Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Daha fazla ekmek kulübesi, daha fazla denetim gerek

Şu hayat pahalılığında ekmek, dar gelirlinin en büyük gıdası.

Halen bakkal ve fırınlarda genellikle 1.75 TL'ye satılan ekmek, Adana Büyükşehir

Belediyesi'ne ait büfelerde 1 TL'ye satılıyor.

Aradaki neredeyse bir ekmek fiyatı kadar fark olunca vatandaşlar doğal olarak

Belediyenin ekmek kulübelerine büyük ilgi gösteriyorlar.

Ucuz Ekmek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da en büyük

kozu olmalı.

Çünkü alım gücü sürekli düşen vatandaşa hiç değilse ekmeğini ucuz fiyatla

ulaştırmaktan daha güzel ve kutsal bir hizmet olabilir mi?

Ancak, ekmeğe talep günden güne artmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi bu

en önemli hizmeti yaygınlaştırmada yeteri kadar aktif değil.

Örnek mi istersiniz?

İşte Meydan Mahallesi, Gürpınar ve Meydan Mahallesi sınırlarını oluşturan

Meydan caddesi.

Bu kalabalık ve dar gelirli mahallede talep çok olmasına rağmen, büfe

bulunmayan Meydan Caddesi'nde merkezi konumda olan Bahar Eczanesi

civarına ekmek kulübesi isteniyor.

Beni buradan arayan vatandaşlar, “Biz de belediyenin bu güzel hizmetinden

yararlanmak istiyoruz. Şimdi iki ekmek fiyatına ancak bir tane ekmek

alabiliyoruz. Oysa buraya ekmek kulübesi açıldığında biz de iki tane ekmek

alabileceğiz” diyorlar.

Biz buradan yetkilileri uyarmış olalım.

Bence bir an önce Meydan Caddesi başta olmak üzere şehrin belirli ihtiyaç

hissedilen noktalarında ekmek kulübesi açılmalı.

FIRINLARDA DENETİM NEDEN YOK

Sözü ekmekten açmışken bir diğer nokta ise fırınlarda yapılan denetim

yetersizlikleri.

Bir tanesine de ben bizzat şahit oldum.

Sabah İbo Osman Caddesi'ndeki bir fırından ekmek almak için içeri girdim.

Burada bir fırın görevlisinin dizi halinde sıralanmış ekmek kümesinin üstüne

doğru hapşırdığını gördüm. Yüzünde maskesi de yoktu.

Kendisini uyarıp, “Kardeşim bak hem masken yok hem de hapşırdın. Senin

Covid-19 virüsü taşıyıcısı olmadığın ne malum? Üstelik burası fırın. Halk

sağılığına hitap eden bir yer. Maskeniz olmalı” dedim.

Ancak, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” misali büyük bir tepkiyle karşılaştım.

Halk sağlığını düşünerek uyardığım fırın görevlisi, bana “Ne karışıyorsun? Bir

daha gelip bu fırından ekmek alma” diye de tepki gösterdi.

Bu arada fırında çalışanların hiç birisinde maske ve eldiven olmadığı da

gözümden kaçmadı.

Eğer, tartışmayı sürdürsem, kim bilir belki bana saldırıda bile bulunabilirlerdi.

Ama benim söyleyeceklerimin asıl kısmı da bundan sonra oldu.

Ben durumu anlatmak için Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire

Başkanlığı'na gittim.

Kendisi de arkadaşım olan Zabıta Daire başkanına durumu anlatıp, “Bakın ,

burada insan sağlığı ile oynanıyor. Fırınlar denetlenmiyor mu? Bu insanlar

fırınlarda kolayca hastalık yayabilirler. Hiç birisinde eldiven ve maske yok.

Elbette ki fırının önünde çalışan ocak ustası belki maske takamayabilir ama

fırında kasada ya da tezgahta durup vatandaşa ekmek satanların mutlaka

maske ve eldivenleri olması gerekir. Bunları denetlemiyor musunuz?”

diyecektim. Fakat Zabıta Daire Başkanı'nın işi olduğu için kendisini bulamayınca

not bırakıp ayrıldım. Mutlaka işi ile ilgili bir görevdeydi, çalışıyordu.

Ancak durumu not bıraktığım halde beni akşama kadar arayan soran olmadı.

Merak ettim?

Ben bir gazeteci olarak, halk sağlığıyla ilgili bir ihbarda bulunacak ve önlem

alınmasını isteyecekken ulaşamadığım Zabıta yetkilisine vatandaş nasıl ulaşsın.

Bir de hep vatandaşa, “İhbar edin, şikayet edin, bildirin” diyoruz ya!

Bakın bir vatandaşlık görevi yapmak için ihbar etmeye, şikayete gittiğimiz halde

muhatap bulamadık.

Elbette Zabıta Daire Başkanı yoğun çalışıyordur ama böyle bir konuda da bir

gazetecinin ileteceği bu tür bir konunun önemi yok mu?

Adana'da zabıtadan şikayetler son zamanlarda sürekli artıyor.

Kent merkezi seyyar satıcılardan geçilmiyor.

Dörtyolağzı, İnönü Caddesi hem seyyar satıcılar tarafından hem de tatlıcılar,

dönerciler, unla mamülcüler tarafından işgal edilmiş durumda.

Vatandaş geçecek yer bulamıyor.

Bir de bunlara fırınların denetimsizliğini ekleyin.

Vatandaşın şikayetleri gün geçtikçe artıyor.

Sorunun kaynağı ise birimlerin görevlerini yeterli ciddiyetle icra

etmemelerinden kaynaklanıyor.

Yazık! Bu görüntüler Adana'ya hiç yakışmıyor…