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Bir dış gezinin hüsranla biten kısa macerası!

Sevgili okurlarım, aynı zamanda partisinin genel başkanı olan Recep Bey'in Roma gezisini medyadan ister istemez izlemek zorunda kaldınız.

Bütün medya onunla doluydu…

Biden'la görüşecek mi, görüştüğü takdirde ne olacak?

Görüşemezse neler olacak?

Bizim yandaş medyada bile karamsar haberler çıkıyordu:

“Biden kendisini Roma'da değil, hemen ardından bütün dünya liderlerinin katılacağı İskoçya'daki iklim zirvesinde kabul edecek.”

Roma'da görüştükleri takdirde süre 20 dakika olacakmış…

Zira ABD başkanının bizimkine ayıracak fazla zamanı yokmuş.

Bu haberlerin tamamını bizim yandaş medyadan izliyorduk.

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Neyse ki geçtiğimiz pazar günü olay açıklık kazandı…

20 dakika süreceği açıklanan görüşme bir saat 10 dakika sürmüş.

Türkiye ve Recep Bey açısından çok büyük bir başarıdır. Keşke içeride birkaç saat kalsaydı mutluluğumuz daha da artardı!

Bu önemli buluşmanın görüntülerini de medyadan izledik.

Recep Bey'in hemen yanı başında, ya da ardında dolanan beyaz türbanlı bir kadın!..

Tercümanlık görevi ona verilmiş.

Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bu görevi üstlenecek başı açık bir kadın, ya da İngilizce bilen bir erkek tercüman yokmuş!

Bir devlet görevlisi derseniz, o hiç yokmuş.

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Peki kimdir bu kadın?..

Acaba Dışişleri Bakanlığı görevlisi midir?

Bilenler öyle olmadığını, dışarıdan getirildiğini söylüyorlar.

Hatta bazıları daha da iddialı konuşuyor:

“Bu kadın Merve Kavakçı'nın kızı!..”

Adı Fatma Abushanab.

Annesi olan Merve'yi hepimiz biliyoruz.

Geçmiş yıllarda milletvekili seçilip tarihte ilk kez Meclis toplantısına kafasında türbanıyla girip büyük olaylar yaratan kadın,

O şimdi Türkiye'nin Malezya büyükelçisi!..

Bu makama Tayyipgiller iktidarı tarafından atandı.

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Biden ile bizim dünya liderimiz Recep Bey arasında yapılan görüşmede kim(ler) vardı?

Bir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir de bu kadın.

O toplantıda devlet sırları konuşuldu, pazarlıklar yapıldı.

Böyle toplantılara mutlaka deneyimli bir devlet görevlisi (diplomat) katılır ve not tutar.

O notlar devlet sırrıdır ve devlet arşivlerinde sonsuza kadar saklanır.

Devlette hiçbir görevi olmayan bir kadın şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin en gizli sırlarını bile biliyor.

Ne kadar imrenilecek bir durum!

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İşin biraz da magazin boyutuna çok kısaca bakalım…

Roma toplantısına kısa bir ara verildiğinde, katılan bütün liderler için bir şehir turu düzenlendi.

Meşhur aşk çeşmesine topluca gidildi…

Binlerce turist oraya her gün gider, dilekleri olsun diye havuza bozuk para atar…

G-20 liderlerini de topluca oraya götürmüşler, havuza sembolik paralar atılmış.

Bu tura katılmayan tek kişi kim?

Bizimki!

Her nedense katılmayı reddetmiş.

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Sevgili okurlarım, G-20 zirvesine katılan bütün dünya liderleri şimdi İskoçya'da yapılan Birleşmiş Milletler iklim değişikliği ve zirvesi toplantısında…

Dünyanın iklim koşulları gerçek anlamda bir felakete doğru gidiyor. Bütün ülkeler şimdi bu soruna çözüm arama ve bulma

peşinde.

Recep Bey'in de İskoçya toplantısına katılması bekleniyordu.

Hatta Biden ile orada görüşeceği bildiriliyordu.

Ama olmadı, son anda vazgeçti ve gitmedi.

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Bunlar ciddi devlet işleridir, çocuk oyuncağı değildir.

Peki ama niçin gitmedi?

Bunun nedenini yandaş Yeni Şafak gazetesi dün açıkladı.

Birinci sayfadan verilen haberi lütfen dikkatle okuyunuz:

“Erdoğan Birleşmiş Milletler iklim değişikliği konferansının yapıldığı Glasgow programını iptal etti. Türkiye'nin, Erdoğan için ABD Başkanı için de uygulanan en üst düzey güvenlik protokolünü talep ettiği, ancak İngiliz makamlarının buna yanaşmadığı öğrenildi. Bu nedenle Glasgow programından çıkarıldı.”

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Bir cumhurbaşkanı kendisini bu durumlara düşürür mü?

Önceden başvuruda bulunuyor ve Biden için uygulanan güvenlik önlemlerinin kendisi için de aynen uygulanmasını istiyor!

Karşı taraf ise onun bu istemini reddediyor.

Nedir bizimkinin istediği önlemler?

Emrine yüzlerce koruma, çok sayıda özel araç verilmesi ve konvoyu ile birlikte caddelerden şatafatlı geçişinin sağlanması!

Recep Bey çok büyük yanlışlar yapıyor, bütün dünyaya kafa tutacağım derken sadece kendisini değil Türkiye Cumhuriyeti'ni de küçük düşürüyor.

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Roma toplantısına ve Biden ile yaptığı görüşmeye gelince…

Hiçbir somut sonuç alınması mümkün olmadı.

Başka bir deyişle sıfıra sıfır elde var sıfır!

Yandaş medyanın süslü püslü palavralarına bakmayın siz.

Aksini iddia eden varsa çıksın ortaya!