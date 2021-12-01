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Neredesiniz Rifat Bey, konuşsanıza!

Sevgili okurlarım, Türkçemizde çok anlamlı bir söz vardır, para ile imanın kimde olduğu bilinmez denir.

Geçmişte belki doğruydu ama çağımızda koşullar epeyce değişti.

Hem paranın hem de imanın kimde olduğu artık epeyce biliniyor! Tabii bu sözümle sahte iman sahiplerini, iman sahibi görünmek için din tüccarlığı yapan sahtekârları kastetmiyorum…

Şimdi işin para boyutuna biraz bakalım…

Türkiye'nin en zengin kuruluşu hangisidir diye sorulduğunda aklınıza neresi gelir!

Sayın sayabildiğiniz kadar ama bulduğunuzu hiç sanmam.

Bence bir tek kuruluş vardır, hem de rakipsizdir:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB).

★★★

Çok basitçe anlatayım. Bu kuruluşun doğrudan veya dolaylı kayıtlı üyesi ve irili ufaklı on binlerce iş insanı var.

Tüccar, sanayici, odalar, borsalar, irili ufaklı şirketler vesaire…

Saymakla bitmez.

Bütün üyeler ilgili yasa uyarınca TOBB'a belli bir aidat ödemekle yükümlüdür. Ödemeyen üyeden gerekirse icra yoluyla alınır.

Adı kamuoyunda pek geçmeyen ve bilinmeyen TOBB, 81 il ve 360 ilçede kayıtlı olan oda ve borsaların üst kuruluşu…

Dolayısıyla Türkiye'nin en zengin kuruluşu.

Sahip olduğu paranın haddi hesabı yok.

Başta aidat olmak üzere gelirleri inanılmaz boyutlarda.

★★★

Türkiye'deki bütün kuruluşlar gibi TOBB'da devşirildi. İktidar partisi AKP'ye göbekten bağlı.

Başında bir iş adamı olan Rifat Hisarcıklıoğlu var.

Bırakın söz söylemeyi, iktidarın haberi olmadan, iktidarın onayını almadan adımını bile atamaz.

Memlekette ekonomi iyiye gitmiyorsa sütre gerisine çekilip sessiz kalır, kulağının üzerine yatıp beklemeye geçer.

★★★

Şimdi Türkiye'deki genel tablonun ayrıntılarına girmeden, manzaraya şöyle çok kısaca bir bakalım…

Toplumun bütün katmanları gibi, irili ufaklı ticaret erbabı da çeşitli nedenlerle sıkıntıda mı?

Bu soruya hayır diyecek bir babayiğit olduğunu hiç sanmıyorum.

Peki onların en üst düzey temsilcisi TOBB değil mi?

Evet öyle.

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O halde gerek TOBB yönetimi ve gerekse o büyük organizasyonun başkanı olan Rifat Hisarcıklıoğlu neden ses vermezler?

Bunun iki nedeni var.

İlki, tepe yöneticilerin pek çoğu zaten AKP'lidir. Dolayısıyla suskun kalmayı yeğlerler.

İkincisi, bazıları rezalet gidişi hepimizden çok daha iyi gördükleri halde ses çıkaramazlar çünkü iktidarın hışmına uğramaktan korkarlar…

Ağızlarını açtıkları takdirde başlarına ne geleceğini, kaynaklarının saray ve iktidar tarafından anında nasıl kesileceğini bilirler.

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Döviz artışını sürdürüyor…

Memlekette işsizlik kol geziyor.

Sekiz milyon insanımız geçinemiyor, iş arıyor ama bulamıyor.

Enflasyon canavarı almış başını gidiyor.

Faizler yüksek mi olsun düşük mü tartışmasında her kafadan bir ses çıkıyor. Bilen konuşuyor, bilmeyen konuşuyor!

Tam bir cadı kazanında yuvarlanıyoruz.

Saray ve iktidar elindeki ipleri çoktan kaptırmış, bunca gücüne rağmen soruna çözüm bulması mümkün olmuyor.

Arada ezilen ve çaresiz kalan bizim milyonlarca insanımız.

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Sevgili okurlarım, işte böylesine tatsız bir ortamda insanın aklına ister istemez bazı sorular geliyor:

-İş aleminin en büyük temsilcisi olan TOBB nerede?

-O büyük ve şatafatlı kuruluşun başkanı olan Rifat Hisarcıklıoğlu nerede?

Hele şu son kargaşa dolu dönemde herhangi bir konuda siz onların sesini hiç duydunuz mu?

-Ekonominin gidişi konusunda acaba ne diyorlar?

-Yandaş müteahhitler, belli kesimler ve firmalar hariç üyelerinin büyük bir bölümünün bile çöküşe girdiğinden acaba haberleri yok mu!

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Rifat Bey…

Kayıtsız şartsız iktidar destekçiliği bir yana, hepinizi tutsak alan iktidar korkusu öbür yana!

Ama unutmayın, bu dibe vuruşta sizin de sorumluluğunuz var.

Böyle bir ortamda siz konuşmazsanız kim konuşacak?

Sakın yanlış anlamayın, size “Şu rezaleti, şu olanları biraz olsun eleştirin” falan demiyorum.

Onu yapamayacağınızı zaten biliyorum.

Ama hiç değilse “Ekonomi iyi durumda, endişe edecek bir şey yok. Biz görevimizi yapıyoruz” deyiverseniz!

Ne güzel olur, bizler de mutluluktan uçarız yani!

İşimiz size kaldı!