Devrim Demirel İletişim Bilgileri

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Kim kimi seçecek?

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu aday olduğunu açıklarken demokrasiden söz etse de mevcut sistemde seçimlerin demokratik olmadığını ve olmayacağını biliyor. Zaten buna güveniyor!

Gerçek bir spor ülkesinde böyle bir seçim olsa kimin kazanacağı aslında ortada. Türkiye'de ise satrancın kuralları farklı!

Bir basketbol adamı olarak yarıştaki en deneyimli isim olan Erman Kunter'in bu işe geç soyunması, en büyük dezavantajı. Hem düzeni hem delegeleri fazla tanıma şansı olmadı.

Bir önceki başkan Harun Erdenay ise büyük bir kırgınlık ve kızgınlık yaşıyor; siyaset rüzgarının tersine dönmesi nedeniyle. Çevresindeki bazı kişilerin camiayı rahatsız ettiğini, bu yüzden puan kaybettiğini de belirteyim.

Türkoğlu’na gelince… Ne saha sonuçlarıyla ne de saha dışında başarılı olamadı maalesef. Son yılların en kötü dönemini geçiren A Milli Takım olimpiyat elemelerinde maç yaparken tatil fotoğrafı paylaşması mı; FIBA seçimlerinde Türk aday varken Sırp adaya oy vermesi mi; danışmanlara binlerce Euro ödenmesi mi; basketbola yıllarını vermiş spikeri kovdurmak istemesi mi?

Yeniden seçilirse değişmesi ve pek çok şeyi değiştirmesi şart. Erdenay veya Kunter seçilirse bekleyip göreceğiz.

Basketbol daha fazla dibe vurmasın!