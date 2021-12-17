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Kepçeyle verdi ama tencereyle alınıyor!

– Merkez Bankası Başkan-lığı'na Şahap Kavcıoğlu göreve gelmeden bir gün önce, yani 19 Mart 2021 günü dolar kuru 7 lira 21 kuruştu.

– O gün asgari ücret alan bir işçi maaşıyla 392 dolar alabiliyordu.

– Kavcıoğlu 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece atandı. 22 Mart 2021 Pazartesi günü piyasalar açıldığında dolar kuru zıpladı. 10 gün sonra yani 30 Mart'ta kur 8,26 lirayı gösteriyordu.

– Asgari ücret 342 dolara düşmüştü.

– Eylül ayına dek dolar kuru 8,20-8,30 bandında inip çıktı. 23 Eylül 2021 günü Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı vardı. 15 Eylül 2021 gününden itibaren PPK'nun faiz indirimine gideceği yazılıp çizildi. Dolar kuru yukarı doğru tırmanmaya başladı. 22 Eylül 2021 günü kur 8,60'ı geçmişti. PPK yine de 100 baz puanlık indirim yaptı. Faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e düştü. 24 Eylül 2021 gününe gelindiğinde kur 8,90 TL seviyesindeydi.

– Asgari ücret 318 dolara gerilemişti.

– Bir sonraki PPK toplantısı 21 Ekim 2021 günüydü. Toplantıda faiz indirimi yapılacağı bilgisi yine 15 Ekim 2021 gününden itibaren piyasalara yayıldı. PPK faizi 200 baz puan indirdi. Faizler yüzde 18'den yüzde 16'ya düştü. Dolar kuru 9 lirayı aştı. 22 Ekim 2021 günü dolar kuru 9.60 TL oldu.

– Asgari ücret artık 294 dolardı.

– PPK'nın Kasım toplantısı 18 Kasım 2021 günüydü. 10 Kasım'dan itibaren piyasalara iki puanlık bir indirim yapılacağı iddiaları düştü. Dolar tutulamıyordu. 18 Kasım 2021 günü geldiğinde kur 11.1 liraya ulaşmıştı. PPK piyasa baskısından olsa gerek 200 değil 100 baz puanlık bir indirime gitti. Faizler yüzde 15'e düştü. 22 Kasım'a gelindiğinde 1 dolar dolar 12,6 lirayı görmüştü.

– Asgari ücret o gün 224 dolara düştü.

– PPK, Aralık toplantısını dün yaptı. Kasım'da dolar kurunun tepkisi nedeniyle bölünen indirim dünkü toplantıda yapıldı. Faiz artık yüzde 14 seviyesindeydi. Dolar kuru ise 15,45 TL. Aynın gün asgari ücrete zam yapıldı. Çalışanın eline geçecek net asgari ücret 2826 liradan 4250 liraya çıkarıldı.

– (Dünkü kura göre 2021 asgari ücreti 182 dolara düşmüştü. Dün PPK faizi düşürürken, asgari ücrete belki de Cumhuriyet tarihin en yüksek zammı yapıldı. O büyük zamdan sonra dünkü kurlarla asgari ücret kaç dolar oldu biliyor musunuz? 275 dolar.)

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Kavcıoğlu, Merkez Bankası başkanı olmadan bir gün önce bir asgari ücretli 392 dolar kazanıyordu. Asgari ücrete tarihin en büyük zammı yapıldığı halde, bir asgari ücretli

2022'de (bugünün kuruyla) 275 dolar kazanabilecek. “Asgari ücret artışını dolar kuruyla kıyaslamayın” diyorlar. Keşke elimizde olsaydı da kıyaslamasaydık. “Tarihin en büyük asgari ücreti zammı yapıldı” diyerek sadece alkışlasaydık. Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. Durum ortada:

Hani “kaşıkla verip kepçeyle almak” diye bir söz var ya…

Asgari ücret zammı bu kez kepçeyle verildi ama yine yetmedi. Zira hayat pahalılığı ve zamlar verilenleri bu kez tencereyle aldı.