Devrim Demirel İletişim Bilgileri

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Proje

MİLLİ takımlar gibi marka değeri dibe vuran, yayıncı kuruluşu ‘hatır şikesi' ile bulunan, ‘süper' denilen adının hakkını veremeyen lig başladı basketbolda. Favorisi, plasesi yine aynı. Efes, Fenerbahçe ve diğerleri. ‘Projesi' iyi olan, kimyasını oturtan takım bu ikiliyi zorlayacak. Küme düşmekten zor kurtulup yeniden yapılanan Galatasaray ile Banvit çıkışlı oyuncularını gönderip (bir) menajere para kazandıran Beşiktaş ne yapacak, merak konusu!

‘PROJE' demişken… Dikkatle izlenmesi gereken bir oluşum var: Adı futbol ile özdeşleşen Bursaspor'un basketboldaki temsilcisi.

ANA sponsor Frutti Extra adıyla adım attıkları lige uzun vadede renk katmaya adaylar. Türkiye'de hiç görülmemiş, örnek olması gereken, küçük adımlarla ilerledikleri bir organizasyon yapıları var.

– Parayı verdim, ne yaparsanız yapın' demiyor; Ömer Kızıl'ın liderliğindeki ekip. Oyuncu-koç seçiminden taraftarlara kadar her şeyle profesyonel yöneticiler ilgileniyor. Girişimciliğin en

son örneğini ‘basketbol sosislisi' ile verdiler!

– Nilüfer Belediyesi'ne ait Barış Salonu'nu, çöpe atılan malzemelerle yenileyecek kadar tasarruflular: Parkeler Atatürk Spor Salonu'ndan, potalar Bandırma'dan (Banvit), koltuklar Abdi İpekçi'den.

– Menajerlere para kaptırmaya niyetleri yok. 30-40 bin dolarlık oyuncuları bile var. Ödemeler aksamıyor. Herkesin altında kulübün verdiği araba, kafalar rahat!

– Sırbistan'a gidip basketbol organizasyonlarını inceliyor, Türkiye'de işi bilenlere danışmaktan çekinmiyorlar.

– Genç Başantrenör Alimpijevic, ülkesi Sırbistan'ın gelecek vaat eden isimlerinden. Hırsı, takıma yansıyor. Asistan koçlar altyapı ile ilgileniyor. Cebini doldurmaya hevesli olmayan idari ve takım menajerleri var.

BU proje tutarsa tüm Türkiye'ye, Türk basketboluna örnek olacak.