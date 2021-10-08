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Emme basma tulumba

Sevgili okurlarım, memleketin nasıl soyulduğunu, eşe dosta ve partili yandaşlara nasıl peşkeş çekildiğini hep birlikte görüyoruz.

Birilerinin “Bunları söylüyorsunuz ama elinizde belge var mı” diye savunmaya geçmesinin hiçbir önemi yok…

Çünkü pazara giden, markete giden her vatandaş bu rezilliği zaten her gün bizzat kendisi yaşıyor…

Çünkü açılan her göstermelik ihale ile bir kez daha soyuluyoruz. Hele o milyarlık alım ve ihalelerde…

Milyonlarca insanımız bu manevi işkence altında inim inim inlerken bizim ağalar meğer ne işler bitiriyormuş!

Olanların bir bölümünü tahmin ediyorduk da doğrusunu isterseniz bu kadarını bilmemiz mümkün olmuyordu.

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Şimdi ortalığa yeni belgeler saçıldı…

Pandora belgeleri.

Başka bir deyişle Pandora kutusunun üzerinin biraz olsun açılmasını sağlayan dünya çapında belgeler.

İşin içinde adı geçenler bile bunların düzmece olmadığını, gerçek olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar.

Olay bizim dışımızda gelişti.

Pandora adı verilen bu belgeler ülkesini soyan siyasetçileri, devlet yöneticilerini ve yandaş iş adamlarını kapsıyor.

Belgelerin tek tek incelenmesi iki yıldan fazla zaman almış.

Ele geçirilen belge sayısı 12 milyonu geçmiş…

Söz konusu belgeleri 117 ülkeden 600'den fazla gazeteci inceleyip ülkeleri dışına taşınan servetlerin bir bölümünü ortaya çıkarmayı başarmış.

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Bu hırsızlık ve yolsuzluk tezgahının bazen de yasal kılıflar icat edilerek nasıl işlediğini sizlere çok kısaca, en basit bir biçimde anlatmaya çalışayım.

Para sahibi şahıs ülkesinde kazanıyor ancak ülkesinin geleceğine güvenmiyor.

Bu durumda servetinin önemli bir bölümünü yurt dışına gönderiyor.

Dışarıda off-shore olarak bilinen bazı deniz aşırı yerler ve oralarda yerleşik ismi cismi bilinmeyen bankalar var.

Buraları aynı zamanda vergi cenneti.

Yatırdığınız servetler şifreli hesaplara geçiriliyor ve onlar sızdırmadığı sürece hiç kimse bu bilgilere sahip olamıyor. Öyle bir sızıntı asla söz konusu olmuyor.

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Peki bu off-shore hesaplarını kimler kullanıyor?

Devletle iş yapan büyük iş adamları, bazı yüksek düzeyde hırsız siyasetçiler, cumhurbaşkanları, başbakanlar vesaire…

Bu pandora kutuları bilgisayar uzmanları tarafından ele geçirildikten sonra gerçekler ortaya çıkıyor. Kimler var kimler!..

Örneğin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ürdün Kralı Hüseyin vesaire…

Elde ettikleri servetleri yurt dışına taşıyıp özellikle İngiltere'de kendilerine ve sülalelerine konaklar, kâşaneler, villalar, araziler satın almışlar.

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Peki bizde durum nedir?

Daha işin henüz çok başında olmamıza rağmen iki ünlü isim ortaya çıktı.

İki ünlü yandaş müteahhit.

Erman Ilıcak ve Mehmet Cengiz.

Her ikisinin de devletten aldığı ihalelerin haddi hesabı yok.

Yüz milyarlarca dolar.

O kadar ki ilki Ankara'daki o meşhur sarayı yaptı. Daha önce ismini hiç duymamıştık, bilmezdik.

Ötekini soracak olursanız yollar, köprüler, havalimanları, aklınıza ne gelirse…

Dışarıya toplam kaç milyon veya milyar dolar transfer ettiler, elimizde kesin rakamlar yok.

Pandora belgeleri şimdi birileri tarafından harıl harıl inceleniyor. Yolsuzluk uzmanları “Henüz işin çok başındayız, daha neler çıkacak neler” diye iddialı konuşuyor.

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Pandora belgesi olsun veya olmasın, Türkiye'nin ve 83 milyon insanımızın ilgi alanına girmesi gereken çok önemli gerçekler var:

Emme basma tulumba şakır şakır çalışıyor.

Borusundan dolar, rüşvet, para kaçakçılığı fışkırıyor.

Fışkıran o verimli sular daha sonra çaktırmadan kaplara konulup vergi cennetlerine gönderiliyor.

Servetlerin oralarda nasıl ve hangi amaçla kullanıldığını şu anda bizler bilemiyoruz, yakında ortaya çıkacaktır.

Yapan kim olursa olsun vergi cennetlerine yapılan bu para transferlerinin bence en büyük nedeni şudur:

Ülkesiyle birlikte kendi geleceğine de güvenmemek.

Günün birinde iktidar değişikliği olduğu takdirde başına ciddi işler açılacağını düşünmek ve kendisini bu yolla güvence altına alabilmek.

Pandora belgeleri açıldıkça, şifreleri çözüldükçe, sanırım çok ilginç isimlere ve olaylara tanık olacağız.

Aslında o belgelere de gerek yok.

‘Yerli ve milli' Sayıştay raporlarında her şey yer alıyor.