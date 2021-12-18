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Herkes dolar manyağı olunca!..

Sevgili okurlarım, mecbur kalınca asgari ücrete yüksekçe bir zam yaptılar. Eline şu anda 2825 lira geçen yedi milyon asgari ücretli şimdi bir miktar daha fazla kazanacak.

Çok güzel!

İktidar onların gazını almak için bir miktar fedakarlık yapmak zorunda kaldı.

Ama hiç kuşkunuz olmasın, kaşıkla verdiği bu zammı bir süre sonra kepçeyle geri alacak.

O nasıl olacak?

Başta akaryakıt, doğalgaz ve elektrik olmak üzere herkesi acıtması beklenen yeni zamlarla ve kamu mallarını satarak.

Bunu basit bir örnekle anlatmaya çalışayım.

Çorak bir tarladasınız. Her yer kurumuş… Ve siz bu çorak toprağın üzerine birkaç maşrapa su döküp ürün vermesi için dua etmeye başlıyorsunuz.

Verir mi!

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Asgari ücretli milyonlarca insanımızın bir bölümü devlette, bir bölümü ise özel sektörde çalışıyor.

Peki ama bu son zam konusunda işveren kesimi ne dedi?.. Çünkü onların üzerine de büyük yük bindi.

Hiçbir ses çıkmadı…

Çünkü hepsi korkutulmuş ve sindirilmiş durumda. Sessizliği yeğlemek zorunda

kaldılar.

Önceden uyarılmışlardı:

“Bu rakam sayın cumhurbaşkanımızın talimatı olacaktır. Sakın ola ki gerek asgari ücret toplantılarında, gerekse sonrasında ses çıkarmayın. Lehinde konuşabilirsiniz ama aleyhinde laf etmeyin!”

Nitekim yeni ücretin açıklanması sonrasında bizim anlı şanlı işveren kesiminden, yani patronlardan olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklama gelmedi.

“Bu ücret çok iyi oldu” diyemediler!

Veya “Çok yüksektir. Bizi de çalışanlarımızı da ileride zarara sokar, yeni zamlar yapmak zorunda kalırız” demeleri de mümkün olmadı…

Çünkü hepsi kaderini bir başkasının (!) eline bırakmıştı.

Sıkıysa konuşsunlar bakalım!

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Recep Bey asgari ücreti açıkladığı toplantıda şu lafları etti:

“Bizim paramız liradır, dolar değildir!”

Döviz kuru konusunu ortaya sürmeyin, üzerinde durmayın demeye getiriyordu!

İyi de beyefendi, 80 küsur milyon insanımızın, sizin iktidarınız sayesinde dolar manyağı olduğunu hiç anlamamış mıydınız!

Bu arada meraklısı için söyleyeyim:

Dünkü kurlara göre yeni asgari ücret 300 dolardan daha az!

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Genç yaşlı, kadın erkek, öğrenci, ev hanımı, asgari ücretli, zengin, fakir herkesin gözü internet sitelerinde, televizyon ekranlarında…

Herkes 10 dakikada bir yeni rakamlara bakıp yorum yapıyor…

“Vay bee, 16.10 oldu…”

Yarım saat sonra yeniden baktığında şaşırıyor…

“Anne gel bak, 17'ye az kaldı…”

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Oysa Recep Bey, 2019 yılında Meclis'te partisinin grup toplantısında aynen şöyle haykırıyor ve soruyordu:

“Bunlara (muhalefete) göre dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 30'u aşacaktı. Bunların hiçbiri oldu mu?”

Olmadı abi!

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Burada size birkaç basit rakam vereyim de nereden nereye geldiğimizi daha iyi görün…

Mart 2021'de dolar 7 lira 20 kuruş.

Eylül 2021'de 8 lira 60 kuruş.

Kafayı faizleri düşürmeye kalktılar, dolar giderek zıplamaya başladı.

Merkez Bankası devreye sokuldu, dün dahil beş kez piyasalara müdahale edip döviz sattılar, memleketin zaten buharlaşmış olan döviz rezervlerini daha beter erittiler.

Dolar 17 lirayı geçince, en son operasyon dün yapıldı. Milyarlarca dolarımız piyasaya, özellikle de yabancı spekülatörlere satıldı ama hiçbir işe yaramadı.

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Sevgili okurlarım, dedim ya hepimiz dolar manyağı olduk…

Her kesim atmaca gibi hücum etti, dakika dakika döviz fiyatlarını izliyor. Bilen bilmeyen, anlayan anlamayan herkes kendi açısından hesap yapıyor!

Ama öbür yanda ise taksimetre olanca hızıyla çalışıyor, tıkır tıkır dönüyor.

Bir kere açıldıktan sonra taksimetreyi geriye doğru çalıştırmak artık mümkün değil.

Bütün hesaplar dolar üzerinden!

Zamlar, enflasyon rakamları, işsizlik vesaire her şey dolara endeksli.

Hiç kimse önünü göremiyor.

En baba, en büyük patronlar da öyle, işçiler, memurlar, emekliler, asgari ücretliler de öyle.

Bütün kesimler kendi gelirlerini dolar üzerinden hesaplama peşinde.

Haksızlar mı!

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Ey vatandaşım duyduk duymadık, gördük görmedik, anladık anlamadık deme!

Memleketi işte bu durumlara düşürdüler.

Paramızı pul yaptılar, tomarların üzerine dolar serpiştirdiler, şimdi üzerine çıkıp tepiniyorlar.

Türk Milleti'ne ölümü gösterdiler, bir sürü zırva avuntularla hastalığa razı ettiler.

Bu yama iyice sökülmüş, sizce dikiş tutar mı?