğru olanların da bulunduğunu ifade etti.

TÜGVALILAR MİLLET KÜTÜPHANESİ'NDE

Dahası, TÜGVA'da Van İl Temsilciliği'nde daha önce yöneticilik yapmış bir isim olan Tamer Özsoy, Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın sorularını yanıtlarken “Millet Kütüphanesi'nde çalışanların hepsi TÜGVA'lı, özellikle Adalet Bakanlığı'na yerleşiyorlar. Bunu kendim bire bir biliyorum. Tanıyorum oradakileri” dedi. Sadece Adalet Bakanlığı'nda kendisinin tanıdığı 100'ün üzerinde kişinin olduğunu ekledi.

TÜGVA'nın bekçi alımlarında da rol oynadığını söyleyen eski yönetici Özsoy, AKP yönetimindeki yerel yönetimlerin TÜGVA'ya bedelsiz bina tahsis ettiğini de anlattı.

TÜGVA belgeleri, devletin AKP döneminde nasıl yapılandırıldığına dair moda tabirle “büyük resmin”, önemli bir parçasını anlatıyor. “Büyük resmin” önemlice bir kısmına yaklaşık üç yıl önce bu köşede yer verdiğimizi de bu vesileyle hatırlatalım.

YEREL SEÇİMDEN ÖNCE

2019 yerel seçimleri öncesinde, İBB'de hazırlanmış “STK, Okul, Yurt Faaliyet Raporu 2018” başlıklı, kamuoyuna açıklanmamış rapordaki verileri kamuoyuna duyurmuştuk. Rapor, İBB kaynakları ile imkanlarının; önemli bölümü dinsel kimlikli olmak üzere, iktidara çok yakın bir çok vakıf ve derneğe verilen hizmetler ile bu hizmetlerin mali karşılıklarını belgeliyordu.

Dönemin İBB yönetimi ile iktidara yakın kesimler, rapora önce hemen “gerçekdışı” dedi. 2019 haziranındaki yerel seçimlerin ardından İBB'de değişen yönetim; çok tartışılan ve tazminat talepleriyle yargıya da intikal eden bu rapor hakkında müfettiş incelemesi yaptırdı. İnceleme sonucu söz konusu çalışmanın İBB bilgisayarlarında hazırlandığı tespit edilerek resmiyete döküldü.

TÜGVA VE İBB

Söz konusu raporda TÜGVA'ya geniş sayılabilecek bir yer ayrılmıştı. “Belirtilen maliyetler 2018 yılı ve öncesini kapsamaktadır” notunun yer aldığı “STK, Yurt ve Okul Çalışmaları Toplam Maliyet”başlıklı listede TÜGVA'nın karşısında yer alan tutar şu: 74.276.471,18 TL

2018 tarihli raporda 74.3 milyon TL olarak yer alan bu tutarın maliyet dağılımı ise, “Hizmet ve maliyetleri” başlığıyla kalem kalem sıralandı: Kiralama bedeli, bakım onarım ve tadilat, tefrişat, bilişim malzemesi, spor malzemesi, ulaşım, yeme-içme, eğitim materyalleri, beyaz gezi proje.

TÜGVA için ayrılan 10 ile 14. sayfalar arasında; Tamer Özsoy'un bahsettiği “yer tahsisi” kapsamında İBB'nin TÜGVA'ya öğrenci yurdu, kitap kafe, genel merkez binası olarak tahsis ettiği yerler semtleri de yer aldı. Eyüp'te TÜGVA'ya genel merkez olarak tahsis edilen binanın “toplam maliyeti” 30 milyon 381 bin 51 TL 99 kuruş olarak görünüyor.

Şu bölüm raporun 10. sayfasından:

“2014-2018 yılları arasında İstanbul'da bulunan Beşiktaş, Bakırköy, Silivri, Avcılar, Sarıyer, Çatalca, Şişli, Kadıköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece'deki 10 adet bina kiralanarak 5.993.775 TL'lik tahsis yapılmıştır. 2018 yılı içinde ise 2.412.112 TL kiralama bedeli ödenmiştir.”

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TÜGVA'nın kamu kuruluşları ve kamu kaynakları ile bağlantısı, beklentisi liyakat, hakkaniyet ve eşitlik olan milyonlarca vatandaşın varlığı nedeniyle önem taşıyor.