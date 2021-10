PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Aşı karşıtlarının oranı “yüzde 14”

Koro-na sal-gınıyla mücade-lede en etkili yolun, virüsü alt edecek bir ilacın geliştirilmesi olacağını düşünenlerdenim. Ne yazık ki insanlık henüz o aşamaya gelemedi.

İlaç bulunana dek mücadeledeki en büyük silahımız aşı, maske, mesafe ve hijyen olacak.

Maske mesafe ve hijyen konusunda ne kadar dikkatliyiz bilmiyorum.

Ancak aşıya bakış konusunda, veriler şöyle bir sonuç ortaya koyuyor:

“Ülkede hafife alınmayacak bir aşı karşıtlığı var.”

Elimdeki araştırma MAK Araştırma tarafından 22-29 Eylül tarihleri arasında 67 ilde 5 bin 700 kişiyle görüşülerek yapılmış. Araştırmanın çarpıcı başlıklarına bir bakalım:

– Yüz kişiden 24'ü koronavirüsüne yakalanmış.

– Yüz kişiden 15'i hiç aşı yaptırmamış.

– “Herkes aşı yaptırmalıdır” diyenlerin oranı yüzde 76 iken, “hayır” diyenlerin oranı yüzde 14 oldu. Yüz kişiden 10'u ise kararsız.

– “Aşı yaptırmamak virüsün yayılmasına katkıda bulunmaktır” diyenlerin oranı yüzde 78. Ankete katılanların yüzde 14'ü ise bu önermeye karşı çıkıyor. Kararsızların oranı yüzde 8.

– Yüz kişiden 73'ü aşının koronavirüs ile mücadelede etkili olduğuna inanıyor. Aşının etkili olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 14.

– Halkın yüzde 67'si aşı yaptırmayanlara toplu alanlarda kısıtlama getirilmesi gerektiğine inanıyor. “Hayır getirilmemelidir” diyenlerin oranı ise yüzde 24.

– Salgın konusundaki kısıtlamaların işe yaradığını düşünenlerin oranı yüzde 45'te kalmış. Katılanların yüzde 41'i ise önlemlerin işe yaramadığını düşünüyor.

Benim en çok merak ettiğim detaylardan biri, halkın hangi aşıya daha çok ilgi gösterdiğiydi. Gördüm ki CHP'lilerin ve medyada sık görünen bazı uzman hekimlerin bütün anti propagandalarına rağmen Sinovac aşısına güven hâlâ yüksek. Halkın Sinovac ve Biontech aşılarına yönelik görüşlerini yansıtan bulgular şöyle:

– Her yüz kişiden 11'i iki Sinovac, iki Biontech, her yüz kişiden 11'i iki doz Sinovac bir doz Biontech, her yüz kişiden 22'si iki doz Sinovac, her yüz kişiden 24'ü iki doz Biontech, her yüz kişiden 11'i bir doz Biontech, her yüz kişiden 6'sı bir doz Sinovac yaptırmış.

– Her iki kişiden biri “Sinovac geleneksel yöntemle yapıldığı için Biontech aşısına göre daha güvenlidir” diyor. “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 36, kararsızlar ise yüzde 14.

*”Biontech, Sinovac aşısına göre daha güvenlidir” diyenlerin oranı ise yüzde 40.

– Ankete katılanlarda Sinovac yaptırdıktan sonra yan etki görünmemiş. Sinovac yaptıran yüz kişiden 89'u hiçbir yan etki yaşanmadığını söylemiş. Bu oran Biontech aşısında tam tersi olmuş. Ankete katılan yüz kişiden 78'i Biontech aşısını yaptırdıktan sonra yan etkiler yaşadığını bildirmiş.

– Aşıların yeterince test edilmeden kullanılmaya başlandığını düşünenlerin oranı da hayli yüksek. Her yüz kişiden 30'u Sinovac'ın yeterince test edilmediğini düşünüyor. Bu rakam Biontech'te yüzde 50'yi buluyor. Yani her iki kişiden biri, Biontech aşısının yeterince test edilmeden kullanılmaya başlandığı görüşünde.

Yazıyı bitirmeden, bu konudaki kişisel görüşlerimi de paylaşmak isterim.

Ben de aşının koronavirüsle mücadelede etkili olduğunu, bu yüzden aşı yaptırılması gerektiğini düşünüyorum (Unutmayalım ki Ocak 2020'de sağlık emekçilerine ve 65 yaş üstü insanlara yapılan Sinovac aşıları birçok insanımızı hayata bağladı).

Aşı yaptırmayanların görüşüne saygı duyuyorum ama bunu yaparak başka hayatları riske attıklarına inanıyorum.

Ayrıca Louis Pasteur'den bu yana hayatımızda olan geleneksel ölü virüs aşılarını tercih ediyorum (Bu yüzden ölü virüs aşısı Sinovac'ın klinik deneylerinde gönüllü olmuştum).

Buna karşın, birçok insan gibi ben de Avrupa ülkelerine gidebilmek için iki doz Biontech aşısı yaptırmak zorunda kaldım (Avrupa'nın bilimsel olmayan, tamamen siyasi nedenlerden kaynaklanan bu kararında ısrar etmesini de temel hak ve özgürlüklerin ihlali olarak görüyorum).